Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydonda
O‘zbekiston yengil atletikasi tarixida yangi sahifa ochilmoqda. Anvar Anvarov ilk bor o‘tkazilayotgan World Athletics Ultimate Championship musobaqasida dunyoning eng kuchli uzunlikka sakrovchilari bilan bir maydonga chiqadi. O‘zbek atleti Budapeshtdagi tarixiy finalda Olimpiada chempioni Miltiadis Tentoglu va jahonning boshqa yulduzlari bilan bahs olib boradi.
11–13 sentyabr kunlari Vengriya poytaxti Budapesht shahrida yengil atletika olami uchun mutlaqo yangi musobaqa — World Athletics Ultimate Championship birinchi marta o‘tkazilmoqda. Unda Olimpiada va jahon chempionlari, Diamond League g‘oliblari hamda mavsum davomida eng yuqori natijalarni qayd etgan atletlar jamlangan.
Musobaqa World Athletics tomonidan yengil atletikada «eng kuchlilar o‘rtasidagi eng kuchlini» aniqlash maqsadida tashkil etilgan. Budapeshtdagi ilk turnirda 65 ta federatsiyadan 381 nafar atlet ishtirok etmoqda.
Eng muhimi, bu tarixiy bellashuvda O‘zbekistonning ham o‘z vakili bor.
Anvarov — jahon yulduzlari orasida
O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Anvar Anvarov erkaklar o‘rtasida uzunlikka sakrash dasturida ishtirok etadi.
25 yoshli atlet uchun 2026 yil alohida ahamiyatga ega. U joriy mavsumda o‘z shaxsiy rekordini yangilab, 8,29 metr natija qayd etdi. Anvarov bu ko‘rsatkichga 26 iyun kuni Xorvatiyaning Zagreb shahrida erishgan va ushbu natija O‘zbekiston milliy rekordi sifatida qayd etilgan.
8,29 metrlik sakrash Anvarovga nafaqat milliy rekord, balki dunyo atletikasining eng yuqori darajadagi musobaqalaridan biriga yo‘l ochdi.
Uning nomi endi oddiy ishtirokchilar ro‘yxatida emas. Anvarov Budapeshtdagi Ultimate Championship finalida jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir safda bahs olib boradi.
Raqiblar oddiy emas: Olimpiada chempioni ham maydonda
Anvarovning Budapeshtdagi asosiy raqiblari orasida yengil atletika tarixida o‘z nomini qoldirgan sportchilar bor.
Eng katta favoritlardan biri — Gretsiya vakili Miltiadis Tentoglu. Ikki karra Olimpiada chempioni hisoblangan grek atleti 2026 yilda 8,66 metrlik natija qayd etib, mavsumning eng yaxshi ko‘rsatkichi egasi bo‘lib turibdi.
Yamaykalik Tajay Gayl, Shveysariya vakili Simon Exammer, Bolgariyalik Bojidar Saraboyukov, Portugaliyalik Gerson Balde, Xitoy vakili Chjan Minkun ham final ishtirokchilari safidan joy olgan.
World Athletics rasmiy prevyusida aynan Tentoglu, Gayl, Exammer va Saraboyukov uzunlikka sakrashdagi asosiy da’vogarlar sifatida ko‘rsatilgan.
Bu esa Anvarov uchun qanday darajadagi raqobat kutayotganini yaqqol ko‘rsatadi.
8,29 metr — Anvarovning yangi bosqichga olib chiqqan sakrashi
Anvar Anvarovning 8,29 metrlik natijasi tasodifiy ko‘rsatkich emas.
Zagrebdagi musobaqada u oltita urinishdan birida 8,29 metrga sakrab, birinchi o‘rinni egallagan. Shu bahsda Tajay Gayl ham ishtirok etgan va 8,18 metr natija bilan uchinchi bo‘lgan.
World Athletics ma’lumotlariga ko‘ra, Anvarovning 8,29 metrlik natijasi 2026 yilgi jahon mavsum reytingida yuqori o‘rinlardan birini egallagan. Uning shaxsiy rekordi ham aynan 8,29 metrga teng.
