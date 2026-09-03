BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdi

·16·Avto
BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdi

Elektr avtomobillar ishlab chiqarish boʻyicha jahon yetakchilaridan biri boʻlgan BYD kompaniyasi uy xoʻjaliklari uchun moʻljallangan quyosh panellari va tegishli uskunalar toʻplamini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ekologik toza tizimlar dastlab Braziliyadagi 233 ta dilerlik markazlari orqali xaridorlarga taklif etila boshlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish butun dunyoda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. BYD tomonidan taqdim etilgan yangi quyosh elektr stansiyasi nafaqat kompaniya avtomobillari egalari, balki istalgan boshqa marka mashinalarini boshqaruvchi fuqarolar uchun ham ochiq va foydalanishga qulay tarzda ishlab chiqilgan.

Uskunaning texnik imkoniyatlari

Standart toʻplam har biri 600 W quvvatga ega boʻlgan sakkizta quyosh panelidan iborat boʻlib, ularning umumiy quvvati 4,8 kW ni tashkil qiladi. BYD baholashlariga koʻra, ushbu oʻrnatma oyiga oʻrtacha 600 kW•soatgacha elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega.

Mazquor stansiya faqat panellarning oʻzidan iborat emas. Toʻplam tarkibiga zamonaviy invertor, oʻrnatish uchun zarur boʻlgan mahkamlagichlar, sifatli kabellar va ulagichlar ham kiritilgan boʻlib, bu isteʼmolchilarga qoʻshimcha qiyinchiliklardan xalos boʻlish imkonini beradi.

Sotish shartlari va xizmatlar

Kompaniya isteʼmolchilar uchun barcha jarayonlarni qamrab oluvchi yagona shartnoma tuzish taklifini ilgari surmoqda. Unga koʻra, xaridor uskunaning oʻzi, uning professional montaji, elektr tarmogʻiga ulash boʻyicha barcha sertifikatsiya ishlari hamda bir yillik sugʻurta polisni yagona shartnoma doirasida qoʻlga kiritadi.

Maʼlum qilinishicha, quyosh stansiyasining asosiy qismlari kompaniyaning Braziliyadagi San-Paulu shtatining Kampinas shahrida joylashgan zavodida ishlab chiqariladi. Bu esa logistika xarajatlarini qisqartirish va mahalliy bozorni barqaror taʼminlash imkonini beradi.

Bugungi kunda toʻliq tizimning qiymati taxminan 19 000 braziliya realini yoki 3800 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Boshqa marka avtomobillari egalari uchun ham qulaylik yaratish maqsadida ushbu uskunani oyiga 1,69 foizdan boshlanadigan foiz stavkasi bilan boʻlib toʻlash (rassrochka) sharti bilan xarid qilish imkoniyati yaratilgan.

BYDQuyosh panellariYaqin SharqElektr energiyasiTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?Bugun, 09:37Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiBugun, 07:29Tarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiTarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiKecha, 20:26Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiMitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 12:26Haydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdiHaydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdi01.09, 20:56Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadi01.09, 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi