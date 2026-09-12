Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi

·41·O‘zbekiston
Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi

O‘zbekistonda nikohni bekor qilish bilan bog‘liq tartib yanada aniqlashtirilishi mumkin. Hukumat tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasida ajrashish uchun aniq asoslar mavjud bo‘lgan holatlarda er-xotinga yarashish uchun muddat bermaslik taklif etilmoqda.

Bu o‘zgarish qabul qilinsa, sud har bir ajrashish ishida avtomatik ravishda yarashish muddatini belgilash emas, balki oiladagi vaziyat, nizoning sabablari va nikohni saqlab qolish imkoniyatini inobatga olgan holda qaror qabul qilishi mumkin bo‘ladi.

Eng muhimi, gap ajrashishni barcha holatlarda tezlashtirish haqida emas. Aniq asoslar mavjud bo‘lgan va oilani saqlab qolish imkoniyati qolmagan vaziyatlar uchun alohida tartib joriy etish taklif qilinmoqda.

Amalda ajrashish jarayoni qanday?

Hozirgi qonunchilikka ko‘ra, agar er-xotinning voyaga yetmagan umumiy farzandlari bo‘lsa yoki ulardan biri ajrashishga rozi bo‘lmasa, nikoh, odatda, sud tartibida bekor qilinadi.

Oila kodeksining 40-moddasida sud ishni keyinga qoldirib, er-xotinga yarashish uchun olti oygacha muhlat tayinlashi mumkinligi belgilangan.

Bu norma oilani saqlab qolish imkoniyati bor holatlarda taraflarga qarorini qayta ko‘rib chiqish uchun vaqt berishga qaratilgan.

Biroq hayotdagi barcha oilaviy nizolarni bir xil baholab bo‘lmaydi.

Ayrim holatlarda munosabatlar shu qadar jiddiy buzilgan bo‘lishi mumkinki, berilgan qo‘shimcha vaqt vaziyatni o‘zgartirmaydi.

Yangi qonun loyihasida aynan shunday holatlarga alohida yondashuv taklif etilmoqda.

Qaysi holatda muddat berilmasligi mumkin?

Taklifning markazida ajrashish uchun aniq asos mavjud bo‘lgan holatlar turibdi.

Ya’ni sud nikohni saqlab qolishning amalda imkoni yo‘qligini, oilaviy munosabatlar jiddiy buzilganini va ishdagi holatlar ajrashishni taqozo etayotganini aniqlasa, yarashish uchun alohida muddat belgilamaslik imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.

Bu yerda muhim jihat bor: «muddat berilmaydi» degani «ajrashish avtomatik amalga oshiriladi» degani emas.

Nikohni bekor qilish masalasi baribir qonunchilikda belgilangan tartibda ko‘rib chiqiladi va sud ish holatlariga huquqiy baho beradi.

Amalda ham bir muhim istisno mavjud

Ajrashish jarayonida zo‘ravonlikdan jabrlangan shaxslarni himoya qilish bo‘yicha alohida norma allaqachon mavjud.

Oila kodeksiga ko‘ra, oilaviy (maishiy) zo‘ravonlikdan jabrlangan shaxsning talabiga binoan sud yarashish uchun muhlat tayinlamaydi. Bu norma 2025 yilda qonunchilikka kiritilgan.

Demak, yangi taklif butunlay yangi mexanizm yaratishdan ko‘ra, nikohni bekor qilishdagi yondashuvlarni yanada aniqlashtirishga qaratilgan, deb qarash mumkin.

Nega bu masala muhim?

Yarashish uchun berilgan muddatning asosiy maqsadi — oilani asrab qolish.

Sud amaliyotida ham nikohdan ajratish masalasini ko‘rishda oilani saqlab qolish imkoniyati bor-yo‘qligiga e’tibor qaratiladi. Bolalarning borligi, nikohning davomiyligi, er-xotin o‘rtasidagi munosabatlar va kelishmovchiliklarning vaqtinchaligi kabi holatlar ahamiyat kasb etishi mumkin.

Shu bilan birga, yarashish imkoniyati amalda qolmagan oilalar uchun ortiqcha vaqt talab qilinishi ham alohida huquqiy masala hisoblanadi.

Shu nuqtayi nazardan, qonun loyihasidagi taklifning asosiy g‘oyasi — oilaviy munosabatlarni saqlab qolishga imkoniyat bor holat bilan nikoh amalda barbod bo‘lgan vaziyatni bir xil tartibda ko‘rmaslik.

Yarashish muddati bekor bo‘ladimi?

Hozircha bunday xulosa qilishga erta.

Chunki gap qonun loyihasi haqida ketmoqda. Taklif qabul qilinib, tegishli tartibda kuchga kirmaguncha amaldagi qoidalar o‘zgarmaydi.

Hozirgi tartib bo‘yicha sud yarashish uchun olti oygacha muhlat berishi mumkin.

Shuning uchun O‘zbekistonda ajrashishda yarashish muddati butunlay bekor qilinadi» degan talqin to‘liq to‘g‘ri emas.

Gap, avvalo, ajrashish uchun aniq va asosli holatlar mavjud bo‘lganda sudga yarashish muddatini tayinlamaslik imkoniyatini berish haqida bormoqda.

Oila va huquq o‘rtasidagi muvozanat

Bu o‘zgarishning eng muhim jihati ham shunda.

Bir tomondan, davlat siyosati oilani saqlash va nikohlarni asrab qolishga qaratilgan. Ikkinchi tomondan esa, nikohni davom ettirishning obyektiv imkoni qolmagan vaziyatlarda shaxslarni uzoq muddat huquqiy noaniqlikda ushlab turmaslik masalasi bor.

Shu sababli yangi taklif jamoatchilik uchun ham muhim savolni kun tartibiga olib chiqmoqda:

Oilani saqlab qolish uchun berilgan vaqt qachon imkoniyat, qachon esa ortiqcha to‘siqqa aylanadi?

Qonun loyihasi aynan shu chegarani huquqiy jihatdan aniqroq belgilashni maqsad qilmoqda.

Qisqacha:

Masala

Amaldagi tartib

Taklif etilayotgan yondashuv

Sudda ajrashish

Sud tartibida ko‘riladi

Saqlanadi

Yarashish muddati

6 oygacha berilishi mumkin

Aniq asoslar bo‘lsa, bermaslik taklif etilmoqda

Zo‘ravonlikdan jabrlangan shaxs

Talabiga ko‘ra muddat berilmaydi

Mazkur himoya saqlanadi

Qonunning maqomi

Amaldagi norma

Hozircha qonun loyihasi

Shunday qilib, O‘zbekistonda ajrashish tartibiga oid muhokama nikohni bekor qilishni shunchaki «tezlashtirish» emas, balki qaysi holatda oilani yarashtirishga harakat qilish, qaysi holatda esa bu jarayonni cho‘zmaslik kerakligi masalasi atrofida kechmoqda.

Agar taklif qonun sifatida qabul qilinsa, sudlarda ajrashish ishlarini ko‘rish amaliyotida muhim o‘zgarishlar paydo bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonAjrashishNikohOila kodeksi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindiBugun, 07:05Ajrimda yarashish muddati berilmasligi mumkin: yangi asoslar taklif qilinmoqdaAjrimda yarashish muddati berilmasligi mumkin: yangi asoslar taklif qilinmoqdaKecha, 21:09O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?Kecha, 17:2618 yoshga yetmaganlar uchun nikohda yangi qoida joriy etiladi18 yoshga yetmaganlar uchun nikohda yangi qoida joriy etiladiKecha, 17:16O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?Kecha, 16:191 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkin1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkinKecha, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?