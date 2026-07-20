Priyanka Chopra 44 yoshda - bullingga uchragan qiz qanday qilib Gollivud yulduziga aylandi?

·42·Madaniyat
Priyanka Chopra 44 yoshda - bullingga uchragan qiz qanday qilib Gollivud yulduziga aylandi?

Hindistonlik mashhur aktrisa Priyanka Chopra 18 iyul kuni 44 yoshni qarshiladi. Bir paytlar kriminal psixolog bo‘lishni orzu qilgan, AQSHda bulling va irqiy kamsitishlarga duch kelgan qiz keyinchalik nafaqat Bollivud, balki Gollivudning ham eng mashhur yulduzlaridan biriga aylandi.

Yosh qiz pushti ko‘ylak va oq yubkada o‘ymakor divanda kulib o‘tiribdi.

Priyanka 1982 yilda harbiy shifokorlar oilasida tavallud topgan. Ota-onasining xizmati sababli u Hindistonning turli shaharlarida yashab, keyinchalik AQSHda ham tahsil olgan. Amerikada o‘qigan yillarida irqiy kamsitishlar va haqoratlarga duch kelgani uning hayotidagi eng og‘ir sinovlardan biri bo‘lgan.

Maktabni tugatgach, u dasturchi yoki kriminal psixolog bo‘lishni rejalashtirgan. Ammo onasi uning suratlarini yashirincha Femina Miss India tanloviga yuborgani hayotini butunlay o‘zgartirdi. Oradan ko‘p o‘tmay Priyanka «Dunyo go‘zali — 2000» unvonini qo‘lga kiritdi.

Priyanka Chopra toj va lenta bilan hindcha salomlashmoqda.

Aktrisa kino faoliyatini 2002 yilda boshladi. Unga haqiqiy shuhrat «Andoz», «E’tiroz», «Barfi!», «Meri Kom», «Don 2» va «Krish 3» kabi filmlar orqali keldi. Uning kuchli ijrolari bir nechta Milliy kino mukofoti va Filmfare sovrinlarini olib keldi.

2015 yildan boshlab Priyanka Gollivudda ham muvaffaqiyat qozona boshladi. U «Quantico» seriali orqali Amerika televideniyesida bosh rolni ijro etgan ilk janubiy osiyolik aktrisaga aylandi. Keyinchalik «Malibu qutqaruvchilari», «Matritsa: Tirilish» va «Citadel» kabi yirik loyihalarda qatnashib, xalqaro miqyosdagi yulduz sifatida tanildi.

Bugungi kunda Priyanka Chopra nafaqat aktrisa, balki prodyuser va tadbirkor sifatida ham faoliyat yuritmoqda. Uning yutuqlari Forbes'ning dunyoning eng ta’sirli ayollari reytingiga kirishi hamda Hindistonning nufuzli Padma Shri mukofoti bilan taqdirlanishiga sabab bo‘ldi.

Nik Jonas Priyanka Chopraning qo‘lini o‘pib, to‘y marosimida birga yuribdi.

Priyanka Chopraning amerikalik xonanda va aktyor Nik Jonas bilan munosabati ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotdan boshlangan. Oradan ko‘p o‘tmay ular uchrashishni boshladi va 2018 yilda Nik Jonas Krit orolida sayohat paytida Priyankaga turmush qurish taklifini qildi.

Priyanka Chopra va Nik Jonas dabdabali bino oldida to‘y kiyimida turishibdi.

2022 yilda juftlik surrogat ona yordamida qiz farzandli bo‘ldi. Ular chaqaloqqa Malti Mari Chopra Jonas deb ism qo‘yishdi. Qizaloq muddatidan oldin tug‘ilgani uchun qariyb 100 kun davomida yangi tug‘ilgan chaqaloqlar reanimatsiya bo‘limida davolandi. Keyinchalik Priyanka va Nik bu davrni hayotlaridagi eng og‘ir sinovlardan biri deb atashdi.

Tabassum qilayotgan ayol kichkina qizchani bag‘riga bosib turibdi.

Bugungi kunda Priyanka Chopra oilasi bilan AQSHda yashaydi. U kino va prodyuserlik faoliyatini davom ettirar ekan, farzandi tarbiyasiga ham katta e’tibor qaratadi. Aktrisa ijtimoiy tarmoqlarda turmush o‘rtog‘i va qizi bilan tushgan suratlarni tez-tez ulashib, oilasi uning eng katta baxti ekanini ta’kidlab keladi.

Priyanka ChopraHindistonAQSHNick JonasForbes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?Bugun, 14:26Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)Bugun, 13:29Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Bugun, 11:53Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!Bugun, 11:45Faxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqdaFaxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqdaBugun, 11:22Milliy raqs va zamonaviy uslub uyg‘unligi: O‘zbekiston videosi trendga aylandiMilliy raqs va zamonaviy uslub uyg‘unligi: O‘zbekiston videosi trendga aylandiBugun, 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)