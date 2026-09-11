Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente bu yilgi nufuzli “Oltin toʻp” mukofotiga ispan futbolchilaridan biri munosib ekanini taʼkidladi. Shuningdek, 65 yoshli mutaxassis Barselona klubining yosh isteʼdodi Lamine Yamal kelajakda sh kabi shaxsiy sovrinni qoʻlga kuritishiga qatʼiy ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Payshanba kuni Oviedoda boʻlib oʻtgan UEFA Millatlar ligasining Chexiya jamoasiga qarshi kelasi oydagi uchrashuvi taqdimotida soʻzga chiqqan Luis de la Fuente joriy yilgi “Oltin toʻp” daʼvogarlari roʻyxatiga toʻxtalib oʻtdi. U rasmiy 30 kishilik nomzodlar roʻyxatidan Mikel Oyarzabalning tushib qolganidan hayratda ekanini yashirmadi.
Maʼlumot uchun, “Oltin toʻp” taqdirlash marosimi shu yilning 26-oktyabr kuni London shahrida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Tanlov uchun nomzodlar roʻyxati shu hafta boshida eʼlon qilingan edi. Luis de la Fuente oʻz chiqishida mamlakatdagi futbolchilik salohiyati va mahalliy isteʼdodlarga yuqori baho berdi.
Ispaniya futbolining salohiyati va Mikel Oyarzabal masalasiMurabbiy oʻz bayonotida mamlakatda futbolchilarni tayyorlash tizimi jahon darajasida ekanini alohida taʼkidladi. U mahalliy futbol brendini har doim qoʻllab-quvvatlashini bildirib, tanlov tuzuvchilarning qarorini tanqidiy ruhda esladi.
Goal.com nashrining yozishicha, mutaxassis Mikel Oyarzabalning nomzodlar sirasida yoʻqligiga munosabat bildirar ekan: „Kimdir bu nomzodlarni yozayotganda qogʻozni yerga tushirib yuborgan va uni roʻyxatdan chetda qoldirgan koʻrinadi“, deya hazilomuz tarzda oʻz eʼtirozini bildirdi.
Lamine Yamalning porloq kelajagiLuis de la Fuente yosh vinger Lamine Yamalning joriy mavsumdagi harakatlarini yuqori baholab, uning kelajagiga katta umid bogʻlayotganini aytdi. Barselona tarbiyalanuvchisi oʻzining ajoyib oʻyini bilan tez orada dunyoning eng yaxshi futbolchisi nomiga loyiq koʻrilishiga murabbiyning shubhasi yoʻq.
„Lamine Yamal ispan boʻlgani va aqlbovar qilmaydigan darajada zoʻr futbolchi ekanligi uchun “Oltin toʻp”ni yuta oladi deb oʻylayman. Agar bu yil boʻlmasa, kelajakda albatta qoʻlga kiritadi. Uni bu mukofotga erishishi uchun koʻp vaqt kerak boʻlmaydi deb oʻylayman. Men uning mavsum boshidagi oʻyinlarini kuzatib turibman va undan koʻp yillar davomida zavq olishni istaymiz“, — dedi murabbiy.
Shuningdek, terma jamoa ustozi jahon chempionligidan soʻng xalqaro faoliyatini yakunlagan yarim himoyachi Markos Lyorente haqida hamtoʻxtaldi. U futbolchining qaroriga toʻla hurmat bilan qarashini va ular oʻrtasida ajoyib munosabat saqlanib qolganini qoʻshimcha qildi. Kelgusida yosh isteʼdodlar Karlos Espi va Xavi Espart kabi futbolchilarning terma jamoaga jalb etilishi haqidagi savolga javob berarkan, ular kelajakda albatta jamoada boʻlishini, biroq hozircha shoshilish kerak emasligini taʼkidladi.
…