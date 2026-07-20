Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Afruza oilasi bilan Parijda dam olmoqda. U turmush o‘rtog‘i va farzandi bilan Fransiya poytaxtiga safar qilgani aks etgan lavhalarni ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qildi.
Postlarda Parijning ko‘rkam manzaralari, sayyohlar ko‘p tashrif buyuradigan hududlar va Eyfel minorasi atrofidagi videolar ko‘rinadi. Afruza ayniqsa turmush o‘rtog‘i bilan tushgan kadrlarini muxlislari bilan bo‘lishgan.
Xonandaning ushbu postlari qisqa vaqt ichida obunachilar e’tiborini tortdi. Izohlarda ko‘plab muxlislar Afruzaga va uning oilasiga samimiy tilaklar yozgan.
Afruzaning Parijdagi sayohati ijtimoiy tarmoqlarda oilaviy mehr va xotirjam dam olish lahzalari sifatida muhokama qilinmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…