UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?
UFC'ning o‘rta vazn toifasidagi eng shov-shuvli va murosasiz yulduzlaridan biri — braziliyalik Paulo Kosta («Borrachina») dunyoning birinchi raqamli jang promousheni bilan ochiq to‘qnashuvga kirishdi. Bir necha bor tashkilotdan ozod qilishni so‘rab kelayotgan jangchi jahon boksining eng qudratli promouterlaridan biri — britaniyalik Eddi Xirn bilan agentlik shartnomasini imzolaganini rasman e’lon qildi. Taniqli insayder Ariel Xelvani bilan suhbatda Kosta promoushenning so‘nggi taklifini rad etgani va nima sababdan bundan buyon bekorga qon to‘kmasligi haqida ochiq-oydin gapirdi. Xo‘sh, Dana Uayt nima uchun Kostani qo‘yib yubormayapti, Solt-Leyk-Sitidagi qaysi jang taklifi braziliyalikni g‘azabga keltirdi va boks sahnasidagi yangi alyans uning karyerasida qayta tug‘ilish yarata oladimi?
Triumf va tubga qulash: Shartnoma tuzog‘i va promoushen bilan to‘qnashuv
Kosta va UFC o‘rtasidagi aloqalar butunlay uzilish arafasiga keldi:
Eddi Xirn bilan kutilmagan ittifoq: Boks olamida ulkan ta’sirga ega Matchroom promouteri Eddi Xirn Paulo Kostaning rasmiy agentiga aylandi va ular birgalikda katta rejalarni tuzishga kirishdi;
Qo‘yib yuborishdan bosh tortish: Braziliyalik jangchi UFC rahbariyatidan shartnomani bekor qilishni bir necha marta talab qilgan, biroq liga unga kamida bitta jang o‘tkazishi shartligini ma’lum qilgan;
UFC 332 taklifiga rad javobi: Liga Solt-Leyk-Sitida bo‘lib o‘tadigan turnirda unga besh raundlik bahs taklif qilgan, ammo Kosta bunday shartlardan qat’iyan voz kechgan.
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Nokautchi qiyofasidan kelishmovchiliklar botqog‘igacha
Paulo Kostaning oktagondagi tarixi porloq g‘alabalar va murakkab shartnoma mojarolariga to‘la bo‘ldi:
«Borrachina» fenomeni: O‘z vaqtida raqiblarini ketma-ket nokautga uchratib, chempionlik kamari uchun oktagonga chiqqan braziliyalik kuchli zarbalari bilan muxlislar yoqimtoyiga aylangan edi;
Moliyaviy kelishmovchiliklar: Vaqt o‘tishi bilan Kosta liganing to‘lov siyosatidan noroziligini ochiq bildirib, bir nechta janglarni bekor qilish darajasigacha bordi;
Tugamas cheklovlar: Amaldagi bitim bo‘yicha yana bitta jangi qolganiga qaramay, promoushen uni erkin agentga aylantirmaslik uchun bosim o‘tkazishda davom etdi.
Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: O‘z qadrini bilgan jangchining qarori
Kosta o‘zining sportdagi qadr-qimmatini himoya qilishda ortga chekinmasligini va noma’lum janglarga bosh suqmasligini qat’iy bildirdi:
«Raqib nomi yo‘q, kamar yo‘q»: Braziliyalik yulduz Solt-Leyk-Sitidagi besh raundlik taklif hech qanday vaqtinchalik unvonsiz va noma’lum raqibga qarshi bo‘lganini ochiqladi;
Qo‘shimcha pul yoki erkinlik: U agar liga uning kamarsiz va mantiqsiz bahsda qatnashishini istasa, sezilarli darajada ko‘proq haq to‘lashi shartligini talab qilib qo‘ydi;
Erkinlikka intilish: Kechaning o‘zidayoq yana bir bor shartnomani bekor qilishni so‘ragan «Borrachina» endilikda Xirn yordamida katta boks yoki boshqa yirik moliyaviy loyihalarga qadam qo‘yishga shaylanmoqda.
«Ulardan meni shartnomadan ozod qilishlarini so‘radim, lekin ular kamida bitta jang o‘tkazishim kerakligini aytishdi. Aslida, bir necha bor so‘raganman. Oxirgi marta kecha bo‘lgandi. Ular raqib nomini aytmay, 5 raundlik jang taklif qilishdi. Kamarsiz, men uchun hech qanday ma’noga ega bo‘lmagan bahs. Agar ular mening kamarsiz jang qilishimni istashsa, ko‘proq to‘lashlari kerak», — deya ta’kidladi Paulo Kosta.
Tarixiy ko‘rsatkich va boks sahnasidagi yangi davr
UFC jangchilarining o‘z huquqlari va moliyaviy erkinligi uchun kurashi MMA sanoatida yangi to‘lqinni boshlab berdi. Paulo Kostaning Eddi Xirn bilan ittifoqi shuni ko‘rsatadiki, sportchi endilikda faqat oktagon bilan cheklanib qolmoqchi emas. Agar u amaldagi shartnomasining so‘nggi jangini o‘tkazib yoki sudlashib bo‘lsa-da erkinlikka erishsa, ringdagi yuqori daromadli boks to‘qnashuvlari orqali o‘z karyerasida mutlaqo yangi va daromadli davrni boshlashi mumkin.
Sizningcha, Paulo Kostaning noma’lum raqibga qarshi 5 raundlik jangni rad etib, ligadan ko‘proq pul talab qilishi to‘g‘ri qarormi? Eddi Xirn boshqaruvi ostida braziliyalik jangchi boks ringida katta yulduzga aylana oladimi yoki UFC uning karyerasini to‘xtatib qo‘yadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA sahnasidagi eng qaynoq shartnoma mojarosi tahlilini barcha jang ixlosmandlariga ulashing!
…