Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida sotuvga chiqqan ilk kunlardanoq katta talabga erishib, 300 mingdan ortiq dona sotilgan.
- Qurilma o'ziga xos keng formatli 6,39 dyuymli OLED-ekrani, 200 megapikselli asosiy kamerasi va 7000 mAch sig'imli akkumulyatori bilan ajralib turadi.
- Shuningdek, smartfon 66 Vt simli va 50 Vt simsiz quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi hamda IP69 standartiga ko'ra suv va changdan himoyalangan.
Texnologiya olamida oʻziga xos dizayni va ilgʻor imkoniyatlari bilan eʼtiborni tortgan Huawei Pura X View modeli xaridorlar orasida kutilmaganda ommalashib ketdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qurilma Xitoy bozorida savdolar boshlangan ilk kunlardayoq yuqori xaridorgirlikni namoyish etib, qisqa fursat ichida yuz minglab nusxada sotilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Digital Chat Station taqdim etgan maʼlumotlarga tayanilsa, 9-sentabrdan 13-sentabrgacha boʻlgan davrda mamlakatda 300 mingdan ortiq qurilma oʻz egasini topgan. Raqobat nihoyatda kuchli boʻlgan Xitoy bozori uchun bu juda jiddiy koʻrsatkich boʻlib, kompaniyaning yangi tavakkali muvaffaqiyat keltirganidan dalolat beradi.
Noodatiy ekran va texnik xususiyatlarMazkur smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning zamonaviy gadjetlar uchun noodatiy boʻlgan keng formatli ekranidir. Qurilma 16 : 9,5 nisbatdagi tekis 6,39 dyuymli OLED-panel bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 2232×1320 pikselni tashkil etadi.
Ekran atrofidagi hoshiyalar atigi 1,05 mm qalinlikka ega boʻlib, displey old panelning naqd 96,1 foizini egallaydi. Shuningdek, ekran 120 Hz kadrlar chastotasi, 2160 Hz chastotali ShIMni tartibga solish hamda 6500 nit choʻqqi yorqinligi bilan taʼminlangan. Displey xavfsizligi esa mustahkam Kunlun himoya oynasi orqali kafolatlanadi.
Hosildorlik va ilgʻor kamera imkoniyatlariSmartfonning apparat qismiga Huawei Kirin 9030S maxsus protsessori asos qilib olingan. Qurilma imkoniyatlari nafaqat quvvati, balki suratga olish tizimi bilan ham eʼtiborga loyiqdir.
- Asosiy kamera moduli 1/1,28 dyuymli RYYB qatoriga ega 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan.
- Uni 88 mm EFR obyektiviga ega 50 megapikselli periskop kamera hamda 8 megapikselli oʻta keng burchakli datchik toʻldiradi.
- Aniq ranglarni aniqlash uchun ikkinchi avlodga mansub maxsus Red Maple kamerasi oʻrnatilgan.
- Old kamera esa 40 megapikselli aniqlikdagi tasvirlarni taqdim etadi.
Shuningdek, korpus IP69 standartiga koʻra suv va changdan ishonchli himoyalangan. Ushbu ilgʻor gadjet eSIM texnologiyasi hamda Xitoyning BeiDou sunʼiy yoʻldosh tizimi orqali ikki tomonlama xabar almashish imkoniyatini ham taqdim etadi.
Izohlar 0
…