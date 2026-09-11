Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi
Meksika futboli afsonasi Rafael Markes rasman mamlakat milliy terma jamoasining bosh murabbiyi lavozimiga kirishdi. Qariyb o'n yilliklar davomida futbol olamida o'ziga xos nom qoldirgan sobiq himoyachi oldiga 2030 yilgi jahon chempionatida jamoani munosib boshqarish va yangi marralarga olib chiqish vazifasi qo'yildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum qilinishicha, 47 yoshli mutaxassis bu lavozimga kelishidan avval 2024 yilning avgust oyidan boshlab Xavier Agirre boshchiligidagi murabbiylar shtabida yordamchi sifatida faoliyat yuritgan edi. Uning rahbarligidagi jamoa o'tgan yozdagi jahon chempionatining 1/8 final bosqichigacha yetib borganidan so'ng, federatsiya rahbariyati jamoada tub o'zgarishlar qilishga qaror qildi.
Sobiq Barselona futbolchisi o'yinchi sifatida beshta mundialda ishtirok etgan bo'lsa-da, har safar chorak final yo'nalishini oshib o'tolmagan. Endilikda u murabbiylik kursida o'yinchi sifatida erisha olmagan yutuqlarga erishishni va milliy jamoaning ko'p yillik «chorak final to'sig'i»ni yengib o'tishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan.
Yangi murabbiyning rejalari va vazifalariRafael Markes matbuot anjumanida o'zining ikkinchi imkoniyatidan unumli foydalanishga harakat qilishini ta'kidladi. «Men futbolchi sifatida beshta mundialda qatnashib, o'zim xohlagan natijaga erisha olmaganman. Endi murabbiy sifatida bu marraga yana yetib keldim va avvalambor jahon chempionatiga chiqib, u yerda butunlay boshqacha natija ko'rsatishga umid qilaman», — deya ta'kidladi mutaxassis.
U o'yinchi sifatidagi boy tajribasi unga yangi lavozimda asqotishini, biroq murabbiylik mas'uliyati ancha yuqori ekanligini e'tirof etdi. Kelgusida og'ir damlar bo'lishini tushunishini, biroq jamoa bilan birgalikda barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishiga ishonishi bildirdi.
Tajribali murabbiylar shtabiMarkes yolg'iz o'zi ish boshlamayapti, u o'ziga yaqindan yordam beradigan tajribali mutaxassislardan iborat shtabni shakllantirdi. Xususan, to'rtta jahon chempionatida birga to'p surgan sobiq jamoadoshi Andres Guardado, shuningdek, yordamchi murabbiylar Xuan Manuel Lillo va Vidal Paloma uning jamoasidan o'rin oldi.
Bosh murabbiy noldan boshlamayotganini, Xavier Agirre davridagi sayohat unga katta tajriba berganini qayd etdi. U futbolchilar va muhitni yaxshi bilishini, eng yuqori darajada faoliyat yuritgan tajribali guruh unga yordam berishini ta'kidlab o'tdi.
…