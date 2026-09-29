Farg‘onada go‘sht narxi sezilarli ravishda oshdi: eng qimmat narx qayerda?
16–23 sentyabr kunlari Farg‘ona viloyatida go‘sht narxlari sezilarli ravishda oshgan. Shu davrda mol go‘shti 2,9 foizga, qo‘y go‘shti esa 2,4 foizga qimmatlagan.
23 sentyabr holatiga ko‘ra, mol go‘shtining narxi viloyat hududlarida turlicha bo‘lgan. Eng yuqori narx Marg‘ilon shahrida qayd etilgan — bir kilogramm mol go‘shti 139 ming so‘mdan sotilgan.
Eng past narx esa Quvasoy shahrida kuzatilgan bo‘lib, bir kilogramm go‘sht 118 ming 56 so‘mni tashkil etgan.
O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasining ma’lumotlarida ham ushbu davrda go‘sht va ayrim boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxlari oshgani qayd etilgan.
Izohlar 0
…