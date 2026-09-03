7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?

·54·Avto
7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?

O‘zbekiston avtomobil sanoatida ishlab chiqarish hajmi barqaror o‘sishda davom etmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi tomonidan e’lon qilingan rasmiy hisobotga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylari mobaynida mamlakatimizda jami 263 731 dona turli rusumdagi yengil avtomobil konveyerlardan chiqarildi. Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davri bilan solishtirganda qariyb 22,6 ming donaga ko‘p bo‘lib, ichki bozorda talab yuqoriligicha qolayotganini ko‘rsatmoqda.

«Xalq avtomobillari»ning soyasiz hukmronligi: Top-4 model

Ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha an’anaviy ravishda milliy bozorda uzoq yillardan beri ommabop bo‘lib kelayotgan modellarga talab yuqoriligicha qolmoqda:

  • Cobalt — 91 140 dona: Mamlakat konveyerlaridan chiqayotgan har uchinchi mashina aynan shu sedanga to‘g‘ri keladi va u mutlaq peshqadamlikni mustahkam saqlab turibdi;

  • Damas — 47 521 dona: Tijorat va kundalik yumushlar uchun tengsiz bo‘lgan mikroavtobus ikkinchi o‘rinni ishonchli egallab turibdi;

  • Tracker — 25 779 dona: Shahar krossoverlari segmentida eng sermahsul modellardan biri sifatida uchinchi pog‘onada qayd etildi;

  • Onix — 20 445 dona: Zamonaviy B-klass sedani kuchli to‘rtlikni yakunlab berdi.

Yangi raqobatchilar va xorijiy brendlar shiddati

So‘nggi oylarda mahalliylashtirish darajasi ortib borayotgan yangi va muqobil brendlarning konveyer ko‘rsatkichlarida ham jiddiy raqobat kuzatilmoqda:

  • BYD — 17 765 dona: Xitoy gigantining gibrid va elektromobillari mamlakat ichida yig‘ish ko‘lami bo‘yicha KIA'ni ortda qoldirib, beshinchi o‘ringa ko‘tarildi;

  • KIA — 17 125 dona: Koreya brendi ham barqaror sur’at namoyish etib, yetakchilar safida faol bormoqda;

  • Haval — 5 778 dona: Krossoverlar bozorida o‘z o‘rnini mustahkamlab borayotgan navbatdagi brend;

  • Chery — 4 801 dona: Oilaviy va shahar yo‘ltanlamaslari segmentidagi talabni ta’minlamoqda;

  • Chevrolet Damas Move — 932 dona: Yangilangan ixcham yuk va tijorat transportining dastlabki partiyalari;

  • Maxsus yengil avtomobillar — 32 445 dona: Turli sohalar va idoralar uchun mo‘ljallangan ixtisoslashtirilgan transport vositalari.

Mahalliy bozorda yangi brendlar va gibrid texnologiyalarning ko‘payishiga qaramay, «Cobalt» va «Damas» hali ham umumiy ishlab chiqarishning yarmidan ortig‘ini tashkil etib, asosiy ommaviy talabni o‘zida ushlab turibdi.

Sizningcha, BYD va KIA kabi zamonaviy brendlar yaqin yillarda konveyer hajmi bo‘yicha «Cobalt»ni taxtdan tushira oladimi yoki narx va qulaylik borasida «Cobalt» yana uzoq yillar peshqadam bo‘lib qoladimi? Siz qaysi modelni ma’qul ko‘rasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBugun, 09:55Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiBugun, 07:29Tarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiTarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiKecha, 20:26Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiMitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 12:26Haydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdiHaydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdi01.09, 20:56Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadi01.09, 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi