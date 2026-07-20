Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Sardor Tairov oilasidagi quvonchli sana munosabati bilan ijtimoiy tarmoqlarda yangi videolarni e’lon qildi. U qizining 3 yoshini yaqinlari bilan birga nishonlamoqda.
Sardor Tairov so‘nggi vaqtlarda sahna va ijodiy yangiliklarda kamroq ko‘rinayotgan bo‘lsa-da, uning muxlislari xonandani kuzatishda davom etmoqda. Qizalog‘ining tug‘ilgan kuni munosabati bilan joylangan videolar ham obunachilar e’tiborini tortdi.
Izohlarda muxlislar Sardor Tairovning qiziga yaxshi tilaklar bildirishdi. Ular bolajonga baxtli bolalik, sog‘lik va kelajakda omad tilashmoqda.
Shu bilan birga, xonandaning ijodiga qiziquvchilar uning yangi taronalarini kutayotganini ham yozishgan. Ular Sardor Tairov yana faol ijodga qaytishini istashmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…