Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdi
Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe muxlislar oʻrtasida oʻtkazilgan ovoz berish jarayonlariga koʻra, avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 20Minutos nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, fransuz hujumchisi qirollik klubi sharafini himoya qilish katta sharaf ekanini taʼkidlab, jamoaning joriy mavsumdagi ulkan maqsadlariga erishishiga ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transfer oynasida Pari Sen-Jermen klubidan Ispaniyaga koʻchib oʻtgan futbolchi yangi jamoasidagi ilk haftalardanoq oʻzining ijobiy oʻyinlari bilan muxlislar eʼtiborini qozondi. Avgust oyi yakunlariga koʻra klubning «Five Star Player» sovriniga loyiq koʻrilgan Kylian Mbappe Santiago Bernabeu stadionida unutilmas taassurotlar qoldirish niyatida qatʼiy ekanini bildirdi.
Yangi jamoaga moslashish jarayoni va birinchi taassurotlarMadridliklar safida oʻzining dastlabki uchrashuvlarini oʻtkazgan hujumchi muxlislarga minnatdorlik bildirib, kelgusi oylar uchun yuqori standartlarni belgilagani haqida gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, afsonaviy oq libosni kiyish har doim ham faxrli boʻlib, bu masʼuliyatni har bir daqiqada his etib turish muhimdir.
«Men jamoaga yordam berishni va bu yil ulkan natijalarga erisha olishimizni koʻrsatishni juda xohlayman», — deya taʼkidladi Kylian Mbappe. Shuningdek, u har doim maydonda baxtiyor ekanini va Real Madrid libosini kiyish haqiqiy imtiyoz ekanini qoʻshimcha qildi.
Jamoaviy birdamlik va kelgusidagi rejalarFransiyalik hujumchi shaxsiy muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda jamoaviy hamjihatlik muhimligiga ham alohida toʻxtaldi. Yozgi transferlar davrida tarkibga kelib qoʻshilgan yangi futbolchilarning tezroq moslashishi uchun jamoa bor kuchini safarbar etganini qayd etdi.
Kylian Mbappening fikricha, kiyinish xonasidagi totuvlik va barchaning bir maqsad sari harakat qilishi mavsum davomida barcha sovrinlar uchun kurashishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi. «Yangi yuzlarni koʻrish har doim yoqimli. Ular Real Madrid gerbiga yordam berish istagi bilan kelishdi. Barchani bir yoʻnalishda harakat qilishi uchun eng yaxshi tarzda moslashtirishga harakat qildik», — dedi futbolchi.
…