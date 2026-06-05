Mirshakar Fayzulloyev “Shuhrat” medalini olgan ilk stendap-komik bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Stendap-komik Mirshakar Fayzulloyev “Shuhrat” medali bilan taqdirlandi. U Prezidentning madaniyat, san’at va adabiyot sohasi vakillarini mukofotlash haqidagi farmoniga ko‘ra ushbu e’tirofga sazovor bo‘ldi.
Ijodkorning aytishicha, bu xushxabarni eshitganida oilasi davrasida bo‘lgan. Dastlab u nima bilan tabriklashayotganini tushunmagan, keyin esa unga farmondan skrinshotlar yuborishgan.
“Xabarim ham yo‘q edi. Hamma tabriklay boshladi. Keyin o‘zim ham juda xursand bo‘ldim”, — deydi Mirshakar Fayzulloyev.
Uning ota-onasi ham bu yangilikdan quvongan. Ijodkorning aytishicha, bu ularning oilasidagi ikkinchi “Shuhrat” medali bo‘lib, avval bunday mukofot uning otasiga berilgan.
…