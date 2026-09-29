Farg‘onada yana bir bolajon ona bag‘riga qaytarildi
Marg‘ilon shahar Majburiy ijro byurosi davlat ijrochisi U. Ashiraliyeva tomonidan olib borilgan ijro harakatlari natijasida 2019 yilda tug‘ilgan voyaga yetmagan A.M. onasi — I.D. tarbiyasiga olib berildi.
Sudning qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarori ijrosini ta’minlash jarayonida bolaning huquq va qonuniy manfaatlari ustuvor vazifa sifatida belgilandi.
Eng quvonchlisi — bolajon yana onasining mehribon bag‘rida!
Ona va farzand — yana birga!
Yana bir oilaga quvonch qaytdi!
Izohlar 0
…