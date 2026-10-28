Darslikda “nastoyashiy xuligan”: 5-sinf adabiyotidagi parcha tarmoqlarda qizg‘in bahs uyg‘otdi

·5·Jamiyat
Darslikda “nastoyashiy xuligan”: 5-sinf adabiyotidagi parcha tarmoqlarda qizg‘in bahs uyg‘otdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston maktablarining 5-sinf «Adabiyot» darsligiga kiritilgan Abdusaid Ko‘chimov qalamiga mansub parcha ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahs va ota-onalarning e’tiroziga sabab bo‘ldi.
  • Asarda qahramonning «nastoyashiy xuligan» deb atalishi, zo‘ravonlik sahnalarining tasviri hamda onaning befarqlikni rag‘batlantiruvchi munosabati jamoatchilik tomonidan qattiq tanqid qilindi.

O‘zbekiston umumta’lim maktablarining 5-sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan «Adabiyot» (Adabiyot, 1-qism) darsligidagi adabiy parcha ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga va ota-onalarning e’tiroziga sabab bo‘ldi. Yozuvchi Abdusaid Ko‘chimov qalamiga mansub asardagi ko‘cha so‘zlari, janjal sahnalari va odob-axloq me’yorlariga to‘g‘ri kelmaydigan xatti-harakatlar jamoatchilikda turlicha fikrlarni keltirib chiqardi.

Muhokamalar markazida qahramonlardan birining «nastoyashiy xuligan» deya ta’riflanishi, urishish va boshqalarni kaltaklash jarayonini «bepul tomosha» sifatida qabul qilish kabi holatlar turibdi.

Darslikdagi bahsli matn tafsilotlari: Nimalar yozilgan?

Kitob sahifalarida keltirilgan dialog va voqealar rivoji quyidagicha bayon etilgan:

  • «Nastoyashiy xuligan» obrazi: Matnda qahramonlardan birining akasi haqida gap borar ekan, u «nastoyashiy xuligan» deb ataladi hamda ko‘kragida karatechilar rasmi bor maykada kelib, boshqa bir bolani ayovsiz do‘pposlashi tasvirlanadi;

  • Janjalni maza qilib tomosha qilish: Qahramonlardan biri bo‘lgan Oybek janjal ustiga borib qolgani va birovning kaltaklanishini beparvo tomosha qilib, o‘ziga kaltak tegmaganidan quvongani ochiq ko‘rsatilgan;

  • Onaning munosabati: Parchadagi «Tekin tomosha ko‘rdim maza qilib» degan jumlaga onasining «Barakalla, ana endi esing kiribdi. Aralashma unaqa janjal-to‘polonlarga» deb javob qaytarishi befarqlik va xudbinlikni rag‘batlantirish sifatida baholanmoqda;

  • Ko‘cha so‘zlari va adabiy til normasi: Adabiyot kitobida sof o‘zbek adabiy tili o‘rniga jo‘n jargon va tushunarsiz ko‘cha iboralari qo‘llanilgani ko‘plab faollar tomonidan tanqidga uchradi.

Jamoatchilik va mutaxassislar fikri

Mazkur mavzu bo‘yicha ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining fikrlari ikki tomonga ajraldi:

  • E’tiroz bildiruvchilar: Ko‘pchilik ota-onalar va pedagoglarning fikricha, 5-sinf bolasi hali tahliliy dunyoqarashga ega emas, shu bois bunday dialoglar ularni beparvolikka, kuchlilardan qo‘rqishga va zo‘ravonlikni oddiy holdek qabul qilishga o‘rgatib qo‘yishi xavfi mavjud;

  • Ijodiy erkinlik tarafdorlari: Boshqa bir guruh adabiyotshunoslar esa yozuvchi real bolalar dunyosini, bolalar psixologiyasi va ularning hayotiy nutqini sun’iylikdan xoli tarzda ko‘rsatishga intilganini ta’kidlamoqda.

Maktab darsliklaridagi har bir matn va ibora yosh avlod tarbiyasiga bevosita ta’sir ko‘rsatishini inobatga olsak, kitoblarni nashrga tayyorlashda matnlar tanloviga yanada mas’uliyat bilan yondashish zarurligi ko‘rinmoqda.

Adabiyot darsligiAbdusaid Ko‘chimovMaktab ta’limiDarsliklar tanqidi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda4 avgust 17:11Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?26 oktabr 23:18Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqda17 sentabr 15:42Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda8 sentabr 10:41Toshkentda dahshatli YTH: Yuqori tezlikdagi Gentra daraxtga urilib, ikkiga bo‘linib ketdiToshkentda dahshatli YTH: Yuqori tezlikdagi Gentra daraxtga urilib, ikkiga bo‘linib ketdiBugun 11:26Bugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘aBugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘aBugun 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi