BTS Jahon chempionati finalida sahnani larzaga soldi
Koreyaning dunyoga mashhur BTS guruhi 2026 yilgi Jahon chempionati finalida sahna ko‘rinishi bilan muxlislarga unutilmas lahzalarni taqdim etdi.
Guruhning chiqishi stadiondagi minglab tomoshabinlar tomonidan olqishlar bilan kutib olindi. Jonli ijro, yorqin sahna bezaklari va zamonaviy shou elementlari final oqshomiga o‘zgacha kayfiyat bag‘ishladi.
BTS'ning chiqishi nafaqat stadiondagi muxlislar, balki butun dunyo bo‘ylab translyatsiyani kuzatayotgan millionlab tomoshabinlarda ham katta taassurot qoldirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda guruhning chiqishi qisqa fursatda eng ko‘p muhokama qilingan mavzulardan biriga aylandi.
Kuchli atmosfera, yuqori darajadagi shou va BTS a’zolarining energiyaga boy ijrosi ularning nafaqat musiqa olamida, balki global miqyosdagi eng mashhur guruhlardan biri ekanini yana bir bor namoyon etdi.
…