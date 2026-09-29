Farg‘onada go‘sht narxi sezilarli ravishda oshdi: eng qimmat narx qayerda?

·47·O‘zbekiston
Farg‘onada go‘sht narxi sezilarli ravishda oshdi: eng qimmat narx qayerda?

16–23 sentyabr kunlari Farg‘ona viloyatida go‘sht narxlari sezilarli ravishda oshgan. Shu davrda mol go‘shti 2,9 foizga, qo‘y go‘shti esa 2,4 foizga qimmatlagan.

23 sentyabr holatiga ko‘ra, mol go‘shtining narxi viloyat hududlarida turlicha bo‘lgan. Eng yuqori narx Marg‘ilon shahrida qayd etilgan — bir kilogramm mol go‘shti 139 ming so‘mdan sotilgan.

Eng past narx esa Quvasoy shahrida kuzatilgan bo‘lib, bir kilogramm go‘sht 118 ming 56 so‘mni tashkil etgan.

O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasining ma’lumotlarida ham ushbu davrda go‘sht va ayrim boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxlari oshgani qayd etilgan.

Farg‘ona viloyatiMarg‘ilonQuvasoygo‘sht narxlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!29 iyul 11:49Farg‘ona viloyatida zilzila sodir bo‘ldiFarg‘ona viloyatida zilzila sodir bo‘ldi24 iyun 22:06Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiFarg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi24 iyun 21:19Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...8 iyul 18:10Ona va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandiOna va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandi9 iyun 13:45Toshkentda go‘sht narxi yana oshdi: bozordagi so‘nggi raqamlar...Toshkentda go‘sht narxi yana oshdi: bozordagi so‘nggi raqamlar...22 sentabr 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi