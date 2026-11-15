Saba Lazishvili Abu-Dabida Urija Feyberni so‘nggi soniyalarda qanday taslim etdi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabida o‘tgan Real American Freestyle turnirida 21 yoshli gruziyalik Saba Lazishvili MMA afsonasi Urija Feyber ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Lazishvili jangdan bir kun oldin safdan chiqqan Umar Nurmagomedovning o‘rnini egallab, qisqa fursatda tayyorgarlik ko‘rishga majbur bo‘ldi.
- Uchrashuv davomida ortda borayotgan yosh sportchi so‘nggi soniyalarda hal qiluvchi ochkolarni ishlab, shov-shuvli natijani qayd etdi.
Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan nufuzli Real American Freestyle (RAF) turniri muxlislarga haqiqiy sensatsiyalarni taqdim etmoqda. Musobaqa doirasida 21 yoshli gruziyalik kurashchi Saba Lazishvili MMA afsonasi, tajribali WEC sobiq chempioni Urija Feyberga qarshi gilamga chiqib, kutilmagan va irodali kambek g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Shoshilinch almashtirish va so‘nggi soniyalardagi burilish
Mazkur jahon miqyosidagi bellashuv ortida qizg‘in voqealar muhiti bor edi. Ushbu jangga atigi bir kun qolganida, turnirdan safdan chiqqan Umar Nurmagomedovning o‘rnini aynan Saba Lazishvili egalladi. Qisqa fursat ichida tayyorgarlik ko‘rishga majbur bo‘lgan yosh sportchi uchun bu jiddiy sinov edi.
Tajribali Urija Feyberga qarshi kechgan murosasiz bahsda Lazishvili uchrashuv davomida ortda borayotgan edi. Biroq u o‘zida kuch topib, so‘nggi daqiqada hal qiluvchi ochkolarni ishladi va hisobni o‘z foydasiga o‘zgartirib, shov-shuvli g‘alabaga erishdi.
Jang tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar
Musobaqa nomi
Real American Freestyle (RAF Abu Dhabi)
G‘olib sportchi
Saba Lazishvili (21 yoshli gruziyalik kurashchi)
Raqib
Urija Feyber (MMA afsonasi, WEC sobiq chempioni)
G‘alaba usuli
So‘nggi soniyalardagi irodali kambek
Hibsdan so‘ng oktagonga qaytish
Bu g‘alaba nafaqat sport natijasi, balki psixologik jihatdan ham katta yutuq bo‘ldi. Mazkur muvaffaqiyat Lazishvilining Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov jamoasi o‘rtasidagi Abu-Dabidagi mojarodan so‘ng 48 soatlik hibsdan chiqishi ortidan amalga oshdi.
Huquqiy va hissiy qiyinchiliklarga qaramay, yosh kurashchi ringga chiqib, o‘zining yuksak salohiyati va kuchli irodasini butun dunyoga yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, bir kunlik tayyorgarlik va og‘ir sinovlardan so‘ng MMA afsonasini mag‘lub etgan Saba Lazishvilining kelajagi qanday bo‘ladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…