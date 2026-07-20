Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?

·0·Madaniyat
Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?

Hind kinosi yulduzi Kajol hayotda mashina haydashdan qo‘rqishi aytilmoqda. 52 yoshli aktrisa ko‘p hollarda avtomobilning orqa o‘rindig‘ida o‘tirishni afzal ko‘radi.

Bunga uning hayotida sodir bo‘lgan og‘ir avtohalokat sabab bo‘lgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, Kajol bir vaqtlar dahshatli avariyaga uchragan va shu hodisadan keyin ma’lum muddat xotirasini ham yo‘qotgan. Bu voqea aktrisada mashina haydashga nisbatan kuchli qo‘rquv qoldirgan.

Qizig‘i, aynan shu og‘ir davr uning Ajay Devganga bo‘lgan munosabatiga ham ta’sir qilgani aytiladi. Aktrisa keyinchalik bo‘lajak turmush o‘rtog‘i Ajay Devganni sevib qolgan.

Biroq ularning turmush qurishi oson kechmagan. Kajolning otasi, rejissyor Shomu Mukerji bu nikohga qarshi bo‘lgan. Qizi to‘yga rozilik bildirganidan keyin u bir hafta davomida Kajol bilan gaplashmagani aytilmoqda.

Ajay Devgn va Kajol plyajda birga tushgan suratda tabassum qilmoqda.

Keyinchalik Ajay Devgan aktrisaning yaqinlari ko‘ngliga yo‘l topgan. Shu tariqa, vaqt o‘tishi bilan oiladagi munosabatlar yumshagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)Bugun, 13:29Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Bugun, 11:53Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!Bugun, 11:45Faxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqdaFaxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqdaBugun, 11:22Milliy raqs va zamonaviy uslub uyg‘unligi: O‘zbekiston videosi trendga aylandiMilliy raqs va zamonaviy uslub uyg‘unligi: O‘zbekiston videosi trendga aylandiBugun, 11:02Shahlo Salayeva ikkinchi to‘yi qayerda va qachon bo‘lishini oshkor qildi (video)Shahlo Salayeva ikkinchi to‘yi qayerda va qachon bo‘lishini oshkor qildi (video)Bugun, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)