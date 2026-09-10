Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqda
Turkiyalik teatr aktyori O‘kan Karajan Istanbulning Shishli tumanidagi tadbir vaqtida stol ustida turgan noutbukni olganlikda gumon qilinmoqda. Voqea aks etgan xavfsizlik kamerasi tasvirlari ham tarqaldi. Bu haqda “Haberler” xabar berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 2026 yil 27 fevral kuni Shishli tumani Markaz mahallasidagi Daryulajeze ko‘chasida joylashgan tadbir hududida sodir bo‘lgan. Noutbuk egasi E.Sh.A. 2 mart kuni politsiyaga murojaat qilib, tadbir vaqtida kompyuteri yo‘qolganini bildirgan va O‘kan Karajandan shikoyat qilgan. U voqeani aks ettirgan xavfsizlik kamerasi yozuvlarini ham huquq-tartibot idoralariga taqdim etgan.
Politsiya kamera tasvirlarini o‘rganib, noutbukni olgan shaxs O‘kan Karajan ekanini aniqlagan. Aktyor esa so‘roq vaqtida kompyuterni o‘g‘irlash niyatida olmaganini, uni adashib olib ketganini aytgan.
Karajanning ta’kidlashicha, 1 mart kuni E.Sh.A. yana uch kishi bilan birga uning oldiga kelib, uni kaltaklagan. Aktyor ularning o‘zini majburan olib ketib, avtomobil yukxonasiga joylashtirgani va boshiga qurol dastasi bilan besh marta urganini iddao qilgan.
Biroq aktyorning onasi I.K. bu da’volarni rad etgan. Uning aytishicha, o‘g‘li voqea kuni iftorlikdan so‘ng uyga noutbuk bilan kelgan va kompyuterni unga sovg‘a qilishganini aytgan. Bir necha kundan keyin esa noutbukni olish uchun kelgan shaxsga uning o‘zi topshirgan.
Onasi, shuningdek, O‘kan Karajanning uydan chiqmaganini, hech kim uni majburan olib ketmaganini va kaltaklamaganini bildirgan. U o‘g‘lida ruhiy muammolar borligini hamda bir muddatdan beri dori-darmonlarini muntazam qabul qilmay qo‘ygani sababli xatti-harakatlari beqarorlashganini aytgan.
Karajan “oshkora o‘g‘rilik” ayblovi bilan qo‘lga olingan va 7 mart kuni sudga yuborilgan. Biroq sudga yuborilganidan so‘ng ozod qilingan.
Ayni paytda tarqalgan xavfsizlik kamerasi tasvirlarida aktyorning telefon orqali gaplashgani, stol ustidagi noutbukni ko‘zdan kechirgani va keyin uni qo‘ltig‘iga olib, voqea joyini tark etgani ko‘rinadi.
Hozircha mavjud xabarlarda Karajanning noutbukni qasddan o‘g‘irlagani sud tomonidan yakuniy tarzda tasdiqlangani haqida ma’lumot yo‘q.
…