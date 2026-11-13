O‘quv markaziga bosqin rejalashtirgan sobiq qo‘riqchi va uning sheriklari qanday qo‘lga tushdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida o‘quv markaziga bosqinchilik uyushtirmoqchi bo‘lgan uch nafar shaxs huquq-tartibot idoralari tomonidan qo‘lga olindi.
- Jinoyat rejasini o‘quv markazining sobiq qo‘riqchisi ishlab chiqqan bo‘lib, u sheriklari bilan elektr ta’minotini o‘chirib, pullarni o‘g‘irlashni va Farg‘ona viloyati orqali xorijga qochib ketishni maqsad qilgan.
- Gumonlanuvchilardan biri o‘z shaxsini yashirish uchun niqob sifatida ayollar ko‘ylagidan foydalangan.
Toshkent shahrida o‘quv markazlaridan biriga bosqinchilik hujumi uyushtirilishining oldi olindi. Toshkent shahar IIBB va Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari hamkorlikda o‘tkazgan tezkor tadbir natijasida jinoyatni oldindan rejalashtirgan uch nafar gumonlanuvchi qo‘lga olinib, qamoqqa olindi.
O‘g‘rilik rejasi va o‘ziga xos «niqob»
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, jinoyat rejasi aynan o‘sha o‘quv markazining sobiq qo‘riqchisi tomonidan ishlab chiqilgan. U ikki nafar sherigi bilan birgalikda binodagi elektr ta’minotini o‘chirib, pullarni o‘g‘irlash va ijaraga olingan avtomobilda voqea joyidan yashirinishni maqsad qilgan.
Eng e’tiborli jihatlardan biri — gumonlanuvchilardan biri o‘z shaxsini yashirish maqsadida egniga niqob sifatida ayollar ko‘ylagini kiyib olgan.
Jinoyat tafsilotlari
Ma’lumotlar va rejalar
Jinoyat tashkilotchisi
O‘quv markazining sobiq qo‘riqchisi
Rejalashtirilgan jinoyat
O‘quv markaziga bosqinchilik va pul o‘g‘irlash
O‘ziga xos holat
Jinoyatchilardan biri niqob sifatida ayollar ko‘ylagini kiygan
Qochish rejasi
Farg‘ona viloyati orqali chet elga qochib ketish
Yakuniy natija
Toshkent shahar IIBB va DXX tomonidan uchala gumonlanuvchi ham qo‘lga olingan
Farg‘ona orqali chet elga qochish rejasi barbod bo‘ldi
Jinoyatchilar o‘g‘rilik sodir etilgach, izini sovitish uchun Farg‘ona viloyati orqali xorijiy davlatlardan biriga qochib ketishni rejalashtirishgan. Biroq huquq-tartibot idoralari xodimlarining tezkor sa’y-harakatlari tufayli ularning bu rejasi amalga oshmadi. Uchala gumonlanuvchi ham o‘z vaqtida qo‘lga olinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanildi.
Sizningcha, bu kabi o‘ziga xos usullar bilan jinoyat sodir etmoqchi bo‘lgan shaxslarning rejalari nima sababdan qisqa fursatda fosh etilmoqda? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…