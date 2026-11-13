O‘quv markaziga bosqin rejalashtirgan sobiq qo‘riqchi va uning sheriklari qanday qo‘lga tushdi?

1 daqiqa o'qish49
O‘quv markaziga bosqin rejalashtirgan sobiq qo‘riqchi va uning sheriklari qanday qo‘lga tushdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida o‘quv markaziga bosqinchilik uyushtirmoqchi bo‘lgan uch nafar shaxs huquq-tartibot idoralari tomonidan qo‘lga olindi.
  • Jinoyat rejasini o‘quv markazining sobiq qo‘riqchisi ishlab chiqqan bo‘lib, u sheriklari bilan elektr ta’minotini o‘chirib, pullarni o‘g‘irlashni va Farg‘ona viloyati orqali xorijga qochib ketishni maqsad qilgan.
  • Gumonlanuvchilardan biri o‘z shaxsini yashirish uchun niqob sifatida ayollar ko‘ylagidan foydalangan.

Toshkent shahrida o‘quv markazlaridan biriga bosqinchilik hujumi uyushtirilishining oldi olindi. Toshkent shahar IIBB va Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari hamkorlikda o‘tkazgan tezkor tadbir natijasida jinoyatni oldindan rejalashtirgan uch nafar gumonlanuvchi qo‘lga olinib, qamoqqa olindi.

O‘g‘rilik rejasi va o‘ziga xos «niqob»

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, jinoyat rejasi aynan o‘sha o‘quv markazining sobiq qo‘riqchisi tomonidan ishlab chiqilgan. U ikki nafar sherigi bilan birgalikda binodagi elektr ta’minotini o‘chirib, pullarni o‘g‘irlash va ijaraga olingan avtomobilda voqea joyidan yashirinishni maqsad qilgan.

Eng e’tiborli jihatlardan biri — gumonlanuvchilardan biri o‘z shaxsini yashirish maqsadida egniga niqob sifatida ayollar ko‘ylagini kiyib olgan.

Jinoyat tafsilotlari

Ma’lumotlar va rejalar

Jinoyat tashkilotchisi

O‘quv markazining sobiq qo‘riqchisi

Rejalashtirilgan jinoyat

O‘quv markaziga bosqinchilik va pul o‘g‘irlash

O‘ziga xos holat

Jinoyatchilardan biri niqob sifatida ayollar ko‘ylagini kiygan

Qochish rejasi

Farg‘ona viloyati orqali chet elga qochib ketish

Yakuniy natija

Toshkent shahar IIBB va DXX tomonidan uchala gumonlanuvchi ham qo‘lga olingan

Farg‘ona orqali chet elga qochish rejasi barbod bo‘ldi

Jinoyatchilar o‘g‘rilik sodir etilgach, izini sovitish uchun Farg‘ona viloyati orqali xorijiy davlatlardan biriga qochib ketishni rejalashtirishgan. Biroq huquq-tartibot idoralari xodimlarining tezkor sa’y-harakatlari tufayli ularning bu rejasi amalga oshmadi. Uchala gumonlanuvchi ham o‘z vaqtida qo‘lga olinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanildi.

Sizningcha, bu kabi o‘ziga xos usullar bilan jinoyat sodir etmoqchi bo‘lgan shaxslarning rejalari nima sababdan qisqa fursatda fosh etilmoqda? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari