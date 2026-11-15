Saba Lazishvili Abu-Dabida Urija Feyberni so‘nggi soniyalarda qanday taslim etdi? (video)

1 daqiqa o'qish54
Saba Lazishvili Abu-Dabida Urija Feyberni so‘nggi soniyalarda qanday taslim etdi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabida o‘tgan Real American Freestyle turnirida 21 yoshli gruziyalik Saba Lazishvili MMA afsonasi Urija Feyber ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Lazishvili jangdan bir kun oldin safdan chiqqan Umar Nurmagomedovning o‘rnini egallab, qisqa fursatda tayyorgarlik ko‘rishga majbur bo‘ldi.
  • Uchrashuv davomida ortda borayotgan yosh sportchi so‘nggi soniyalarda hal qiluvchi ochkolarni ishlab, shov-shuvli natijani qayd etdi.

Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan nufuzli Real American Freestyle (RAF) turniri muxlislarga haqiqiy sensatsiyalarni taqdim etmoqda. Musobaqa doirasida 21 yoshli gruziyalik kurashchi Saba Lazishvili MMA afsonasi, tajribali WEC sobiq chempioni Urija Feyberga qarshi gilamga chiqib, kutilmagan va irodali kambek g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Shoshilinch almashtirish va so‘nggi soniyalardagi burilish

Mazkur jahon miqyosidagi bellashuv ortida qizg‘in voqealar muhiti bor edi. Ushbu jangga atigi bir kun qolganida, turnirdan safdan chiqqan Umar Nurmagomedovning o‘rnini aynan Saba Lazishvili egalladi. Qisqa fursat ichida tayyorgarlik ko‘rishga majbur bo‘lgan yosh sportchi uchun bu jiddiy sinov edi.

Tajribali Urija Feyberga qarshi kechgan murosasiz bahsda Lazishvili uchrashuv davomida ortda borayotgan edi. Biroq u o‘zida kuch topib, so‘nggi daqiqada hal qiluvchi ochkolarni ishladi va hisobni o‘z foydasiga o‘zgartirib, shov-shuvli g‘alabaga erishdi.

Jang tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar

Musobaqa nomi

Real American Freestyle (RAF Abu Dhabi)

G‘olib sportchi

Saba Lazishvili (21 yoshli gruziyalik kurashchi)

Raqib

Urija Feyber (MMA afsonasi, WEC sobiq chempioni)

G‘alaba usuli

So‘nggi soniyalardagi irodali kambek

Hibsdan so‘ng oktagonga qaytish

Bu g‘alaba nafaqat sport natijasi, balki psixologik jihatdan ham katta yutuq bo‘ldi. Mazkur muvaffaqiyat Lazishvilining Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov jamoasi o‘rtasidagi Abu-Dabidagi mojarodan so‘ng 48 soatlik hibsdan chiqishi ortidan amalga oshdi.

Huquqiy va hissiy qiyinchiliklarga qaramay, yosh kurashchi ringga chiqib, o‘zining yuksak salohiyati va kuchli irodasini butun dunyoga yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, bir kunlik tayyorgarlik va og‘ir sinovlardan so‘ng MMA afsonasini mag‘lub etgan Saba Lazishvilining kelajagi qanday bo‘ladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari