UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?

·52·Sport
UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?

UFC'ning o‘rta vazn toifasidagi eng shov-shuvli va murosasiz yulduzlaridan biri — braziliyalik Paulo KostaBorrachina») dunyoning birinchi raqamli jang promousheni bilan ochiq to‘qnashuvga kirishdi. Bir necha bor tashkilotdan ozod qilishni so‘rab kelayotgan jangchi jahon boksining eng qudratli promouterlaridan biri — britaniyalik Eddi Xirn bilan agentlik shartnomasini imzolaganini rasman e’lon qildi. Taniqli insayder Ariel Xelvani bilan suhbatda Kosta promoushenning so‘nggi taklifini rad etgani va nima sababdan bundan buyon bekorga qon to‘kmasligi haqida ochiq-oydin gapirdi. Xo‘sh, Dana Uayt nima uchun Kostani qo‘yib yubormayapti, Solt-Leyk-Sitidagi qaysi jang taklifi braziliyalikni g‘azabga keltirdi va boks sahnasidagi yangi alyans uning karyerasida qayta tug‘ilish yarata oladimi?

Triumf va tubga qulash: Shartnoma tuzog‘i va promoushen bilan to‘qnashuv

Kosta va UFC o‘rtasidagi aloqalar butunlay uzilish arafasiga keldi:

  • Eddi Xirn bilan kutilmagan ittifoq: Boks olamida ulkan ta’sirga ega Matchroom promouteri Eddi Xirn Paulo Kostaning rasmiy agentiga aylandi va ular birgalikda katta rejalarni tuzishga kirishdi;

  • Qo‘yib yuborishdan bosh tortish: Braziliyalik jangchi UFC rahbariyatidan shartnomani bekor qilishni bir necha marta talab qilgan, biroq liga unga kamida bitta jang o‘tkazishi shartligini ma’lum qilgan;

  • UFC 332 taklifiga rad javobi: Liga Solt-Leyk-Sitida bo‘lib o‘tadigan turnirda unga besh raundlik bahs taklif qilgan, ammo Kosta bunday shartlardan qat’iyan voz kechgan.

«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Nokautchi qiyofasidan kelishmovchiliklar botqog‘igacha

Paulo Kostaning oktagondagi tarixi porloq g‘alabalar va murakkab shartnoma mojarolariga to‘la bo‘ldi:

  • «Borrachina» fenomeni: O‘z vaqtida raqiblarini ketma-ket nokautga uchratib, chempionlik kamari uchun oktagonga chiqqan braziliyalik kuchli zarbalari bilan muxlislar yoqimtoyiga aylangan edi;

  • Moliyaviy kelishmovchiliklar: Vaqt o‘tishi bilan Kosta liganing to‘lov siyosatidan noroziligini ochiq bildirib, bir nechta janglarni bekor qilish darajasigacha bordi;

  • Tugamas cheklovlar: Amaldagi bitim bo‘yicha yana bitta jangi qolganiga qaramay, promoushen uni erkin agentga aylantirmaslik uchun bosim o‘tkazishda davom etdi.

Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: O‘z qadrini bilgan jangchining qarori

Kosta o‘zining sportdagi qadr-qimmatini himoya qilishda ortga chekinmasligini va noma’lum janglarga bosh suqmasligini qat’iy bildirdi:

  • «Raqib nomi yo‘q, kamar yo‘q»: Braziliyalik yulduz Solt-Leyk-Sitidagi besh raundlik taklif hech qanday vaqtinchalik unvonsiz va noma’lum raqibga qarshi bo‘lganini ochiqladi;

  • Qo‘shimcha pul yoki erkinlik: U agar liga uning kamarsiz va mantiqsiz bahsda qatnashishini istasa, sezilarli darajada ko‘proq haq to‘lashi shartligini talab qilib qo‘ydi;

  • Erkinlikka intilish: Kechaning o‘zidayoq yana bir bor shartnomani bekor qilishni so‘ragan «Borrachina» endilikda Xirn yordamida katta boks yoki boshqa yirik moliyaviy loyihalarga qadam qo‘yishga shaylanmoqda.

«Ulardan meni shartnomadan ozod qilishlarini so‘radim, lekin ular kamida bitta jang o‘tkazishim kerakligini aytishdi. Aslida, bir necha bor so‘raganman. Oxirgi marta kecha bo‘lgandi. Ular raqib nomini aytmay, 5 raundlik jang taklif qilishdi. Kamarsiz, men uchun hech qanday ma’noga ega bo‘lmagan bahs. Agar ular mening kamarsiz jang qilishimni istashsa, ko‘proq to‘lashlari kerak», — deya ta’kidladi Paulo Kosta.

Tarixiy ko‘rsatkich va boks sahnasidagi yangi davr

UFC jangchilarining o‘z huquqlari va moliyaviy erkinligi uchun kurashi MMA sanoatida yangi to‘lqinni boshlab berdi. Paulo Kostaning Eddi Xirn bilan ittifoqi shuni ko‘rsatadiki, sportchi endilikda faqat oktagon bilan cheklanib qolmoqchi emas. Agar u amaldagi shartnomasining so‘nggi jangini o‘tkazib yoki sudlashib bo‘lsa-da erkinlikka erishsa, ringdagi yuqori daromadli boks to‘qnashuvlari orqali o‘z karyerasida mutlaqo yangi va daromadli davrni boshlashi mumkin.

Sizningcha, Paulo Kostaning noma’lum raqibga qarshi 5 raundlik jangni rad etib, ligadan ko‘proq pul talab qilishi to‘g‘ri qarormi? Eddi Xirn boshqaruvi ostida braziliyalik jangchi boks ringida katta yulduzga aylana oladimi yoki UFC uning karyerasini to‘xtatib qo‘yadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA sahnasidagi eng qaynoq shartnoma mojarosi tahlilini barcha jang ixlosmandlariga ulashing!

UFCPaulo KostaEddi Xirnboks promousheniMMABorrachinaSolt-Leyk-Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 10:51Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiBugun, 10:39Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiKylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiBugun, 10:12Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Bugun, 09:17Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiBugun, 08:11Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Bugun, 08:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi