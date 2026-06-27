Rayhondan kutilmagan e’tirof: Yulduz Usmonova haqidagi fikrlari tarmoqlarda barchani qiziqishini uyg‘otdi

·29·Madaniyat
Rayhondan kutilmagan e’tirof: Yulduz Usmonova haqidagi fikrlari tarmoqlarda barchani qiziqishini uyg‘otdi

Xonanda Rayhonning O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga bildirgan samimiy tashakkuri ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.

Rayhon Instagram'dagi sahifasida estrada primadonnasiga nisbatan cheksiz hurmat va hayratini izhor etdi. Xonandaning ta’kidlashicha, ko‘pchilik Yulduz Usmonovaning sahna ortidagi ulkan mehnatidan bexabar.

“U hanuzgacha bir kun ham dam olmaydi. Har kuni repetitsiya qiladi, mashg‘ulotlarga qatnaydi va tinmay o‘z ustida ishlaydi. Bunday mehnatsevarlik bilan har qanday san’atkor ham maqtana olmaydi”, — deb yozdi Rayhon.

U Yulduz Usmonovani nafaqat buyuk professional, balki dono va boshqalarga ilhom beradigan inson sifatida ham ta’rifladi.

“Har safar u bilan suhbatlashganimda qalbim yorishadi. Unda Alloh ato etgan o‘zgacha bir nur bor va u shu nurni odamlarga ulashib yashaydi”, — deya qo‘shimcha qildi xonanda.

RayhonYulduz UsmonovaO'zbekistonInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdiMadaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdiBugun, 03:56Kun fotosi: O‘zbekistonning yosh shaxmatchilari futbolchilarimizni AQSHda qo‘llab-quvvatladiKun fotosi: O‘zbekistonning yosh shaxmatchilari futbolchilarimizni AQSHda qo‘llab-quvvatladiBugun, 03:44San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshdaSan’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshdaBugun, 03:38Bekor qilingan reys ortidan Shahlo Zoirova keskin fikr bildirdi!Bekor qilingan reys ortidan Shahlo Zoirova keskin fikr bildirdi!Kecha, 22:43Jeki Chan yangi filmini Qozog‘istonda suratga olmoqdaJeki Chan yangi filmini Qozog‘istonda suratga olmoqdaKecha, 20:43Farangiz Abdazova tug‘ilajak farzandining jinsini ma’lum qildiFarangiz Abdazova tug‘ilajak farzandining jinsini ma’lum qildiKecha, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...