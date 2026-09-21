Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent xalqaro aeroportida Dubaydan uchib kelgan O‘zbekiston fuqarosidan og‘irligi 921,37 gramm bo‘lgan 141 ta zargarlik buyumi va 3 dona quyma oltin aniqlandi.
- Ushbu noqonuniy olib kirilmoqchi bo‘lgan boyliklarning umumiy qiymati 1 milliard 293 million so‘mga baholangan.
- Yo‘lovchining yuklaridan shuningdek, aksiz markasiz 120 quti tamaki va 90 dona nikotinli snyus ham topilgan.
- Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Poytaxt xalqaro aeroporti orqali qimmatbaho metallar va taqiqlangan mahsulotlarni noqonuniy olib kirishga bo‘lgan navbatdagi yirik kontrabanda harakati fosh etildi. «Toshkent-AERO» ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi xodimlari tomonidan «Dubay — Toshkent» yo‘nalishidagi aviareys bilan uchib kelgan O‘zbekiston fuqarosining yuklari belgilangan tartibda bojxona ko‘rigidan o‘tkazilganda, yo‘lovchi bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilmagan va og‘zaki so‘rovda ma’lum qilinmagan ulkan tilla zaxirasi aniqlandi.
Tekshiruv davomida chamadondan umumiy og‘irligi 921,37 grammni tashkil etuvchi 141 dona tayyor zargarlik buyumlari hamda 3 dona sof quyma oltin bo‘laklari topildi. Ekspertiza xulosalariga ko‘ra, musodara qilingan qimmatbaho boyliklarning umumiy qiymati naqd 1 milliard 293 million so‘mga baholanmoqda. Bundan tashqari, «uddaburon» yo‘lovchining yuklari orasida aksiz markasi bo‘lmagan 120 quti tamaki mahsuloti hamda 90 dona taqiqlangan nikotin snyusi ham yashirilgani ma’lum bo‘ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, keng ko‘lamli tergov harakatlari olib borilmoqda.
Xo‘sh, fuqaro 1 kilogrammga yaqin oltin va qimmatbaho quymalarni nazorat filtrlaridan qanday olib o‘tmoqchi bo‘lgan, noqonuniy yuk ortida uyushgan savdo tarmog‘i turganmi va bunday kontrabanda uchun qanday jazo kutilmoqda?
«Quyma oltinlar, 141 ta taqinchoq va snyuslar»: Tezkor bojxona tafsiloti
Aeroportda to‘xtatib qolingan yirik kontrabanda ishi bo‘yicha asosiy faktlar va dalillar:
«Dubay — Toshkent» reysi tekshiruvi: Qimmatbaho boyliklar BAAdan uchib kelgan yo‘lovchining bagaji va shaxsiy buyumlari orasidan aniqlandi;
Deklaratsiyadan yashirilgan tillalar: Fuqaro jami 141 turdagi zargarlik buyumlari (921,37 gramm) hamda 3 dona yuqori asillikdagi oltin quymasini yashirincha olib kirishga uringan;
1,3 milliard so‘mlik qiymat: Ekspertlar olib qo‘yilgan qimmatbaho metallarning umumiy bozor bahosini 1 mlrd 293 mln so‘m etib belgiladi;
Aksizsiz tamaki va snyuslar: Oltinlardan tashqari, bagajdan noqonuniy olib kelingan 120 quti tamaki va 90 dona nikotinli snyus ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi;
Jinoyat ishi ochildi: Davlat chegarasi orqali juda ko‘p miqdordagi boyliklarni bojxona nazoratini chetlab olib o‘tish holati bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari ketmoqda.
«Toshkent-AERO» bojxona posti: Musodara qilingan yuklar ko‘rsatkichi
Tekshiruvda aniqlangan noqonuniy mahsulotlar va ularning hajmi:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Aniqlangan mahsulot miqdori va turi
Bojxona va huquqiy bahosi
Kelish marshruti
«Dubay — Toshkent» yo‘nalishi
Xalqaro aviareys orqali olib kelingan
Zargarlik buyumlari
141 dona (Umumiy vazni: 921,37 gramm)
Deklaratsiyalanmagan, yashirilgan tillalar
Quyma oltinlar
3 dona sof quyma oltin bo‘lagi
Noqonuniy olib kirish harakati
Oltinlarning baholangan qiymati
1 milliard 293 million so‘m
Juda yirik miqdordagi kontrabanda
Tamaki va snyus vositalari
120 pachka aksizsiz tamaki, 90 dona snyus
Belgilangan talablarga zid mahsulotlar
Protsessual maqomi
Musodara qilindi, jinoyat ishi ochildi
Tergov va sudga qadar tekshiruv jarayonida
Bojxona va iqtisodiyot ekspertizasi: Nega Dubaydan oltin tashish xavfli qopqonga aylandi?
Huquq-tartibot organlari va iqtisodiy tahlilchilarning asosiy xulosalari:
«Yashil yo‘lak» nayrangining fosh bo‘lishi: Bojxona tizimida joriy etilgan zamonaviy rentgen-skanerlar va xavfni boshqarish tizimi metall quymalarni har qanday yashirin bo‘lmalardan osonlik bilan aniqlab olmoqda;
Bojxona to‘lovlaridan qochish istagi: BAA va O‘zbekiston o‘rtasidagi oltin narxlari tafovuti hamda bojxona bojlarini to‘lamaslik ilinji ko‘plab fuqarolarni noqonuniy daromad orttirish vasvasasiga boshlamoqda;
Og‘ir jinoiy javobgarlik: Qonunchilikka binoan, 1,3 milliard so‘mlik noqonuniy oltin olib kirish «juda ko‘p miqdordagi kontrabanda» toifasiga kirib, barcha ashyoviy dalillarni davlat foydasiga musodara qilish bilan birga, uzoq muddatli ozodlikdan mahrum etish jazosini nazarda tutadi;
Ichki bozorni va aholi salomatligini himoya qilish: Aksizsiz tamaki va tarkibi noma’lum snyuslarning to‘xtatib qolinishi ichki iste’mol bozoriga sifatsiz va sertifikatlanmagan mahsulotlar kirib kelishining oldini oldi.
Toshkent aeroportida fosh etilgan ushbu yirik hodisa davlat chegaralarida iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash va noqonuniy aylanmalarga qarshi kurash qat’iy nazorat ostida ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, bojxona qoidalarini buzib, milliardlab so‘mlik oltinlarni yashirincha olib kirishga urinayotgan kontrabandachilarga nisbatan qanday jazo choralari qo‘llanilishi kerak? Fuqarolar chetdan qancha miqdorda qonuniy tilla olib kirishi mumkinligi haqida xabardormisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va aeroportdagi ushbu qaynoq tezkor xabarni barcha sayohatsevar yaqinlaringiz hamda tanishlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…