O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?
O‘zbekiston iqtisodiyoti 2026 yilning dastlabki yetti oyida iste’mol faolligi, xizmatlar sohasi va infratuzilma tarmoqlari hisobiga salmoqli o‘sish sur’atlarini namoyish etdi. Milliy statistika qo‘mitasi mamlakatimizning 2026 yil yanvar–iyul oylaridagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga oid asosiy ko‘rsatkichlarni e’lon qildi. Hisobotda ichki bozordagi yuqori talab, chakana savdo aylanmasining shiddatli kengayishi hamda biznes faolligining barqarorligi yaqqol ko‘zga tashlanadi.
Drayver tarmoqlar: Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasida rekord o‘sish
Hisobot davrida milliy iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha ijobiy dinamika qayd etildi:
Chakana savdo tovar aylanmasi (+20,2%): Aholining xarid faolligi va ichki bozordagi tovarlar aylanmasi eng yuqori o‘sish sur’atini qayd etib, 20 foizlik marradan oshdi;
Bozor xizmatlari (+16,7%): Moliyaviy, raqamli, transport va maishiy xizmatlar ko‘rsatish hajmi jadal kengayib bormoqda;
Qurilish ishlari (+12,9%): Turar joy, sanoat obyektlari va ijtimoiy infratuzilma qurilishi bo‘yicha ikki xonali o‘sish saqlanib qoldi;
Tashqi savdo aylanmasi (+8,1%): Eksport va import operatsiyalarining umumiy hajmi barqaror o‘sish yo‘lidan bormoqda;
Sanoat ishlab chiqarishi (+7,9%): Ishlab chiqarish quvvatlari, mahalliylashtirish loyihalari va og‘ir sanoat tarmoqlarida barqaror sur’at ta’minlandi.
Makroiqtisodiy barqarorlik: Narxlar indeksi va yarim millionlik biznes marrasi
Real sektordagi o‘sish bilan birga, inflyatsiya bosimi va xususiy sektordagi faollik ko‘rsatkichlari ham muhim tendensiyalarni ko‘rsatmoqda:
Iste’mol narxlari indeksi — 103,2%: 2025 yilning dekabr oyiga nisbatan hisoblanganda umumiy narxlar indeksi 3,2 foizlik mo‘tadil ko‘rsatkichni tashkil etib, bozordagi narx-navo tebranishlari nisbatan nazorat ostida ekanini bildirmoqda;
509,8 mingta faol korxona: 2026 yil 1 avgust holatiga ko‘ra, respublikada faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar soni 500 mingdan oshdi (fermer va dehqon xo‘jaliklari bu hisobga kiritilmagan). Bu biznes muhitida yangi tadbirkorlik subyektlari paydo bo‘lishi va mavjudlarining faol ishlayotganidan dalolat beradi.
Iqtisodchilarning ta’kidlashicha, ayniqsa chakana savdo va xizmat ko‘rsatish tarmog‘idagi yuqori ko‘rsatkichlar aholi real daromadlarining oshishi hamda iste’mol kreditlari va raqamli to‘lov tizimlarining rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq.
Sizningcha, rasmiy statistikada aks etgan ushbu 20 foizlik savdo o‘sishi va 3,2 foizlik narxlar o‘zgarishi kundalik hayotingizda va oilaviy budjetingizda qanday sezilmoqda? Yil yakunigacha iqtisodiyotimizdan qanday natijalarni kutyapsiz? O‘z fikr va kuzatuvlaringizni izohlarda qoldiring!
…