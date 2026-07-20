Faxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqda

·0·Madaniyat
Faxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqda

Turkiyaning mashhur aktrisasi Faxriye Evchen 40 yoshga to‘ldi. U tug‘ilgan kunini yaqin do‘stlari davrasida nishonladi va marosimdan olingan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.

Aktrisa odatda shaxsiy hayotini ko‘p namoyish qilmaydi. Shuning uchun uning tug‘ilgan kun lavhalari muxlislar orasida tez tarqaldi. Foydalanuvchilar Faxriye Evchenga tabriklar yozib, uning tashqi ko‘rinishi haqida ham fikr bildirishdi.

Tarmoqlarda aktrisaga nisbatan “yillar unga ta’sir qilmayapti”, “40 yoshga o‘xshamaydi” mazmunidagi izohlar qoldirilgan. Bu postlar uning muxlislari hanuz faol ekanini ko‘rsatdi.

Pushti libosdagi ayol stol ustidagi katta guldastaga qarab turibdi.

Faxriye Evchen “Yaproq to‘kimi”, “Choliqushi” va “Alparslan: Buyuk Saljuqiy” seriallari orqali o‘zbek tomoshabinlariga ham yaxshi tanish. U ijodiy faoliyati bilan birga oilaviy hayotiga ham katta e’tibor qaratishi bilan ajralib turadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliy raqs va zamonaviy uslub uyg‘unligi: O‘zbekiston videosi trendga aylandiMilliy raqs va zamonaviy uslub uyg‘unligi: O‘zbekiston videosi trendga aylandiBugun, 11:02Shahlo Salayeva ikkinchi to‘yi qayerda va qachon bo‘lishini oshkor qildi (video)Shahlo Salayeva ikkinchi to‘yi qayerda va qachon bo‘lishini oshkor qildi (video)Bugun, 10:34Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yi ijtimoiy tarmoqlarni zabt etdi (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yi ijtimoiy tarmoqlarni zabt etdi (video)Bugun, 09:28Shahlo Salayeva oq kelinlik libosida barchani hayratda qoldirdi (video)Shahlo Salayeva oq kelinlik libosida barchani hayratda qoldirdi (video)Bugun, 08:32Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)Bugun, 05:13Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 03:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)