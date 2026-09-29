Farg‘onada xayriya uchun yig‘ilgan 76 million so‘m totalizatorga tikildi

·42·Jamiyat
Farg‘onada xayriya uchun yig‘ilgan 76 million so‘m totalizatorga tikildi

Farg‘ona viloyatida og‘ir xastalikka chalingan bemorlar uchun yig‘ilgan xayriya mablag‘larini o‘zlashtirgan 19 yoshli yigit ushlandi. U o‘zlashtirgan pullarning 76 million so‘mini onlayn totalizatorga tikib, yutqazganini aytgan. Bu haqda IIV Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 2007 yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan yigit avval O‘zbekistonda kriptoaktivlar savdosi bilan bog‘liq qonunchilik talablarini muntazam ravishda buzib kelgani aniqlangan. Uning noqonuniy ravishda aylantirgan kriptoaktivlari qiymati 408 ming AQSH dollaridan, milliy valyutada esa 4 milliard 894 million 152 ming so‘mdan ortiq bo‘lgan.

Keyingi surishtiruvlarda u ijtimoiy tarmoqlarda og‘ir xastalikka chalingan insonlar uchun xayriya mablag‘lari yig‘ilayotganini kuzatgani aniqlangan. Shundan so‘ng Instagram'dagi bloger nomidan Telegram'da soxta akkaunt ochib, bemorlarning yaqinlariga murojaat qilgan.

Gumonlanuvchi ulardan kartaga qancha mablag‘ yig‘ilganini so‘rab, pullarni vaqtincha o‘z kartasiga o‘tkazishni va keyinchalik naqd shaklda qaytarib berishni va’da qilgan. Shu yo‘l bilan u qariyb 43 million so‘mni o‘zlashtirgan. Bundan tashqari, bemorning tanishi bo‘lgan Paynet shoxobchasi xodimidan ham 30 million so‘mdan ortiq mablag‘ni xuddi shu usulda olgan.

Uning aytishicha, o‘zlashtirilgan pullarning barchasini onlayn totalizator hisobiga kiritgan va jami 76 million so‘mni tikib, yutqazgan.

Mazkur holat yuzasidan yigitga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi “b” va “v” bandlari (firibgarlik), shuningdek, 278-8-moddasi 3-qismi “a” bandi (kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Farg‘ona viloyati xayriya mablag‘lariIIV Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamentikriptoaktivlar savdosionlayn totalizator
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiKecha 06:48IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?3 sentabr 06:101 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi1 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi23 iyun 18:28Farg‘onada noodatiy holat: ayol erini urgani uchun jazolandiFarg‘onada noodatiy holat: ayol erini urgani uchun jazolandi22 may 18:24Farg‘onada ikki aka-uka suvda cho‘kib ketib vafot etdiFarg‘onada ikki aka-uka suvda cho‘kib ketib vafot etdi3 aprel 22:24Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)Bugun 01:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi