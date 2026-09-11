Galaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildi
Texnologiya olamida kompaniyalar orasidagi raqobat faqatgina apparat taʼminoti bilan cheklanib qolmay, dasturiy yechimlar va oʻziga xos vizual effektlar borasida ham qizgʻin tus olmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Reddit platformasining faol foydalanuvchilaridan biri Galaxy Z Fold8 smartfoni uchun tajriba tariqasida maxsus dastur ishlab chiqdi. Ushbu ilova qurilma buklanganda va ochilganda oʻziga xos silliq animatsiya effektini namoyish etib, Apple tomonidan yaqinda taqdim etilgan iPhone Duo dizayn yechimlarini eslatib yuboradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur eksperimental dasturiy taʼminot qurilmaning sharnir (mustahkam buklanuvchi mexanizm) datchiklaridan kelib chiqadigan maʼlumotlarni real vaqt rejimida oʻqiydi. Shuning asosida tashqi va ichki displeylar orasidagi tasvir oʻtish jarayoni nihoyatda ravon tarzda boshqariladi. Namoyish etilgan videoroliklarga tayanilsa, yaratilgan animatsiya nafaqat silliq ishlaydi, balki sharnirning joriy holatiga butunlay aniq va kechikishlarsiz javob qaytaradi.
Foydalanuvchilar muhokamasi va tanqidlarApple oʻzining birinchi buklanuvchi smartfoni boʻlgan iPhone Duoʼni eʼlon qilganidan soʻng, mutaxassislar va oddiy xaridorlar eʼtiborini nafaqat uning konstruksiyasi, balki aynan shu dasturiy animatsiya effekti tortgan edi. Qizigʻi shundaki, taqdimotdan keyin Samsung kompaniyasi Appleʼning yangi qurilmasiga nisbatan hajv – yaʼni ochiqdan-ochiq trollig uyushtirishga ham ulgurgan edi.
Shunga qaramay, oddiy entuziastning qisqa fursatda bunday funksiyani mustaqil ravishda amalga oshirgani internet foydalanuvchilari orasida qizgʻin bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Koʻpchilik Samsung kabi gigant kompaniya bu kabi qiziqarli vizual imkoniyatlarni oʻzining Galaxy Z Fold8 bazaviy qobi Gʼiga nega oldindan kiritmaganini savol ostiga qoʻymoqda.
Kelajakdagi yangilanishlarga taʼsiriTarmoqdagi muhokamalarda aksariyat isteʼmolchilar Samsung innovatsiyalar borasida yetarlicha kreativ yondashuvni koʻrsatmayotganini taʼkidlab oʻtishdi. Ularning fikricha, koreyalik ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilar tajribasini yanada boyitish uchun raqobatchilarning eng muvaffaqiyatli dasturiy topilmalaridan tezkorlik bilan foydalanishi maqsadga muvofiq boʻlar edi.
Hozircha Samsung rasmiy ravishda bu kabi animatsiya effektini oʻzining One UI qobigʻiga qoʻshish niyati borligi haqida hech qanday bayonot bermadi. Biroq, mustaqil dasturchilarning bunday urinishlari kompaniya muhandislarini kelgusidagi dasturiy yangilanishlarda aynan shu kabi mayda, ammo jozibali detallarga eʼtibor qaratishga majbur qilishi mumkin.
…