Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Selin Dion olti yillik tanaffusdan so‘ng, og‘ir nevrologik kasallikka qaramay, Parijdagi «Plenitud Arena»da 35 ming muxlis qarshisida muvaffaqiyatli konsert berdi.
- Xonanda «Titanik» madhiyasi va opera ariyasi kabi murakkab qo‘shiqlarni jonli ijro etib, o‘zining kuchli ovozini va irodasini namoyish etdi.
- Bu konsert zamonaviy musiqa tarixidagi eng triumfal qaytishlardan biri sifatida baholanmoqda va Dion kuzda yana 26 ta shou rejalashtirgan.
Jahon estradasining tirik afsonasi, takrorlanmas ovoz sohibasi Selin Dion butun dunyoni hayrat va hayajonga solgan tarixiy voqea markazida bo‘ldi. Og‘ir va tuzalmas nevrologik kasallik tufayli sahnadan uzoqlashgan 58 yoshli kanadalik xonanda naq olti yillik tanaffusdan so‘ng o‘zining ilk to‘liq yakkaxon konsertini muvaffaqiyatli o‘tkazdi. Parij yaqinidagi Nanter shahrida joylashgan ulkan «Plenitud Arena» saroyida bo‘lib o‘tgan ushbu oqshomga 35 mingdan ortiq tomoshabin yig‘ildi va ular afsonaviy yulduzni sahnada ilk notalardan boshlab tik turgan holda, ko‘z yoshlar va to‘xtovsiz qarsaklar bilan qarshi oldi.
2022 yilda davosiz mushaklar tortishishi sindromiga chalinganini oshkor etgan va hatto erkin gapirish hamda kuylash qobiliyatini deyarli yo‘qotgan Dion mislsiz iroda namoyish etib, o‘zining eng murakkab shoh asarlarini jonli ijro etdi. Tashkilotchilar bu chiqishni zamonaviy musiqa tarixidagi eng triumfal qaytish deb atamoqda. Xo‘sh, dunyo yulduzi sahnada qaysi qo‘shiqlarni kuylab muxlislarni larzaga keltirdi, dard bilan kechgan 6 yillik kurash qanday kechdi va Parij sahnasida bu kuz mavsumida rejalashtirilgan 26 ta konsert xonandaning to‘liq tiklanganidan dalolat beradimi?
35 ming muxlis tik turgan holda: Parij atrofidagi mo‘jizaviy oqshom
«Plenitud Arena»dagi tarixiy konsert tafsilotlari va musiqiy dastur:
«Birinchi notalardan tik turishdi»: Zalga yig‘ilgan 35 ming tomoshabin Selin Dion sahnaga qadam qo‘ygan ilk soniyalardanoq o‘rinlaridan turib, san’atkorni ko‘z yoshlar bilan olqishladi;
Afsonaviy xitlarning jonli yangrashi: Xonanda fransuz va ingliz tillaridagi sara taronalari qatorida «Titanik» filmi madhiyasiga aylangan «Yuragim urishdan to‘xtamaydi» va «O‘zim yolg‘iz» kabi murakkab qo‘shiqlarni bekamu-ko‘st ijro etdi;
Opera durdonasi: Dastur davomida italiyalik kompozitor Alfredo Katalanining mashhur «Valli» operasidan olingan «Men uzoqlarga ketaman» nomli dramatik ariyani kuylab, ovozi avvalgidek teran va kuchli ekanini isbotladi;
Faqat fransuzcha yakun: Konsert oxirida muxlislarning tinimsiz talablariga binoan sahnaga qaytgan Selin Dion qo‘shimcha ravishda faqat fransuz tilidagi eng nafis qo‘shiqlarini hadya etdi.
«Men hayot haqida kuylayapman!»: Selin Dionning muxlislariga yurak so‘zlari
Konsertning o‘rtasida to‘lqinlanib ketgan xonanda yig‘ilganlarga samimiy murojaat qildi:
Va’daning ustidan chiqish: «Nihoyat. Barchamiz yana birga ekanimiz naqadar ajoyib. Men qaytishga, yana sahnaga chiqishga so‘z bergan edim. Va mana, men shu yerdaman: men siz uchun kuylayapman, men o‘zim uchun kuylayapman, men hayot haqida kuylayapman», — dedi xonanda ko‘z yoshlarini yashirmay;
Kuzgi katta turne: Ushbu zafarli qaytish bir martalik aksiya emas — joriy kuz faslida Selin Dion mazkur arenada jami 26 ta katta konsert berishni rejalashtirgan;
Sahna va ovozning uyg‘unligi: Xonanda uzoq davom etgan davolanish va murakkab fizioterapiya muolajalaridan so‘ng sahna muhiti, mikrofon, sozandalar guruhi va o‘z tabiiy ovozini to‘liq qaytarib olganini his qildi.
Dard ustidan g‘alaba: Mushaklar tortishishi sindromi va kurash tarixi
Yulduzning ortda qolgan sinovli yillari insoniyat irodasining namunasiga aylandi:
2022 yilgi og‘ir tashxis: Selin Dion 2022 yilning dekabrida kam uchraydigan, davosi topilmagan va inson tanasini falajlik darajasigacha olib boruvchi mushaklar tortishishi sindromi bilan kurashayotganini e’lon qilgan edi;
Hujjatli filmdagi dahshatli lahzalar: «Men: Selin Dion» filmida 2023 yilda studiyadan qaytganidan so‘ng yuz bergan dahshatli tutqanoq va og‘riq sahnalari ommaga ochiq ko‘rsatilgan — xonanda boshqalar uning tanasida nimalar yuz berayotganini tushunishi uchun bu kadrlarni montajda olib tashlamaslikni buyurgan edi;
Olimpiada va «Gremmi»dagi chaqnash: Uning tiklanish yo‘li bosqichma-bosqich kechdi — 2024 yil boshida Teylor Sviftga «Gremmi» mukofotini topshirish uchun chiqdi, iyul oyida esa Parij Olimpiadasining ochilish marosimida Eyfel minorasi ustida turib Edit Piafning «Muhabbat madhiyasi»ni ijro etib, butun sayyorani lol qoldirgan edi.
Selin Dionning 35 ming tomoshabin qarshisidagi bu g‘alabali qaytishi nafaqat san’atning, balki inson irodasi va yashashga bo‘lgan cheksiz muhabbatning har qanday og‘ir dard ustidan qozongan buyuk zafari bo‘lib tarixga muhrlanmoqda.
Sizningcha, og‘ir va davosiz xastalikni yengib o‘tib, 6 yildan so‘ng yana ulkan sahnaga qaytgan Selin Dionning bu jasorati bugungi kunda umidsizlikka tushgan insonlar uchun qanday ruhiy namuna bo‘la oladi? Uning kuchli ovozi va eng sevimli qaysi qo‘shig‘i sizni ko‘proq to‘lqinlantiradi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va haqiqiy matonat hamda san’at mo‘jizasiga yo‘g‘rilgan ushbu ta’sirli maqolani barcha yaqinlaringiz va musiqa ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…