Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi

·36·Sport
Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente bu yilgi nufuzli “Oltin toʻp” mukofotiga ispan futbolchilaridan biri munosib ekanini taʼkidladi. Shuningdek, 65 yoshli mutaxassis Barselona klubining yosh isteʼdodi Lamine Yamal kelajakda sh kabi shaxsiy sovrinni qoʻlga kuritishiga qatʼiy ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Payshanba kuni Oviedoda boʻlib oʻtgan UEFA Millatlar ligasining Chexiya jamoasiga qarshi kelasi oydagi uchrashuvi taqdimotida soʻzga chiqqan Luis de la Fuente joriy yilgi “Oltin toʻp” daʼvogarlari roʻyxatiga toʻxtalib oʻtdi. U rasmiy 30 kishilik nomzodlar roʻyxatidan Mikel Oyarzabalning tushib qolganidan hayratda ekanini yashirmadi.

Maʼlumot uchun, “Oltin toʻp” taqdirlash marosimi shu yilning 26-oktyabr kuni London shahrida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Tanlov uchun nomzodlar roʻyxati shu hafta boshida eʼlon qilingan edi. Luis de la Fuente oʻz chiqishida mamlakatdagi futbolchilik salohiyati va mahalliy isteʼdodlarga yuqori baho berdi.

Ispaniya futbolining salohiyati va Mikel Oyarzabal masalasi

Murabbiy oʻz bayonotida mamlakatda futbolchilarni tayyorlash tizimi jahon darajasida ekanini alohida taʼkidladi. U mahalliy futbol brendini har doim qoʻllab-quvvatlashini bildirib, tanlov tuzuvchilarning qarorini tanqidiy ruhda esladi.

Goal.com nashrining yozishicha, mutaxassis Mikel Oyarzabalning nomzodlar sirasida yoʻqligiga munosabat bildirar ekan: „Kimdir bu nomzodlarni yozayotganda qogʻozni yerga tushirib yuborgan va uni roʻyxatdan chetda qoldirgan koʻrinadi“, deya hazilomuz tarzda oʻz eʼtirozini bildirdi.

Lamine Yamalning porloq kelajagi

Luis de la Fuente yosh vinger Lamine Yamalning joriy mavsumdagi harakatlarini yuqori baholab, uning kelajagiga katta umid bogʻlayotganini aytdi. Barselona tarbiyalanuvchisi oʻzining ajoyib oʻyini bilan tez orada dunyoning eng yaxshi futbolchisi nomiga loyiq koʻrilishiga murabbiyning shubhasi yoʻq.

„Lamine Yamal ispan boʻlgani va aqlbovar qilmaydigan darajada zoʻr futbolchi ekanligi uchun “Oltin toʻp”ni yuta oladi deb oʻylayman. Agar bu yil boʻlmasa, kelajakda albatta qoʻlga kiritadi. Uni bu mukofotga erishishi uchun koʻp vaqt kerak boʻlmaydi deb oʻylayman. Men uning mavsum boshidagi oʻyinlarini kuzatib turibman va undan koʻp yillar davomida zavq olishni istaymiz“, — dedi murabbiy.

Shuningdek, terma jamoa ustozi jahon chempionligidan soʻng xalqaro faoliyatini yakunlagan yarim himoyachi Markos Lyorente haqida hamtoʻxtaldi. U futbolchining qaroriga toʻla hurmat bilan qarashini va ular oʻrtasida ajoyib munosabat saqlanib qolganini qoʻshimcha qildi. Kelgusida yosh isteʼdodlar Karlos Espi va Xavi Espart kabi futbolchilarning terma jamoaga jalb etilishi haqidagi savolga javob berarkan, ular kelajakda albatta jamoada boʻlishini, biroq hozircha shoshilish kerak emasligini taʼkidladi.

Luis de la FuenteLamine YamalOltin topIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaBugun, 11:08Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 10:51Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiKylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiBugun, 10:12UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?Bugun, 09:23Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Bugun, 09:17Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiBugun, 08:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi