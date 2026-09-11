Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi

·19·Sport
Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi

Meksika futboli afsonasi Rafael Markes rasman mamlakat milliy terma jamoasining bosh murabbiyi lavozimiga kirishdi. Qariyb o'n yilliklar davomida futbol olamida o'ziga xos nom qoldirgan sobiq himoyachi oldiga 2030 yilgi jahon chempionatida jamoani munosib boshqarish va yangi marralarga olib chiqish vazifasi qo'yildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum qilinishicha, 47 yoshli mutaxassis bu lavozimga kelishidan avval 2024 yilning avgust oyidan boshlab Xavier Agirre boshchiligidagi murabbiylar shtabida yordamchi sifatida faoliyat yuritgan edi. Uning rahbarligidagi jamoa o'tgan yozdagi jahon chempionatining 1/8 final bosqichigacha yetib borganidan so'ng, federatsiya rahbariyati jamoada tub o'zgarishlar qilishga qaror qildi.

Sobiq Barselona futbolchisi o'yinchi sifatida beshta mundialda ishtirok etgan bo'lsa-da, har safar chorak final yo'nalishini oshib o'tolmagan. Endilikda u murabbiylik kursida o'yinchi sifatida erisha olmagan yutuqlarga erishishni va milliy jamoaning ko'p yillik «chorak final to'sig'i»ni yengib o'tishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan.

Yangi murabbiyning rejalari va vazifalari

Rafael Markes matbuot anjumanida o'zining ikkinchi imkoniyatidan unumli foydalanishga harakat qilishini ta'kidladi. «Men futbolchi sifatida beshta mundialda qatnashib, o'zim xohlagan natijaga erisha olmaganman. Endi murabbiy sifatida bu marraga yana yetib keldim va avvalambor jahon chempionatiga chiqib, u yerda butunlay boshqacha natija ko'rsatishga umid qilaman», — deya ta'kidladi mutaxassis.

U o'yinchi sifatidagi boy tajribasi unga yangi lavozimda asqotishini, biroq murabbiylik mas'uliyati ancha yuqori ekanligini e'tirof etdi. Kelgusida og'ir damlar bo'lishini tushunishini, biroq jamoa bilan birgalikda barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishiga ishonishi bildirdi.

Tajribali murabbiylar shtabi

Markes yolg'iz o'zi ish boshlamayapti, u o'ziga yaqindan yordam beradigan tajribali mutaxassislardan iborat shtabni shakllantirdi. Xususan, to'rtta jahon chempionatida birga to'p surgan sobiq jamoadoshi Andres Guardado, shuningdek, yordamchi murabbiylar Xuan Manuel Lillo va Vidal Paloma uning jamoasidan o'rin oldi.

Bosh murabbiy noldan boshlamayotganini, Xavier Agirre davridagi sayohat unga katta tajriba berganini qayd etdi. U futbolchilar va muhitni yaxshi bilishini, eng yuqori darajada faoliyat yuritgan tajribali guruh unga yordam berishini ta'kidlab o'tdi.

Rafael MarkesMeksika terma jamoasiJahon chempionati 2030Futbol yangiliklariXavier Agirre
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaBugun, 11:08Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiBugun, 10:39Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiKylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiBugun, 10:12UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?Bugun, 09:23Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Bugun, 09:17Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiBugun, 08:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi