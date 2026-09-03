O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?

·34·O‘zbekiston
O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?

O‘zbekiston iqtisodiyoti 2026 yilning dastlabki yetti oyida iste’mol faolligi, xizmatlar sohasi va infratuzilma tarmoqlari hisobiga salmoqli o‘sish sur’atlarini namoyish etdi. Milliy statistika qo‘mitasi mamlakatimizning 2026 yil yanvar–iyul oylaridagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga oid asosiy ko‘rsatkichlarni e’lon qildi. Hisobotda ichki bozordagi yuqori talab, chakana savdo aylanmasining shiddatli kengayishi hamda biznes faolligining barqarorligi yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Drayver tarmoqlar: Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasida rekord o‘sish

Hisobot davrida milliy iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha ijobiy dinamika qayd etildi:

  • Chakana savdo tovar aylanmasi (+20,2%): Aholining xarid faolligi va ichki bozordagi tovarlar aylanmasi eng yuqori o‘sish sur’atini qayd etib, 20 foizlik marradan oshdi;

  • Bozor xizmatlari (+16,7%): Moliyaviy, raqamli, transport va maishiy xizmatlar ko‘rsatish hajmi jadal kengayib bormoqda;

  • Qurilish ishlari (+12,9%): Turar joy, sanoat obyektlari va ijtimoiy infratuzilma qurilishi bo‘yicha ikki xonali o‘sish saqlanib qoldi;

  • Tashqi savdo aylanmasi (+8,1%): Eksport va import operatsiyalarining umumiy hajmi barqaror o‘sish yo‘lidan bormoqda;

  • Sanoat ishlab chiqarishi (+7,9%): Ishlab chiqarish quvvatlari, mahalliylashtirish loyihalari va og‘ir sanoat tarmoqlarida barqaror sur’at ta’minlandi.

Makroiqtisodiy barqarorlik: Narxlar indeksi va yarim millionlik biznes marrasi

Real sektordagi o‘sish bilan birga, inflyatsiya bosimi va xususiy sektordagi faollik ko‘rsatkichlari ham muhim tendensiyalarni ko‘rsatmoqda:

  • Iste’mol narxlari indeksi — 103,2%: 2025 yilning dekabr oyiga nisbatan hisoblanganda umumiy narxlar indeksi 3,2 foizlik mo‘tadil ko‘rsatkichni tashkil etib, bozordagi narx-navo tebranishlari nisbatan nazorat ostida ekanini bildirmoqda;

  • 509,8 mingta faol korxona: 2026 yil 1 avgust holatiga ko‘ra, respublikada faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar soni 500 mingdan oshdi (fermer va dehqon xo‘jaliklari bu hisobga kiritilmagan). Bu biznes muhitida yangi tadbirkorlik subyektlari paydo bo‘lishi va mavjudlarining faol ishlayotganidan dalolat beradi.

Iqtisodchilarning ta’kidlashicha, ayniqsa chakana savdo va xizmat ko‘rsatish tarmog‘idagi yuqori ko‘rsatkichlar aholi real daromadlarining oshishi hamda iste’mol kreditlari va raqamli to‘lov tizimlarining rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq.

Sizningcha, rasmiy statistikada aks etgan ushbu 20 foizlik savdo o‘sishi va 3,2 foizlik narxlar o‘zgarishi kundalik hayotingizda va oilaviy budjetingizda qanday sezilmoqda? Yil yakunigacha iqtisodiyotimizdan qanday natijalarni kutyapsiz? O‘z fikr va kuzatuvlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...Bugun, 09:20Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBugun, 09:14Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Bugun, 08:58Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiTarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiKecha, 23:16Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Kecha, 15:03O‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkinO‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkin01.09, 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi