O‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkin

·8·O‘zbekiston
O‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkin

O‘zbekistonda jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan mahkumlar va ularning yaqinlariga ruxsat etilgan oziq-ovqat hamda zarur buyumlarni onlayn xarid qilish imkoniyatini berish taklif etilmoqda. Bu tartib hozircha loyiha sifatida ko‘rib chiqilmoqda.

Ichki ishlar vazirligi tayyorlagan loyihaga ko‘ra, buyurtmalarni muassasa ichidagi infokiosklar, maxsus veb-sayt yoki mobil ilova orqali rasmiylashtirish mumkin bo‘ladi.

Bunda buyurtmani nafaqat mahkumning o‘zi, balki uning yaqin qarindoshlari ham amalga oshirishi mumkin. Shu bilan birga, amaldagi posilka yuborish va uchrashuvlar vaqtida buyumlarni topshirish tartibi ham saqlab qolinadi.

Onlayn xaridda faqat muassasaga olib kirishga ruxsat etilgan mahsulot va buyumlarga buyurtma berish mumkin bo‘ladi. Ular qatoriga oziq-ovqat, kiyim-kechak, shaxsiy gigiyena vositalari, kanselyariya va ayrim boshqa zarur buyumlar kiritilmoqda.

Mahsulotlarning turi, miqdori va qadoqlanishi belgilangan talablarga mos bo‘lishi kerak. Bu qoidalarga rioya etilishini jazoni ijro etish muassasasi ma’muriyati nazorat qiladi.

Agar buyurtma qilingan yoki topshirilgan mahsulotlar belgilangan me’yordan oshib ketsa, ular avtomatik ravishda musodara qilinmaydi. Ortiqcha buyumlar tegishli dalolatnoma asosida muassasa omboriga saqlash uchun joylashtirilishi mumkin.

Loyihaga ko‘ra, manzil-koloniyalarda jazo o‘tayotgan mahkumlar uchun ayrim mahsulotlarni sotib olish va saqlash bo‘yicha oylik vazn hamda miqdor cheklovlar tatbiq etilmaydi.

Hujjat hozircha yakuniy kuchga kirgan qoida emas. U jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan bo‘lib, taklif va mulohazalarni qabul qilish jarayoni 3 sentyabrga qadar davom etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!Bugun, 11:05«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!Kecha, 22:03Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiVashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiKecha, 17:03Toshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganToshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganKecha, 12:15Bishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiKecha, 11:04Yashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiYashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiKecha, 10:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi