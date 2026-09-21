Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldi

·28·Jamiyat
Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent xalqaro aeroportida Dubaydan uchib kelgan O‘zbekiston fuqarosidan og‘irligi 921,37 gramm bo‘lgan 141 ta zargarlik buyumi va 3 dona quyma oltin aniqlandi.
  • Ushbu noqonuniy olib kirilmoqchi bo‘lgan boyliklarning umumiy qiymati 1 milliard 293 million so‘mga baholangan.
  • Yo‘lovchining yuklaridan shuningdek, aksiz markasiz 120 quti tamaki va 90 dona nikotinli snyus ham topilgan.
  • Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Poytaxt xalqaro aeroporti orqali qimmatbaho metallar va taqiqlangan mahsulotlarni noqonuniy olib kirishga bo‘lgan navbatdagi yirik kontrabanda harakati fosh etildi. «Toshkent-AERO» ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi xodimlari tomonidan «Dubay — Toshkent» yo‘nalishidagi aviareys bilan uchib kelgan O‘zbekiston fuqarosining yuklari belgilangan tartibda bojxona ko‘rigidan o‘tkazilganda, yo‘lovchi bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilmagan va og‘zaki so‘rovda ma’lum qilinmagan ulkan tilla zaxirasi aniqlandi.

Tekshiruv davomida chamadondan umumiy og‘irligi 921,37 grammni tashkil etuvchi 141 dona tayyor zargarlik buyumlari hamda 3 dona sof quyma oltin bo‘laklari topildi. Ekspertiza xulosalariga ko‘ra, musodara qilingan qimmatbaho boyliklarning umumiy qiymati naqd 1 milliard 293 million so‘mga baholanmoqda. Bundan tashqari, «uddaburon» yo‘lovchining yuklari orasida aksiz markasi bo‘lmagan 120 quti tamaki mahsuloti hamda 90 dona taqiqlangan nikotin snyusi ham yashirilgani ma’lum bo‘ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, keng ko‘lamli tergov harakatlari olib borilmoqda.

Xo‘sh, fuqaro 1 kilogrammga yaqin oltin va qimmatbaho quymalarni nazorat filtrlaridan qanday olib o‘tmoqchi bo‘lgan, noqonuniy yuk ortida uyushgan savdo tarmog‘i turganmi va bunday kontrabanda uchun qanday jazo kutilmoqda?

«Quyma oltinlar, 141 ta taqinchoq va snyuslar»: Tezkor bojxona tafsiloti

Aeroportda to‘xtatib qolingan yirik kontrabanda ishi bo‘yicha asosiy faktlar va dalillar:

  • «Dubay — Toshkent» reysi tekshiruvi: Qimmatbaho boyliklar BAAdan uchib kelgan yo‘lovchining bagaji va shaxsiy buyumlari orasidan aniqlandi;

  • Deklaratsiyadan yashirilgan tillalar: Fuqaro jami 141 turdagi zargarlik buyumlari (921,37 gramm) hamda 3 dona yuqori asillikdagi oltin quymasini yashirincha olib kirishga uringan;

  • 1,3 milliard so‘mlik qiymat: Ekspertlar olib qo‘yilgan qimmatbaho metallarning umumiy bozor bahosini 1 mlrd 293 mln so‘m etib belgiladi;

  • Aksizsiz tamaki va snyuslar: Oltinlardan tashqari, bagajdan noqonuniy olib kelingan 120 quti tamaki va 90 dona nikotinli snyus ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi;

  • Jinoyat ishi ochildi: Davlat chegarasi orqali juda ko‘p miqdordagi boyliklarni bojxona nazoratini chetlab olib o‘tish holati bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari ketmoqda.

Fuqaroning Dubaydan yashirin boylik olib kirish rejasi Toshkent aeroportida barbod bo‘ldi

«Toshkent-AERO» bojxona posti: Musodara qilingan yuklar ko‘rsatkichi

Tekshiruvda aniqlangan noqonuniy mahsulotlar va ularning hajmi:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

Aniqlangan mahsulot miqdori va turi

Bojxona va huquqiy bahosi

Kelish marshruti

«Dubay — Toshkent» yo‘nalishi

Xalqaro aviareys orqali olib kelingan

Zargarlik buyumlari

141 dona (Umumiy vazni: 921,37 gramm)

Deklaratsiyalanmagan, yashirilgan tillalar

Quyma oltinlar

3 dona sof quyma oltin bo‘lagi

Noqonuniy olib kirish harakati

Oltinlarning baholangan qiymati

1 milliard 293 million so‘m

Juda yirik miqdordagi kontrabanda

Tamaki va snyus vositalari

120 pachka aksizsiz tamaki, 90 dona snyus

Belgilangan talablarga zid mahsulotlar

Protsessual maqomi

Musodara qilindi, jinoyat ishi ochildi

Tergov va sudga qadar tekshiruv jarayonida

Bojxona va iqtisodiyot ekspertizasi: Nega Dubaydan oltin tashish xavfli qopqonga aylandi?

Huquq-tartibot organlari va iqtisodiy tahlilchilarning asosiy xulosalari:

  • «Yashil yo‘lak» nayrangining fosh bo‘lishi: Bojxona tizimida joriy etilgan zamonaviy rentgen-skanerlar va xavfni boshqarish tizimi metall quymalarni har qanday yashirin bo‘lmalardan osonlik bilan aniqlab olmoqda;

  • Bojxona to‘lovlaridan qochish istagi: BAA va O‘zbekiston o‘rtasidagi oltin narxlari tafovuti hamda bojxona bojlarini to‘lamaslik ilinji ko‘plab fuqarolarni noqonuniy daromad orttirish vasvasasiga boshlamoqda;

  • Og‘ir jinoiy javobgarlik: Qonunchilikka binoan, 1,3 milliard so‘mlik noqonuniy oltin olib kirish «juda ko‘p miqdordagi kontrabanda» toifasiga kirib, barcha ashyoviy dalillarni davlat foydasiga musodara qilish bilan birga, uzoq muddatli ozodlikdan mahrum etish jazosini nazarda tutadi;

  • Ichki bozorni va aholi salomatligini himoya qilish: Aksizsiz tamaki va tarkibi noma’lum snyuslarning to‘xtatib qolinishi ichki iste’mol bozoriga sifatsiz va sertifikatlanmagan mahsulotlar kirib kelishining oldini oldi.

Toshkent aeroportida fosh etilgan ushbu yirik hodisa davlat chegaralarida iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash va noqonuniy aylanmalarga qarshi kurash qat’iy nazorat ostida ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, bojxona qoidalarini buzib, milliardlab so‘mlik oltinlarni yashirincha olib kirishga urinayotgan kontrabandachilarga nisbatan qanday jazo choralari qo‘llanilishi kerak? Fuqarolar chetdan qancha miqdorda qonuniy tilla olib kirishi mumkinligi haqida xabardormisiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va aeroportdagi ushbu qaynoq tezkor xabarni barcha sayohatsevar yaqinlaringiz hamda tanishlaringizga ulashing!

Poytaxt xalqaro aeroportiToshkent-AEROoltin kontrabandatamaki kontrabanda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldiSurxondaryoda chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan talaba 6 yilga qamaldiBugun, 15:57Kredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiBugun, 12:59Jarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakJarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakBugun, 12:58Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiBugun, 12:37Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiTungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiBugun, 12:11Gaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinGaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinBugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi