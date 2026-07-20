Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)

·101·Madaniyat
Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)

Xonanda Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali o‘ziga tegishli avtomobillardan birini sotuvga qo‘yayotganini ma’lum qildi. San’atkor ushbu mashina hozir deyarli foydalanilmayotgani sabab uni yangi egasiga topshirishga qaror qilganini aytdi.

Videomurojaatida xonanda avtomobilning 2021 yilda chiqarilgani va shu kungacha atigi 37 ming kilometr yo‘l bosganini ta’kidladi.

"Mana shu mashinam bekor yotibdi. Qiziqqanlar bo‘lsa sotaman. 2021 yilgi, 37 ming yurgan mashina. Bir paytlar bu avtomobilni 100 ming dollardan ham qimmatga olganman. Kimga kerak bo‘lsa yozinglar, kelishib berib yuboraman", — dedi Jahongir Otajonov.

Xonandaning ushbu e’loni qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilina boshladi. Kuzatuvchilar avtomobilning narxi va holati haqida qiziqish bildirib, izohlarda turli fikrlarni yozib qoldirishmoqda.

Jahongir Otajonov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?Bugun, 14:26Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Bugun, 11:53Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!Bugun, 11:45Faxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqdaFaxriye Evchen 40 yoshda: aktrisaning yangi kadrlariga muxlislar izoh qoldirmoqdaBugun, 11:22Milliy raqs va zamonaviy uslub uyg‘unligi: O‘zbekiston videosi trendga aylandiMilliy raqs va zamonaviy uslub uyg‘unligi: O‘zbekiston videosi trendga aylandiBugun, 11:02Shahlo Salayeva ikkinchi to‘yi qayerda va qachon bo‘lishini oshkor qildi (video)Shahlo Salayeva ikkinchi to‘yi qayerda va qachon bo‘lishini oshkor qildi (video)Bugun, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)