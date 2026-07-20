Shahlo Salayeva oq kelinlik libosida barchani hayratda qoldirdi (video)

·89·Madaniyat
Shahlo Salayeva oq kelinlik libosida barchani hayratda qoldirdi (video)

Kecha, 19 iyul kuni, xorazmlik xonanda Shahlo Salayeva va turkiyalik xonanda Veysel Dulgerning to‘y marosimidan olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Tasvirlarda Shahlo Salayeva oppoq kelinlik libosida, Veysel Dulger esa qora klassik kostyum-shimda ko‘rinish bergan. To‘y marosimi turk milliy urf-odatlari asosida o‘tkazilgani ko‘plab muxlislarning e’tiborini tortdi.

Videolardan birida kelinning beliga an’anaga ko‘ra qizil lenta bog‘langani, kuyovni tantanali kutib olingani aks etgan. Shuningdek, Veysel Dulger yaqinlari hamrohligida musiqa sadolari va tantanali muhit ostida kelin uyiga kirib keladi. Turk an’analariga muvofiq, u kelinning oldiga kirishdan avval eshik oldida turgan ayollarga pul ulashadi. Shundan so‘ng kelin-kuyov birgalikda avtomobilga yo‘l oladi.

Yana bir videoda esa yoshlar to‘yxonaga yor-yor sadolari ostida kirib kelgani, mehmonlar bilan birgalikda sho‘x kuy-qo‘shiqlar ostida raqsga tushgani aks etgan. Ayniqsa, Shahlo Salayevaning kelin bo‘lishiga qaramay, quvnoq kayfiyatda raqsga tushgani va marosimdan zavq olayotgani ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

To‘y ixcham, milliy an’analar va zamonaviy uslublar uyg‘unlashgan, fayzli hamda ko‘tarinki ruhda o‘tgani videolardan ham yaqqol sezilib turadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar yangi oila egalarini samimiy tabriklab, ularga uzoq umr, baxt-saodat, tinchlik-xotirjamlik va mustahkam oila tilab ko‘plab ezgu tilaklarini yo‘llamoqda.

Shahlo SalayevaVeysel DulgerXorazm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yi ijtimoiy tarmoqlarni zabt etdi (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yi ijtimoiy tarmoqlarni zabt etdi (video)Bugun, 09:28Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)Bugun, 05:13Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 03:46O‘zbekistonda 9 kunlik Do‘stlik festivali boshlanadiO‘zbekistonda 9 kunlik Do‘stlik festivali boshlanadiKecha, 23:55Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Kecha, 21:17Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kecha, 20:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)