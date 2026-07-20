BTS Jahon chempionati finalida sahnani larzaga soldi

·41·Madaniyat
BTS Jahon chempionati finalida sahnani larzaga soldi

Koreyaning dunyoga mashhur BTS guruhi 2026 yilgi Jahon chempionati finalida sahna ko‘rinishi bilan muxlislarga unutilmas lahzalarni taqdim etdi.

Guruhning chiqishi stadiondagi minglab tomoshabinlar tomonidan olqishlar bilan kutib olindi. Jonli ijro, yorqin sahna bezaklari va zamonaviy shou elementlari final oqshomiga o‘zgacha kayfiyat bag‘ishladi.

BTS'ning chiqishi nafaqat stadiondagi muxlislar, balki butun dunyo bo‘ylab translyatsiyani kuzatayotgan millionlab tomoshabinlarda ham katta taassurot qoldirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda guruhning chiqishi qisqa fursatda eng ko‘p muhokama qilingan mavzulardan biriga aylandi.

Qizil fonda yetti nafar yigit turli xil rangdagi va uslubdagi kiyimlarda turibdi.

Kuchli atmosfera, yuqori darajadagi shou va BTS a’zolarining energiyaga boy ijrosi ularning nafaqat musiqa olamida, balki global miqyosdagi eng mashhur guruhlardan biri ekanini yana bir bor namoyon etdi.

BTS guruhi a'zolari sahnada qizil va oq liboslarda raqsga tushishmoqda.
BTSJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Priyanka Chopra 44 yoshda - bullingga uchragan qiz qanday qilib Gollivud yulduziga aylandi?Priyanka Chopra 44 yoshda - bullingga uchragan qiz qanday qilib Gollivud yulduziga aylandi?Bugun, 15:24Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?Bugun, 14:26Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)Bugun, 13:29Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Bugun, 11:53Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!Bugun, 11:45Faxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqdaFaxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqdaBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)