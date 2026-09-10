Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqda

·40·Madaniyat
Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqda

Turkiyalik teatr aktyori O‘kan Karajan Istanbulning Shishli tumanidagi tadbir vaqtida stol ustida turgan noutbukni olganlikda gumon qilinmoqda. Voqea aks etgan xavfsizlik kamerasi tasvirlari ham tarqaldi. Bu haqda “Haberler” xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 2026 yil 27 fevral kuni Shishli tumani Markaz mahallasidagi Daryulajeze ko‘chasida joylashgan tadbir hududida sodir bo‘lgan. Noutbuk egasi E.Sh.A. 2 mart kuni politsiyaga murojaat qilib, tadbir vaqtida kompyuteri yo‘qolganini bildirgan va O‘kan Karajandan shikoyat qilgan. U voqeani aks ettirgan xavfsizlik kamerasi yozuvlarini ham huquq-tartibot idoralariga taqdim etgan.

Politsiya kamera tasvirlarini o‘rganib, noutbukni olgan shaxs O‘kan Karajan ekanini aniqlagan. Aktyor esa so‘roq vaqtida kompyuterni o‘g‘irlash niyatida olmaganini, uni adashib olib ketganini aytgan.

Karajanning ta’kidlashicha, 1 mart kuni E.Sh.A. yana uch kishi bilan birga uning oldiga kelib, uni kaltaklagan. Aktyor ularning o‘zini majburan olib ketib, avtomobil yukxonasiga joylashtirgani va boshiga qurol dastasi bilan besh marta urganini iddao qilgan.

Biroq aktyorning onasi I.K. bu da’volarni rad etgan. Uning aytishicha, o‘g‘li voqea kuni iftorlikdan so‘ng uyga noutbuk bilan kelgan va kompyuterni unga sovg‘a qilishganini aytgan. Bir necha kundan keyin esa noutbukni olish uchun kelgan shaxsga uning o‘zi topshirgan.

Kulgich bilan jilmaygan kishi va orqa fonda ofis stolida o‘tirgan odam.

Onasi, shuningdek, O‘kan Karajanning uydan chiqmaganini, hech kim uni majburan olib ketmaganini va kaltaklamaganini bildirgan. U o‘g‘lida ruhiy muammolar borligini hamda bir muddatdan beri dori-darmonlarini muntazam qabul qilmay qo‘ygani sababli xatti-harakatlari beqarorlashganini aytgan.

Karajan “oshkora o‘g‘rilik” ayblovi bilan qo‘lga olingan va 7 mart kuni sudga yuborilgan. Biroq sudga yuborilganidan so‘ng ozod qilingan.

Ayni paytda tarqalgan xavfsizlik kamerasi tasvirlarida aktyorning telefon orqali gaplashgani, stol ustidagi noutbukni ko‘zdan kechirgani va keyin uni qo‘ltig‘iga olib, voqea joyini tark etgani ko‘rinadi.

Hozircha mavjud xabarlarda Karajanning noutbukni qasddan o‘g‘irlagani sud tomonidan yakuniy tarzda tasdiqlangani haqida ma’lumot yo‘q.

Okan KarajanNoutbukni o‘g‘irlashIstanbul ShishliXavfsizlik kamerasiPolitsiya tekshirishiSud jarayoniMantiqiy muammo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBugun, 13:18Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Bugun, 12:01Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Bugun, 11:11Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)Kecha, 10:25Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)08.09, 19:29Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlariTaxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari08.09, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi