Qarshida 21 yoshli talaba yigit qizning telefonini olib qochdi

·26·Jamiyat
Qarshida 21 yoshli talaba yigit qizning telefonini olib qochdi

Qarshi shahrida 21 yoshli talaba yigit sheriklari bilan birgalikda ko‘chada ketayotgan qizning telefonini ochiqdan-ochiq tortib olgani aytilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea tungi vaqtda sodir bo‘lgan. Yigit sheriklari bilan oldindan jinoiy reja tuzib, qizning qiymati 8 million so‘mga baholangan iPhone 13 Pro Max telefonini tortib olgan va voqea joyidan qochib ketgan.

Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, ish sudda ko‘rib chiqilgan. Sudlanuvchi yetkazilgan moddiy zararni to‘liq qoplagan.

Shunga qaramay, sud tomonidan unga 3 yil 6 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasida Mustaqillik ayyomi sho‘x raqslar bilan nishonlandi«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasida Mustaqillik ayyomi sho‘x raqslar bilan nishonlandiBugun, 08:44Kutilmagan syurpriz: Do‘stlari Abdulla Qurbonovni tug‘ilgan kuni bilan qanday qutlashdi?Kutilmagan syurpriz: Do‘stlari Abdulla Qurbonovni tug‘ilgan kuni bilan qanday qutlashdi?Bugun, 08:20Bolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBugun, 07:03«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)Bugun, 06:50Tilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiTilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiBugun, 06:24Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Bugun, 06:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi