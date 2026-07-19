Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)

·44·Маданият
Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)

Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ижтимоий тармоқдаги саҳифасида 18 июль куни Истанбулда бўлиб ўтган анъанавий туркча хина оқшомидан ёрқин видеоларни улашди. Лавҳаларда хонанданинг қизил либосдаги нафис қиёфаси, турк халқига хос урф-одатлар асосида ўтган маросим ҳамда самимий байрам муҳити акс этган.

Видеоларда Шаҳло Салаева бўлажак турмуш ўртоғи Вейсел Дулгер, унинг оила аъзолари ва яқинлари билан қувончли лаҳзаларни баҳам кўраётгани кўринади. Хина оқшомида ижро этилган миллий маросимлар, куй-қўшиқлар ва рақслар йиғилганларга унутилмас таассурот қолдирган.

Айниқса, хонанданинг Вейсел Дулгер учун махсус ижро этган шўх ва романтик рақси ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинган лаҳзалардан бирига айланди. Мухлислар ушбу видеони илиқ кутиб олиб, жуфтликка бахт тилаб кўплаб самимий изоҳлар қолдиришмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Шаҳло Салаева аввал берган интервюларидан бирида тўй тантаналари Истанбулда ўтказилишини маълум қилган эди. Шунингдек, у кузатувчиларига Вейсел Дулгер учун тайёрланган махсус таклифномани ҳам намойиш этган. Унда асосий тўй маросими 30 июль куни "Bog‘i Eram Palace" тўйхонасида бўлиб ўтиши қайд этилган.

Шахло СалаеваСтамбулВейсел ДулгерБоги Эрам Палас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Бугун, 18:08“Иван Васильевич касбини ўзгартиради” фильмида 53 йилдан бери ҳеч ким пайқамаган кинодаги хато аниқланди“Иван Васильевич касбини ўзгартиради” фильмида 53 йилдан бери ҳеч ким пайқамаган кинодаги хато аниқландиБугун, 12:58Болливуд Шоҳруҳ Хонсиз бўлмайди: актёрга машҳур фильмлар давомидан таклифлар тушмоқда (видео)Болливуд Шоҳруҳ Хонсиз бўлмайди: актёрга машҳур фильмлар давомидан таклифлар тушмоқда (видео)Бугун, 12:34Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!Бугун, 05:40Қизил либос, хина ва тилла: Шаҳло Салаеванинг тўй олди маросими тармоқларда муҳокама қилинмоқда ( видео)Қизил либос, хина ва тилла: Шаҳло Салаеванинг тўй олди маросими тармоқларда муҳокама қилинмоқда ( видео)Бугун, 05:34Фаридам янги қўшиғидан парча улашди (видео)Фаридам янги қўшиғидан парча улашди (видео)Кеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)