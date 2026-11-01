Qonunda bunday cheklov yo‘q: Yoshdagi farq nikohga to‘siq bo‘lishi mumkinmi?

·55·Jamiyat
Qonunda bunday cheklov yo‘q: Yoshdagi farq nikohga to‘siq bo‘lishi mumkinmi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FHDYO xodimlari nikohlanuvchi ayol erkakdan 6 yosh katta bo‘lgani uchun ularning nikohini qayd etishni rad etdi.
  • Murojaatchi mazkur holatni pullik tantanali marosimdan voz kechgani bilan bog‘liq sun’iy to‘siq deb baholamoqda.
  • O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga ko‘ra, nikohlanuvchilar o‘rtasidagi yosh farqi nikohni ro‘yxatdan o‘tkazishga to‘siq bo‘la olmaydi.

Ijtimoiy tarmoqlarda nikoh tuzish istagida bo‘lgan fuqaroning navbatdagi shov-shuvli videomurojaati tarqaldi. Murojaat muallifining bildirishicha, u va bo‘lajak turmush o‘rtog‘i nikohni qayd etish uchun FHDYO (ZAGS) bo‘limiga borganida, mas’ul xodimlar tomonidan ajabtovur rad javobi berilgan — ayoli undan 6 yosh katta bo‘lgani sababli xodimlar «yoshlar o‘zaro mutanosib emas» degan vajni ko‘rsatib, nikohni ro‘yxatdan o‘tkazishni rad etgan.

Mazkur videolavha tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida keskin e’tiroz va qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Murojaatchi da’vosi: Asl sabab pullik xizmatdan voz kechishmi?

Fuqaroning fikricha, yoshdagi farq bu yerda shunchaki to‘qib chiqarilgan bahona bo‘lishi mumkin:

  • «Tantanali nikoh» majburiyati: Murojaatchining ta’kidlashicha, raddiyaning tub sababi ularning FHDYO xodimlari tomonidan taklif etilgan qo‘shimcha pullik tantanali nikoh marosimi va tadbiridan voz kechgani bilan bog‘liq;

  • Norasmiy talablar: Ijtimoiy tarmoqlarda bunday ixtiyoriy xizmatlarni fuqarolarga majburan tiqishtirish va rad javobi olinganda sun’iy to‘siqlar yaratish holatlari ilgari ham tanqid ostiga olingan edi.

Qonunchilik nima deydi? Yosh farqi asos bo‘la olmaydi

O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi va amaldagi me’yoriy-huquqiy hujjatlarga ko‘ra, FHDYO organlarining bunday xatti-harakati mutlaqo noqonuniy hisoblanadi:

  • Yosh farqiga cheklov yo‘q: Qonunchilikda nikohlanuvchilar o‘rtasidagi yosh tafovuti bo‘yicha hech qanday cheklangan me’yor yoki «mutanosiblik» talabi belgilanmagan;

  • Nikoh shartlari qat’iy: Oila qonunchiligiga binoan, nikoh tuzish uchun ikki tomonning ixtiyoriy roziligi, ularning nikoh yoshiga yetganligi (18 yosh) hamda yaqin qarindoshlik yoki muomalaga layoqatsizlik kabi moneliklar bo‘lmasligi kifoya;

  • Ro‘yxatga olish majburiyati: Agar qonunda nazarda tutilgan barcha talablar bajarilgan bo‘lsa, davlat organi nikohni belgilangan tartibda qayd etib berishga majbur. Xodimlarning shaxsiy qarashlari yoki ixtiyoriy xizmatlarni rad etganlik sababli arizani qabul qilmaslik javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Hozircha Adliya vazirligi yoki tegishli FHDYO bo‘limi mazkur tarqalgan videomurojaat bo‘yicha rasmiy munosabat bildirganicha yo‘q.

FHDYOAdliya vazirligiOila kodeksinikohni qayd etish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi12 sentabr 08:41Facebook ijtimoiy tarmog‘ida qoldirilgan murojaat yuzasidan AVO bankning rasmiy bayonotiFacebook ijtimoiy tarmog‘ida qoldirilgan murojaat yuzasidan AVO bankning rasmiy bayonoti29 sentabr 22:52Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasiOila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi7 sentabr 22:15Erta turmush va noqonuniy nikohga qarshi keskin choralar: yangi jarimalar kuchga kirdiErta turmush va noqonuniy nikohga qarshi keskin choralar: yangi jarimalar kuchga kirdi16 oktabr 09:08Kredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandiKredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandi22 iyun 11:48Bolalarni himoya qilish bo‘yicha yangi qoidalar: jiddiy cheklov kiritilmoqdaBolalarni himoya qilish bo‘yicha yangi qoidalar: jiddiy cheklov kiritilmoqda9 iyul 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi