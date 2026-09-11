Samsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildi

·59·Texno
Samsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildi

Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni — iPhone Duo taqdimoti texnologiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Mazkur taqdimotdan soʻng derazali raqobatchi Samsung kompaniyasining Amerika boʻlimi ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga xos istehzoli xabarlar eʼlon qilib, asosiy raqobatchisining buklama qurilmalar bozoriga juda kech kirib kelganiga ishora qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung Mobile US oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Apple taqdimotini faol izohlab bord. Kompaniya oʻz postlaridan birida «Hozircha yangilik yoʻq», deb yozib, oʻzi yillar davomida turli shakldagi buklama smartfonlarni ishlab chiqarib kelayotganini eslatib oʻtdi. Shuningdek, mazkur hazillarga mashhur Duolingo ilovasi ham qoʻshilib, iPhone Duo nomini oʻziga xos tarzda oʻynadi.

Tajriba va taqlid masalalari

Duolingoʼning hazilidan soʻng Samsung Apple kompaniyasi hatto uni ham «nusxa koʻchirgani»ni aytib oʻtdi. Oʻz navbatida, Samsung Canada boʻlimi Galaxy Z Fold8 smartfoni aks etgan maxsus videoni namoyish etdi. Mazkur rolikda nusxa koʻchirish eng oliy darajadagi maqtov ekanligi taʼkidlangan boʻlsa, Samsung Philippines kompaniyasi oʻzining buklama qurilmalar bozoridagi sakkiz yillik tajribasiga eʼtibor qaratdi. Eslatib oʻtamiz, Samsung oʻzining ilk Galaxy Fold modelini 2019-yilda taqdim etgan edi.

Mutaxassislar va foydalanuvchilarning eʼtiborini tortgan yana bir jihat — iPhone Duo ilk suratlari tarmoqqa sizdirilgach, uning 7,6 dyuymli ichki ekranida buklama chizigʻi yaqqol koʻrinib turgani boʻldi. Shunga qaramay, internet foydalanuvchilari yangi qurilma ekranidagi animatsiyalar chiroyli chiqqanini alohida eʼtirof etishmoqda.

SamsungAppleiPhone DuoGalaxy FoldTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ninkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdiNinkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdiBugun, 01:23Kosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdiKosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdiBugun, 00:50Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiYevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiKecha, 21:52Xiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiXiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiKecha, 21:26Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiGeksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiKecha, 18:51Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiApple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi