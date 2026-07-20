Priyanka Chopra 44 yoshda - bullingga uchragan qiz qanday qilib Gollivud yulduziga aylandi?
Hindistonlik mashhur aktrisa Priyanka Chopra 18 iyul kuni 44 yoshni qarshiladi. Bir paytlar kriminal psixolog bo‘lishni orzu qilgan, AQSHda bulling va irqiy kamsitishlarga duch kelgan qiz keyinchalik nafaqat Bollivud, balki Gollivudning ham eng mashhur yulduzlaridan biriga aylandi.
Priyanka 1982 yilda harbiy shifokorlar oilasida tavallud topgan. Ota-onasining xizmati sababli u Hindistonning turli shaharlarida yashab, keyinchalik AQSHda ham tahsil olgan. Amerikada o‘qigan yillarida irqiy kamsitishlar va haqoratlarga duch kelgani uning hayotidagi eng og‘ir sinovlardan biri bo‘lgan.
Maktabni tugatgach, u dasturchi yoki kriminal psixolog bo‘lishni rejalashtirgan. Ammo onasi uning suratlarini yashirincha Femina Miss India tanloviga yuborgani hayotini butunlay o‘zgartirdi. Oradan ko‘p o‘tmay Priyanka «Dunyo go‘zali — 2000» unvonini qo‘lga kiritdi.
Aktrisa kino faoliyatini 2002 yilda boshladi. Unga haqiqiy shuhrat «Andoz», «E’tiroz», «Barfi!», «Meri Kom», «Don 2» va «Krish 3» kabi filmlar orqali keldi. Uning kuchli ijrolari bir nechta Milliy kino mukofoti va Filmfare sovrinlarini olib keldi.
2015 yildan boshlab Priyanka Gollivudda ham muvaffaqiyat qozona boshladi. U «Quantico» seriali orqali Amerika televideniyesida bosh rolni ijro etgan ilk janubiy osiyolik aktrisaga aylandi. Keyinchalik «Malibu qutqaruvchilari», «Matritsa: Tirilish» va «Citadel» kabi yirik loyihalarda qatnashib, xalqaro miqyosdagi yulduz sifatida tanildi.
Bugungi kunda Priyanka Chopra nafaqat aktrisa, balki prodyuser va tadbirkor sifatida ham faoliyat yuritmoqda. Uning yutuqlari Forbes'ning dunyoning eng ta’sirli ayollari reytingiga kirishi hamda Hindistonning nufuzli Padma Shri mukofoti bilan taqdirlanishiga sabab bo‘ldi.
Priyanka Chopraning amerikalik xonanda va aktyor Nik Jonas bilan munosabati ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotdan boshlangan. Oradan ko‘p o‘tmay ular uchrashishni boshladi va 2018 yilda Nik Jonas Krit orolida sayohat paytida Priyankaga turmush qurish taklifini qildi.
2022 yilda juftlik surrogat ona yordamida qiz farzandli bo‘ldi. Ular chaqaloqqa Malti Mari Chopra Jonas deb ism qo‘yishdi. Qizaloq muddatidan oldin tug‘ilgani uchun qariyb 100 kun davomida yangi tug‘ilgan chaqaloqlar reanimatsiya bo‘limida davolandi. Keyinchalik Priyanka va Nik bu davrni hayotlaridagi eng og‘ir sinovlardan biri deb atashdi.
Bugungi kunda Priyanka Chopra oilasi bilan AQSHda yashaydi. U kino va prodyuserlik faoliyatini davom ettirar ekan, farzandi tarbiyasiga ham katta e’tibor qaratadi. Aktrisa ijtimoiy tarmoqlarda turmush o‘rtog‘i va qizi bilan tushgan suratlarni tez-tez ulashib, oilasi uning eng katta baxti ekanini ta’kidlab keladi.
…