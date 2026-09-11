Samsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildi
Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni — iPhone Duo taqdimoti texnologiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Mazkur taqdimotdan soʻng derazali raqobatchi Samsung kompaniyasining Amerika boʻlimi ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga xos istehzoli xabarlar eʼlon qilib, asosiy raqobatchisining buklama qurilmalar bozoriga juda kech kirib kelganiga ishora qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung Mobile US oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Apple taqdimotini faol izohlab bord. Kompaniya oʻz postlaridan birida «Hozircha yangilik yoʻq», deb yozib, oʻzi yillar davomida turli shakldagi buklama smartfonlarni ishlab chiqarib kelayotganini eslatib oʻtdi. Shuningdek, mazkur hazillarga mashhur Duolingo ilovasi ham qoʻshilib, iPhone Duo nomini oʻziga xos tarzda oʻynadi.
Tajriba va taqlid masalalariDuolingoʼning hazilidan soʻng Samsung Apple kompaniyasi hatto uni ham «nusxa koʻchirgani»ni aytib oʻtdi. Oʻz navbatida, Samsung Canada boʻlimi Galaxy Z Fold8 smartfoni aks etgan maxsus videoni namoyish etdi. Mazkur rolikda nusxa koʻchirish eng oliy darajadagi maqtov ekanligi taʼkidlangan boʻlsa, Samsung Philippines kompaniyasi oʻzining buklama qurilmalar bozoridagi sakkiz yillik tajribasiga eʼtibor qaratdi. Eslatib oʻtamiz, Samsung oʻzining ilk Galaxy Fold modelini 2019-yilda taqdim etgan edi.
Mutaxassislar va foydalanuvchilarning eʼtiborini tortgan yana bir jihat — iPhone Duo ilk suratlari tarmoqqa sizdirilgach, uning 7,6 dyuymli ichki ekranida buklama chizigʻi yaqqol koʻrinib turgani boʻldi. Shunga qaramay, internet foydalanuvchilari yangi qurilma ekranidagi animatsiyalar chiroyli chiqqanini alohida eʼtirof etishmoqda.
…