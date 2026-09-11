Galaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildi

·15·Texno
Galaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildi

Texnologiya olamida kompaniyalar orasidagi raqobat faqatgina apparat taʼminoti bilan cheklanib qolmay, dasturiy yechimlar va oʻziga xos vizual effektlar borasida ham qizgʻin tus olmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Reddit platformasining faol foydalanuvchilaridan biri Galaxy Z Fold8 smartfoni uchun tajriba tariqasida maxsus dastur ishlab chiqdi. Ushbu ilova qurilma buklanganda va ochilganda oʻziga xos silliq animatsiya effektini namoyish etib, Apple tomonidan yaqinda taqdim etilgan iPhone Duo dizayn yechimlarini eslatib yuboradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur eksperimental dasturiy taʼminot qurilmaning sharnir (mustahkam buklanuvchi mexanizm) datchiklaridan kelib chiqadigan maʼlumotlarni real vaqt rejimida oʻqiydi. Shuning asosida tashqi va ichki displeylar orasidagi tasvir oʻtish jarayoni nihoyatda ravon tarzda boshqariladi. Namoyish etilgan videoroliklarga tayanilsa, yaratilgan animatsiya nafaqat silliq ishlaydi, balki sharnirning joriy holatiga butunlay aniq va kechikishlarsiz javob qaytaradi.

Foydalanuvchilar muhokamasi va tanqidlar

Apple oʻzining birinchi buklanuvchi smartfoni boʻlgan iPhone Duoʼni eʼlon qilganidan soʻng, mutaxassislar va oddiy xaridorlar eʼtiborini nafaqat uning konstruksiyasi, balki aynan shu dasturiy animatsiya effekti tortgan edi. Qizigʻi shundaki, taqdimotdan keyin Samsung kompaniyasi Appleʼning yangi qurilmasiga nisbatan hajv – yaʼni ochiqdan-ochiq trollig uyushtirishga ham ulgurgan edi.

Shunga qaramay, oddiy entuziastning qisqa fursatda bunday funksiyani mustaqil ravishda amalga oshirgani internet foydalanuvchilari orasida qizgʻin bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Koʻpchilik Samsung kabi gigant kompaniya bu kabi qiziqarli vizual imkoniyatlarni oʻzining Galaxy Z Fold8 bazaviy qobi Gʼiga nega oldindan kiritmaganini savol ostiga qoʻymoqda.

Kelajakdagi yangilanishlarga taʼsiri

Tarmoqdagi muhokamalarda aksariyat isteʼmolchilar Samsung innovatsiyalar borasida yetarlicha kreativ yondashuvni koʻrsatmayotganini taʼkidlab oʻtishdi. Ularning fikricha, koreyalik ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilar tajribasini yanada boyitish uchun raqobatchilarning eng muvaffaqiyatli dasturiy topilmalaridan tezkorlik bilan foydalanishi maqsadga muvofiq boʻlar edi.

Hozircha Samsung rasmiy ravishda bu kabi animatsiya effektini oʻzining One UI qobigʻiga qoʻshish niyati borligi haqida hech qanday bayonot bermadi. Biroq, mustaqil dasturchilarning bunday urinishlari kompaniya muhandislarini kelgusidagi dasturiy yangilanishlarda aynan shu kabi mayda, ammo jozibali detallarga eʼtibor qaratishga majbur qilishi mumkin.

AppleSamsungGalaxy Z Fold8iPhone DuoTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildiSamsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildiBugun, 09:27Ninkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdiNinkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdiBugun, 01:23Kosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdiKosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdiBugun, 00:50Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiYevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiKecha, 21:52Xiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiXiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiKecha, 21:26Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiGeksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiKecha, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi