1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkin

·81·O‘zbekiston
1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkin

Toshkentda avtobus va metro orqali harakatlanish uchun yo‘l haqini oshirish taklif etilmoqda. Yangi tarifga ko‘ra, 1 oktyabrdan elektron to‘lov orqali bir marta yo‘l haqi 1700 so‘mdan 2500 so‘mga ko‘tarilishi mumkin.

Nag‘d pul orqali to‘lov qiymatini esa amaldagi 3000 so‘m miqdorida saqlab qolish taklif qilinmoqda.

Shuningdek, yuk tashish xizmati uchun alohida tarifni 4000 so‘m etib belgilash rejalashtirilgan. Yo‘lovchilar uchun yangi yo‘l chiptalari va boshqa jamoat transportiga o‘tish tariflarini joriy etish ham ko‘zda tutilgan.

Hozirda tegishli hujjat loyihasi jamoatchilik muhokamasidan o‘tmoqda. Takliflar va fikrlarni bildirish jarayoni 19 sentyabrga qadar davom etadi.

Agar loyiha tasdiqlansa, yangi tariflar 1 oktyabrdan amalga kiritilishi kutilmoqda.

AvtobusToshkentdaJamoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinBugun, 00:142027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladiKecha, 17:00Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiKecha, 16:10Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariKecha, 15:49O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionO‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionKecha, 15:40Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiMaktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiKecha, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?