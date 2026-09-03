Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)

·39·Madaniyat
Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)

“O‘zbekiston xalq artisti” faxriy unvoni bilan taqdirlangan xonanda Yulduz Turdiyeva Mustaqillik bayramini ota-onasi davrasida nishonladi. 1 sentyabr kuni xonanda ularni bayram bilan tabriklash uchun Buxoro viloyatiga bordi.

Xonanda ushbu unvonni ota-onasi bilan baham ko‘rdi. U o‘zi uchun katta sharaf bo‘lgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga ko‘rsatib, onasining ko‘kragiga taqdi. Mazkur samimiy lahzalar aks etgan videoni Yulduz Turdiyeva o‘z sahifasida e’lon qildi.

Videoda xonanda ushbu mukofot ortida ota-onasi, ustozlari va muxlislarining duolari turganini ta’kidladi. U yaqinlari, muxlislari hamda O‘zbekiston Prezidentiga o‘z minnatdorligini bildirdi.

Shuningdek, Yulduz Turdiyeva Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan Buxoro viloyati hokimligi tomonidan otasiga ko‘krak nishoni ham topshirilganini ma’lum qildi. Xonanda mazkur nishonni otasining ko‘ksiga taqib qo‘ydi.

Videoda xonandaning otasi ham Buxoro viloyati hokimi Botir Komilovichga minnatdorlik bildirib, bundan buyon ham xalqimiz va yurtimizga sadoqat bilan xizmat qilishini ta’kidladi. U barchani Mustaqillik bayrami bilan muborakbod etdi.

Xonandaning kuzatuvchilari ham izohlarda Yulduz Turdiyevani “O‘zbekiston xalq artisti” unvoni bilan tabriklab, uning ijodiga yangi muvaffaqiyatlar tilashdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Bugun, 10:22«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)Bugun, 07:43Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiYulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiKecha, 15:25Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)01.09, 10:59Bollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkinBollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkin01.09, 09:01Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izohJorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh31.08, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi