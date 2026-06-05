“Jumanji” filmi aktyori Jeyms Xendi o‘ldirib ketildi

·539·Madaniyat
“Jumanji” filmi aktyori Jeyms Xendi o‘ldirib ketildi

“Jumanji”, “Top Gan: Meverik” va “Taps” filmlaridagi rollari orqali tanilgan amerikalik aktyor Jeyms Xendi Los-Anjeles shahrida sodir etilgan hujum oqibatida hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda “New York Post” nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, aktyor Los-Anjelesning Tarzana mavzesida pichoqli hujumga uchragan. Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning 3 iyun kuni ertalab huquq-tartibot organlari xodimlari tashvishli qo‘ng‘iroqdan so‘ng uylardan biriga yetib borgan.

Voqea joyida ular ko‘krak qismiga bir nechta pichoq jarohati yetkazilgan va hushsiz holatda yotgan 81 yoshli aktyorni aniqlagan. Jeyms Xendi shifoxonaga yetkazilgan bo‘lsa-da, shifokorlar uning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lmagan.

Oradan ko‘p o‘tmay, 44 yoshli Maykl Gledxill politsiya xodimlari huzuriga kelib, qidirilayotgan shaxs aynan o‘zi ekanini ma’lum qilgan. Keyinchalik u qotillikda gumon qilinib qo‘lga olingan.

Politsiyaning bildirishicha, Gledxill aktyorning do‘stining o‘g‘li bo‘lib, voqea vaqtida onasi bilan birga yashagan. Hujumning aniq sabablari hozircha ma’lum emas.

Ayni paytda gumonlanuvchiga nisbatan qotillik moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Sud tomonidan garov puli miqdori 2 million dollar etib belgilangan.

Jeyms XendiLos-AnjelesNew York PostTarzanaMaykl Gledxill
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Muzlik davri” yana qaytmoqda — yangi sarguzashtlar boshlanadi!“Muzlik davri” yana qaytmoqda — yangi sarguzashtlar boshlanadi!Bugun, 20:27Munisa Rizayeva kutilmagan qarori bilan muxlislarni hayratda qoldirdi (video)Munisa Rizayeva kutilmagan qarori bilan muxlislarni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 20:20“Via Marokand” guruhi a’zosi sahnada mikrofonni teskari ushlab qo‘shiq kuylagani barchani ajablantirdi“Via Marokand” guruhi a’zosi sahnada mikrofonni teskari ushlab qo‘shiq kuylagani barchani ajablantirdiKecha, 12:19Yulduz Usmonovaning konsertida kutilmagan holat yuz berdiYulduz Usmonovaning konsertida kutilmagan holat yuz berdiKecha, 11:01Mirshakar Fayzulloyev “Shuhrat” medalini olgan ilk stendap-komik bo‘ldiMirshakar Fayzulloyev “Shuhrat” medalini olgan ilk stendap-komik bo‘ldiKecha, 10:35Rayhonning muxlislar tomonidan kutilayotgan “No stress” qo‘shig‘i barcha platformalarda taqdim etildiRayhonning muxlislar tomonidan kutilayotgan “No stress” qo‘shig‘i barcha platformalarda taqdim etildiKecha, 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!