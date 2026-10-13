Onasiga kechasi qo‘ng‘iroq qilish janjalga sabab bo‘ldi: yigit 16 yilga qamaldi

·103·Jamiyat
Onasiga kechasi qo‘ng‘iroq qilish janjalga sabab bo‘ldi: yigit 16 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xonqa tumanida 21 yoshli I.Q. onasiga kechasi qo‘ng‘iroq qilgan M.P. bilan janjallashib, natijada bir kishining hayotiga zomin bo‘ldi.
  • Sud hukmi bilan u 16 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
  • Voqea 9 aprel kuni sodir bo‘lib, yigit avval M.P. bilan, keyin esa uning sinfdoshlari bilan tortishib qolgan.
  • M.X. janjalni to‘xtatmoqchi bo‘lganida, I.Q. uni oshxona pichog‘i bilan urib o‘ldirgan.

Xorazm viloyati Xonqa tumanida onasining sinfdoshlari bilan yuzaga kelgan nizo fojia bilan yakunlandi. 21 yoshli yigit choyxonadagi janjal vaqtida bir kishining hayotiga zomin bo‘ldi. Sud hukmi bilan u 16 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda «Daryo» sud hujjatlariga tayanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea joriy yilning 9 aprel kuni sodir bo‘lgan. O‘sha kuni taxminan soat 21:00 da M.P. ismli erkak sinfdoshi N.ga qo‘ng‘iroq qilib, boshqa sinfdosh qizlarni ham to‘plab, choyxonaga kelishini so‘ragan.

Bu suhbatni eshitgan ayolning o‘g‘li I.Q. jahli chiqib, telefonni onasining qo‘lidan olgan. U erkakdan nega kechki payt onasiga qo‘ng‘iroq qilayotganini so‘ragan. Natijada ikkisi o‘rtasida tortishuv boshlangan.

Suddagi ko‘rsatuvida I.Q. telefon orqali gaplashuv chog‘ida M.P. uning o‘zi va ota-onasini haqorat qilganini bildirgan.

Shundan so‘ng yigit erkakning qayerda ekanini so‘rab, otasi bilan birga u aytgan choyxonaga borgan. U yerda M.P. va uning uch nafar sinfdoshi tashqariga chiqqan.

I.Q. avvaldan tanigan Sh. bilan vaziyatni muhokama qilayotganida, M.P. orqasidan kelib, uning bo‘ynidan bo‘g‘gan. Ikkisi o‘rtasidagi olishuv vaqtida ular yerga yiqilgan. Keyin I.Q. otasiga ham tashlanishganini ko‘rib, uni mashinaga o‘tqazib, olib ketgan. Ularning mashinasiga tosh otilib, eshiklari tepilganidan so‘ng yigit otasini uyiga olib borgan.

Biroq u yerda qolmagan. I.Q. otasini uyda qoldirib, yana choyxonaga qaytishga qaror qilgan. Taxminan soat 22:00 da mahalladagi do‘kondan qarzga oshxona pichog‘ini olib, voqea joyiga yo‘l olgan.

Choyxonaga ikkinchi marta kelgan yigit M.P.ga qo‘ng‘iroq qilib, tashqariga chiqishini so‘ragan. Ular ko‘chaga chiqqan paytda marhum M.X. janjalni to‘xtatish va ikkisini ajratishga uringan.

I.Q. nizosi M.P. bilan ekanini aytib, avvalgi uchrashuvdagi xatti-harakatlari uchun undan uzr so‘rashini talab qilgan. Biroq tortishuv davom etgan.

Sudlanuvchining ko‘rsatuviga ko‘ra, M.X. uning va ota-onasining sha’niga haqoratli so‘zlar aytgan. Shundan keyin I.Q. o‘zini boshqara olmay qolganini bildirib, qo‘lidagi pichoqni uning ko‘kragiga sanchgan.

Oqibatda M.X. voqea joyida vafot etgan. Keyin I.Q. M.P.ga ham pichoq bilan zarba berishga uringan. Biroq pichoq tig‘ining sinishi sababli u yengil tan jarohati bilan tirik qolgan.

Sudda ayblanuvchi pichoqni o‘zini himoya qilish maqsadida olganini, hech kimni o‘ldirish niyati bo‘lmaganini va voqealar kuchli ruhiy hayajon ta’sirida yuz berganini aytgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Bog‘ot tuman sudi I.Q.ni Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi «g» bandi hamda 25, 97-moddasi 2-qismi «a» bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topgan.

Sud hukmiga ko‘ra, unga jazolarni qisman qo‘shish tartibida uzil-kesil 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.

Xorazm viloyati Xonqa tumaniM.P.I.Q.jinoyat kodeksi 97-modda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldiQashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldiKecha 16:43Kech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlariKech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlariBugun 11:20Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?25 avgust 16:50Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)13 sentabr 10:02Qo‘y sotib olish bahonasida taksichini o‘ldirgan yigit 20 yilga qamaldiQo‘y sotib olish bahonasida taksichini o‘ldirgan yigit 20 yilga qamaldi11 avgust 14:27Parkentda onasiga tahdid qilgan ayol qamoqqa olindiParkentda onasiga tahdid qilgan ayol qamoqqa olindi22 may 07:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?