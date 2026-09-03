7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?
O‘zbekiston avtomobil sanoatida ishlab chiqarish hajmi barqaror o‘sishda davom etmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi tomonidan e’lon qilingan rasmiy hisobotga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylari mobaynida mamlakatimizda jami 263 731 dona turli rusumdagi yengil avtomobil konveyerlardan chiqarildi. Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davri bilan solishtirganda qariyb 22,6 ming donaga ko‘p bo‘lib, ichki bozorda talab yuqoriligicha qolayotganini ko‘rsatmoqda.
«Xalq avtomobillari»ning soyasiz hukmronligi: Top-4 model
Ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha an’anaviy ravishda milliy bozorda uzoq yillardan beri ommabop bo‘lib kelayotgan modellarga talab yuqoriligicha qolmoqda:
Cobalt — 91 140 dona: Mamlakat konveyerlaridan chiqayotgan har uchinchi mashina aynan shu sedanga to‘g‘ri keladi va u mutlaq peshqadamlikni mustahkam saqlab turibdi;
Damas — 47 521 dona: Tijorat va kundalik yumushlar uchun tengsiz bo‘lgan mikroavtobus ikkinchi o‘rinni ishonchli egallab turibdi;
Tracker — 25 779 dona: Shahar krossoverlari segmentida eng sermahsul modellardan biri sifatida uchinchi pog‘onada qayd etildi;
Onix — 20 445 dona: Zamonaviy B-klass sedani kuchli to‘rtlikni yakunlab berdi.
Yangi raqobatchilar va xorijiy brendlar shiddati
So‘nggi oylarda mahalliylashtirish darajasi ortib borayotgan yangi va muqobil brendlarning konveyer ko‘rsatkichlarida ham jiddiy raqobat kuzatilmoqda:
BYD — 17 765 dona: Xitoy gigantining gibrid va elektromobillari mamlakat ichida yig‘ish ko‘lami bo‘yicha KIA'ni ortda qoldirib, beshinchi o‘ringa ko‘tarildi;
KIA — 17 125 dona: Koreya brendi ham barqaror sur’at namoyish etib, yetakchilar safida faol bormoqda;
Haval — 5 778 dona: Krossoverlar bozorida o‘z o‘rnini mustahkamlab borayotgan navbatdagi brend;
Chery — 4 801 dona: Oilaviy va shahar yo‘ltanlamaslari segmentidagi talabni ta’minlamoqda;
Chevrolet Damas Move — 932 dona: Yangilangan ixcham yuk va tijorat transportining dastlabki partiyalari;
Maxsus yengil avtomobillar — 32 445 dona: Turli sohalar va idoralar uchun mo‘ljallangan ixtisoslashtirilgan transport vositalari.
Mahalliy bozorda yangi brendlar va gibrid texnologiyalarning ko‘payishiga qaramay, «Cobalt» va «Damas» hali ham umumiy ishlab chiqarishning yarmidan ortig‘ini tashkil etib, asosiy ommaviy talabni o‘zida ushlab turibdi.
Sizningcha, BYD va KIA kabi zamonaviy brendlar yaqin yillarda konveyer hajmi bo‘yicha «Cobalt»ni taxtdan tushira oladimi yoki narx va qulaylik borasida «Cobalt» yana uzoq yillar peshqadam bo‘lib qoladimi? Siz qaysi modelni ma’qul ko‘rasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…