BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdi
Elektr avtomobillar ishlab chiqarish boʻyicha jahon yetakchilaridan biri boʻlgan BYD kompaniyasi uy xoʻjaliklari uchun moʻljallangan quyosh panellari va tegishli uskunalar toʻplamini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ekologik toza tizimlar dastlab Braziliyadagi 233 ta dilerlik markazlari orqali xaridorlarga taklif etila boshlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish butun dunyoda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. BYD tomonidan taqdim etilgan yangi quyosh elektr stansiyasi nafaqat kompaniya avtomobillari egalari, balki istalgan boshqa marka mashinalarini boshqaruvchi fuqarolar uchun ham ochiq va foydalanishga qulay tarzda ishlab chiqilgan.
Uskunaning texnik imkoniyatlariStandart toʻplam har biri 600 W quvvatga ega boʻlgan sakkizta quyosh panelidan iborat boʻlib, ularning umumiy quvvati 4,8 kW ni tashkil qiladi. BYD baholashlariga koʻra, ushbu oʻrnatma oyiga oʻrtacha 600 kW•soatgacha elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega.
Mazquor stansiya faqat panellarning oʻzidan iborat emas. Toʻplam tarkibiga zamonaviy invertor, oʻrnatish uchun zarur boʻlgan mahkamlagichlar, sifatli kabellar va ulagichlar ham kiritilgan boʻlib, bu isteʼmolchilarga qoʻshimcha qiyinchiliklardan xalos boʻlish imkonini beradi.
Sotish shartlari va xizmatlarKompaniya isteʼmolchilar uchun barcha jarayonlarni qamrab oluvchi yagona shartnoma tuzish taklifini ilgari surmoqda. Unga koʻra, xaridor uskunaning oʻzi, uning professional montaji, elektr tarmogʻiga ulash boʻyicha barcha sertifikatsiya ishlari hamda bir yillik sugʻurta polisni yagona shartnoma doirasida qoʻlga kiritadi.
Maʼlum qilinishicha, quyosh stansiyasining asosiy qismlari kompaniyaning Braziliyadagi San-Paulu shtatining Kampinas shahrida joylashgan zavodida ishlab chiqariladi. Bu esa logistika xarajatlarini qisqartirish va mahalliy bozorni barqaror taʼminlash imkonini beradi.
Bugungi kunda toʻliq tizimning qiymati taxminan 19 000 braziliya realini yoki 3800 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Boshqa marka avtomobillari egalari uchun ham qulaylik yaratish maqsadida ushbu uskunani oyiga 1,69 foizdan boshlanadigan foiz stavkasi bilan boʻlib toʻlash (rassrochka) sharti bilan xarid qilish imkoniyati yaratilgan.
…