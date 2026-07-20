Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?
Hind kinosi yulduzi Kajol hayotda mashina haydashdan qo‘rqishi aytilmoqda. 52 yoshli aktrisa ko‘p hollarda avtomobilning orqa o‘rindig‘ida o‘tirishni afzal ko‘radi.
Bunga uning hayotida sodir bo‘lgan og‘ir avtohalokat sabab bo‘lgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, Kajol bir vaqtlar dahshatli avariyaga uchragan va shu hodisadan keyin ma’lum muddat xotirasini ham yo‘qotgan. Bu voqea aktrisada mashina haydashga nisbatan kuchli qo‘rquv qoldirgan.
Qizig‘i, aynan shu og‘ir davr uning Ajay Devganga bo‘lgan munosabatiga ham ta’sir qilgani aytiladi. Aktrisa keyinchalik bo‘lajak turmush o‘rtog‘i Ajay Devganni sevib qolgan.
Biroq ularning turmush qurishi oson kechmagan. Kajolning otasi, rejissyor Shomu Mukerji bu nikohga qarshi bo‘lgan. Qizi to‘yga rozilik bildirganidan keyin u bir hafta davomida Kajol bilan gaplashmagani aytilmoqda.
Keyinchalik Ajay Devgan aktrisaning yaqinlari ko‘ngliga yo‘l topgan. Shu tariqa, vaqt o‘tishi bilan oiladagi munosabatlar yumshagan.
…