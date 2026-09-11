Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdi

·39·Sport
Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdi

Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe muxlislar oʻrtasida oʻtkazilgan ovoz berish jarayonlariga koʻra, avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 20Minutos nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, fransuz hujumchisi qirollik klubi sharafini himoya qilish katta sharaf ekanini taʼkidlab, jamoaning joriy mavsumdagi ulkan maqsadlariga erishishiga ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transfer oynasida Pari Sen-Jermen klubidan Ispaniyaga koʻchib oʻtgan futbolchi yangi jamoasidagi ilk haftalardanoq oʻzining ijobiy oʻyinlari bilan muxlislar eʼtiborini qozondi. Avgust oyi yakunlariga koʻra klubning «Five Star Player» sovriniga loyiq koʻrilgan Kylian Mbappe Santiago Bernabeu stadionida unutilmas taassurotlar qoldirish niyatida qatʼiy ekanini bildirdi.

Yangi jamoaga moslashish jarayoni va birinchi taassurotlar

Madridliklar safida oʻzining dastlabki uchrashuvlarini oʻtkazgan hujumchi muxlislarga minnatdorlik bildirib, kelgusi oylar uchun yuqori standartlarni belgilagani haqida gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, afsonaviy oq libosni kiyish har doim ham faxrli boʻlib, bu masʼuliyatni har bir daqiqada his etib turish muhimdir.

«Men jamoaga yordam berishni va bu yil ulkan natijalarga erisha olishimizni koʻrsatishni juda xohlayman», — deya taʼkidladi Kylian Mbappe. Shuningdek, u har doim maydonda baxtiyor ekanini va Real Madrid libosini kiyish haqiqiy imtiyoz ekanini qoʻshimcha qildi.

Jamoaviy birdamlik va kelgusidagi rejalar

Fransiyalik hujumchi shaxsiy muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda jamoaviy hamjihatlik muhimligiga ham alohida toʻxtaldi. Yozgi transferlar davrida tarkibga kelib qoʻshilgan yangi futbolchilarning tezroq moslashishi uchun jamoa bor kuchini safarbar etganini qayd etdi.

Kylian Mbappening fikricha, kiyinish xonasidagi totuvlik va barchaning bir maqsad sari harakat qilishi mavsum davomida barcha sovrinlar uchun kurashishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi. «Yangi yuzlarni koʻrish har doim yoqimli. Ular Real Madrid gerbiga yordam berish istagi bilan kelishdi. Barchani bir yoʻnalishda harakat qilishi uchun eng yaxshi tarzda moslashtirishga harakat qildik», — dedi futbolchi.

Kylian MbappeReal MadridLa LigaFutbolIspaniya Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 10:51Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiBugun, 10:39UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?Bugun, 09:23Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Bugun, 09:17Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiBugun, 08:11Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Bugun, 08:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi