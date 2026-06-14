Durdona Qurbonovaning avvalgi gaplari va yangi kadri bir biriga to‘g‘ri kelmayaptimi? (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aktrisa Durdona Qurbonova ishtirokidagi yangi video va fotosuratlar ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Gap shundaki, san’atkor avvalgi intervyularidan birida quchoqlashish yoki qo‘l ushlash talab etiladigan sahnalarda ishtirok etmasligini aytgan edi. Shu bois uning shaxsiy qarashlari va prinsiplari ko‘pchilikka yaxshi tanish.
Biroq yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda “Dili Me” nomi bilan tanilgan bloger bilan tushirilgan kadrlar tarqaldi. Unda Durdona Qurbonova bloger bilan yaqin holatda aks etgani muxlislar e’tiborini tortdi.
…