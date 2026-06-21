Yomg‘ir ham to‘xtata olmadi: Rayhon sahnani zabt etdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Namangan viloyatida maftunkor Rayhon hatto yomg‘ir yog‘ayotgan bo‘lsa ham, u sahnadagi chiqishini to‘xtatmadi. Tomchilab yog‘ayotgan yomg‘ir ham uning ishtiyoqini so‘ndira olmadi.
Chunki Rayhon uchun sahna — bu oddiy joy emas, bu uning yuragi. Muxlislar esa uning eng katta ilhomi. Shuning uchun ham u har qanday ob-havoga qaramay, tomoshabinlarini kutdirib qo‘ymaslikni tanladi.
Namlangan sahna, yomg‘ir ostida jaranglagan qo‘shiqlar va uni qo‘llab-quvvatlab turgan muxlislar — bu lahza haqiqiy san’atkor qanday bo‘lishini yana bir bor isbotladi. Rayhon yana bir bor ko‘rsatdi: chinakam yulduzlar hech qanday to‘siq oldida to‘xtamaydi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…