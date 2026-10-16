Erta turmush va noqonuniy nikohga qarshi keskin choralar: yangi jarimalar kuchga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 14 oktyabrdan boshlab erta turmush va FHDYO ro‘yxatidan o‘tmasdan nikoh o‘qitish holatlariga qarshi joriy etilgan yangi jarimalar kuchga kirdi.
- Voyaga yetmagan shaxs bilan oilaviy munosabatda bo‘lganlar 4,4-6,6 million so‘m, farzandini erta turmushga bergan ota-onalar 8,8-11 million so‘m, ZAGSsiz nikoh o‘qiganlar esa 13,2-22 million so‘m jarimaga tortilishi mumkin.
O‘zbekistonda erta nikohlarning oldini olish hamda qonuniy nikohdan (FHDYO/ZAGS) o‘tmasdan shar’iy nikoh o‘qitish holatlariga qarshi javobgarlik sezilarli darajada kuchaytirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan tegishli qonun hujjati 14 oktyabrdan rasman kuchga kirdi.
Yangi tartibga binoan, nikoh yoshiga yetmagan shaxslar bilan oilaviy munosabatda bo‘lganlar, farzandini erta turmushga bergan ota-onalar hamda ZAGS guvohnomasisiz nikoh o‘qigan shaxslar uchun jarimalar miqdori bir necha baravar oshirildi.
Yangi jarimalar miqdori qanchani tashkil etadi?
Qonunchilikdagi yangi o‘zgarishlarga ko‘ra, quyidagi jarima choralari belgilandi:
Voyaga yetmagan bilan turmush qurganlar: Nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan haqiqatda er-xotin bo‘lib yashagan shaxslarga nisbatan 4,4 million so‘mdan 6,6 million so‘mgacha miqdorda jarima belgilandi;
Ota-onalarning javobgarligi: Farzandini belgilangan nikoh yoshiga yetmasdan turmushga bergan yoki uylantirgan ota-onalar (yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar) 8,8 million so‘mdan 11 million so‘mgacha jarimaga tortiladi;
ZAGSsiz shar’iy nikoh o‘qiganlar: Rasmiy davlat ro‘yxatidan o‘tmagan (ZAGS bo‘lmagan) shaxslarga diniy nikoh o‘qigan diniy vakillar va fuqarolarga nisbatan jarima miqdori 13,2 million so‘mdan 22 million so‘mgacha oshirildi.
Xabar bergan fuqarolarga pul mukofoti to‘lanadi
Qonunbuzilish holatlarini barvaqt aniqlash va fuqarolik jamiyati faolligini oshirish maqsadida maxsus rag‘batlantirish mexanizmi ham joriy etildi:
Moddiy manfaatdorlik: Noqonuniy nikoh holatlari, erta turmush qurish yoki ZAGSsiz diniy rasm-rusmlar haqida vakolatli organlarga xabar bergan shaxslarga pul mukofoti to‘lanishi mumkin;
Mukofot miqdori: Tegishli shartlar bajarilgan va qonunbuzarlik o‘z tasdig‘ini topgan taqdirda, xabar bergan fuqaroga undirilgan jarima miqdorining 15 foizigacha bo‘lgan qismi mukofot sifatida beriladi.
Ushbu qat’iy cheklovlar yosh qizlarning ta’lim olishini ta’minlash, erta homiladorlikning oldini olish hamda oilalarda xotin-qizlar va bolalarning qonuniy huquqlarini mustahkam himoya qilishga qaratilgan.
Izohlar 0
…