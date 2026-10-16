Erta turmush va noqonuniy nikohga qarshi keskin choralar: yangi jarimalar kuchga kirdi

·73·Jamiyat
Erta turmush va noqonuniy nikohga qarshi keskin choralar: yangi jarimalar kuchga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 14 oktyabrdan boshlab erta turmush va FHDYO ro‘yxatidan o‘tmasdan nikoh o‘qitish holatlariga qarshi joriy etilgan yangi jarimalar kuchga kirdi.
  • Voyaga yetmagan shaxs bilan oilaviy munosabatda bo‘lganlar 4,4-6,6 million so‘m, farzandini erta turmushga bergan ota-onalar 8,8-11 million so‘m, ZAGSsiz nikoh o‘qiganlar esa 13,2-22 million so‘m jarimaga tortilishi mumkin.

O‘zbekistonda erta nikohlarning oldini olish hamda qonuniy nikohdan (FHDYO/ZAGS) o‘tmasdan shar’iy nikoh o‘qitish holatlariga qarshi javobgarlik sezilarli darajada kuchaytirildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan tegishli qonun hujjati 14 oktyabrdan rasman kuchga kirdi.

Yangi tartibga binoan, nikoh yoshiga yetmagan shaxslar bilan oilaviy munosabatda bo‘lganlar, farzandini erta turmushga bergan ota-onalar hamda ZAGS guvohnomasisiz nikoh o‘qigan shaxslar uchun jarimalar miqdori bir necha baravar oshirildi.

Yangi jarimalar miqdori qanchani tashkil etadi?

Qonunchilikdagi yangi o‘zgarishlarga ko‘ra, quyidagi jarima choralari belgilandi:

  • Voyaga yetmagan bilan turmush qurganlar: Nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan haqiqatda er-xotin bo‘lib yashagan shaxslarga nisbatan 4,4 million so‘mdan 6,6 million so‘mgacha miqdorda jarima belgilandi;

  • Ota-onalarning javobgarligi: Farzandini belgilangan nikoh yoshiga yetmasdan turmushga bergan yoki uylantirgan ota-onalar (yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar) 8,8 million so‘mdan 11 million so‘mgacha jarimaga tortiladi;

  • ZAGSsiz shar’iy nikoh o‘qiganlar: Rasmiy davlat ro‘yxatidan o‘tmagan (ZAGS bo‘lmagan) shaxslarga diniy nikoh o‘qigan diniy vakillar va fuqarolarga nisbatan jarima miqdori 13,2 million so‘mdan 22 million so‘mgacha oshirildi.

Xabar bergan fuqarolarga pul mukofoti to‘lanadi

Qonunbuzilish holatlarini barvaqt aniqlash va fuqarolik jamiyati faolligini oshirish maqsadida maxsus rag‘batlantirish mexanizmi ham joriy etildi:

  • Moddiy manfaatdorlik: Noqonuniy nikoh holatlari, erta turmush qurish yoki ZAGSsiz diniy rasm-rusmlar haqida vakolatli organlarga xabar bergan shaxslarga pul mukofoti to‘lanishi mumkin;

  • Mukofot miqdori: Tegishli shartlar bajarilgan va qonunbuzarlik o‘z tasdig‘ini topgan taqdirda, xabar bergan fuqaroga undirilgan jarima miqdorining 15 foizigacha bo‘lgan qismi mukofot sifatida beriladi.

Ushbu qat’iy cheklovlar yosh qizlarning ta’lim olishini ta’minlash, erta homiladorlikning oldini olish hamda oilalarda xotin-qizlar va bolalarning qonuniy huquqlarini mustahkam himoya qilishga qaratilgan.

FHDYO/ZAGSyangicha nikoh qonunqonuniy nikohqonunbuzilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikUy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolik19 sentabr 17:46Jarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerakJarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerak21 sentabr 12:58Tilanchilik uchun jarima oshdi: endi 2,2 mln so‘mgacha jazo qo‘llanadiTilanchilik uchun jarima oshdi: endi 2,2 mln so‘mgacha jazo qo‘llanadiKecha 23:35Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiJinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadi7 sentabr 07:08Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasiOila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi7 sentabr 22:15O'zbekistonda har 1000 ta nikohga 175 ta ajrim to'g'ri kelmoqdaO'zbekistonda har 1000 ta nikohga 175 ta ajrim to'g'ri kelmoqda28 aprel 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?