Bu raqam Anvarovni Budapeshtdagi tarixiy finalga olib kelgan asosiy omillardan biri bo‘ldi.
Endi orzudan natijagacha — bir sakrash
World Athletics Ultimate Championship formati odatiy chempionatlardan farq qiladi.
Barcha yo‘nalishlarda har doimgidek uzoq saralash jarayonlari mavjud emas. Uzunlikka sakrash kabi maydon turlarida bahs to‘g‘ridan to‘g‘ri final sifatida o‘tkaziladi. Sportchilarga dastlabki ikki urinish kafolatlanadi, keyin esa natijaga qarab eng yaxshi atletlar keyingi bosqichlarda yana sakrash imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Demak, Anvarov uchun Budapeshtda har bir urinishning qiymati juda yuqori.
Birinchi sakrashdanoq o‘z imkoniyatini ko‘rsatish, texnik xatolarga yo‘l qo‘ymaslik va so‘nggi imkoniyatgacha kurashish talab etiladi.
Chunki bu yerda har bir santimetr hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.
22:44 — O‘zbekiston sport muxlislari diqqati Budapeshtda bo‘ladi
Erkaklar o‘rtasida uzunlikka sakrash finali 12 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 22:44 da boshlanadi.
Bahs Budapeshtdagi National Athletics Centre stadionida o‘tkaziladi. Aynan shu arena 2023 yilgi jahon chempionatiga ham mezbonlik qilgan.
O‘zbekistonlik sport muxlislari uchun esa bu shunchaki navbatdagi yengil atletika musobaqasi emas.
Bu — milliy rekord sohibi Anvar Anvarovning jahon atletikasining eng katta yulduzlari bilan bir maydonda kuch sinash imkoniyati.
10 million dollarlik tarixiy musobaqa
World Athletics Ultimate Championship'ning yana bir o‘ziga xos jihati — uning mukofot jamg‘armasi.
Musobaqaning umumiy mukofot fondi 10 million AQSH dollarini tashkil etadi. Bu yengil atletika tarixidagi eng yirik sovrin jamg‘armalaridan biri bo‘lib, har bir yo‘nalish g‘olibi 150 ming dollar mukofotga ega bo‘ladi.
Shu tariqa Budapeshtda nafaqat nufuz, balki ulkan moliyaviy mukofot uchun ham kurash kechadi.
Ammo Anvarov uchun bu bahsning qiymati faqat pul yoki medal bilan o‘lchanmaydi.
Uning nomi bugun jahonning eng kuchli sakrovchilari ro‘yxatida turibdi.
O‘zbek atletikasi uchun yangi sahifa
World Athletics Ultimate Championship ilk bor o‘tkazilayotgani bois, Budapeshtdagi har bir natija musobaqa tarixida birinchi natijalar qatorida qayd etiladi.
Anvar Anvarov ham ana shu tarixning bir qismiga aylanmoqda.
U jahon chempionlari, Olimpiada g‘oliblari va Diamond League yulduzlari bilan bir start chizig‘ida turadi. Uning qarshi tomonida ikki karra Olimpiada chempioni Tentoglu va mavsumda 8 metrdan yuqori natija ko‘rsatayotgan boshqa favoritlar bor.
Biroq Anvarov Budapeshtga shunchaki ishtirok etish uchun kelgan emas.
U bu sahnaga 8,29 metrlik milliy rekord bilan chiqmoqda.
Endi esa o‘zbek atleti uchun navbatdagi chegara — jahonning eng kuchli sakrovchilari orasida o‘z so‘zini aytish.
12 sentyabr kuni soat 22:44 da barcha nigohlar Budapeshtdagi uzunlikka sakrash sektoriga qaratiladi. Anvar Anvarov uchun esa bu oddiy final emas — o‘zbek yengil atletikasining yangi bosqichga ko‘tarilishini namoyish etish uchun katta imkoniyatdir.
…