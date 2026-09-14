Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqda

·41·Texno
Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida sotuvga chiqqan ilk kunlardanoq katta talabga erishib, 300 mingdan ortiq dona sotilgan.
  • Qurilma o'ziga xos keng formatli 6,39 dyuymli OLED-ekrani, 200 megapikselli asosiy kamerasi va 7000 mAch sig'imli akkumulyatori bilan ajralib turadi.
  • Shuningdek, smartfon 66 Vt simli va 50 Vt simsiz quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi hamda IP69 standartiga ko'ra suv va changdan himoyalangan.

Texnologiya olamida oʻziga xos dizayni va ilgʻor imkoniyatlari bilan eʼtiborni tortgan Huawei Pura X View modeli xaridorlar orasida kutilmaganda ommalashib ketdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qurilma Xitoy bozorida savdolar boshlangan ilk kunlardayoq yuqori xaridorgirlikni namoyish etib, qisqa fursat ichida yuz minglab nusxada sotilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Digital Chat Station taqdim etgan maʼlumotlarga tayanilsa, 9-sentabrdan 13-sentabrgacha boʻlgan davrda mamlakatda 300 mingdan ortiq qurilma oʻz egasini topgan. Raqobat nihoyatda kuchli boʻlgan Xitoy bozori uchun bu juda jiddiy koʻrsatkich boʻlib, kompaniyaning yangi tavakkali muvaffaqiyat keltirganidan dalolat beradi.

Noodatiy ekran va texnik xususiyatlar

Mazkur smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning zamonaviy gadjetlar uchun noodatiy boʻlgan keng formatli ekranidir. Qurilma 16 : 9,5 nisbatdagi tekis 6,39 dyuymli OLED-panel bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 2232×1320 pikselni tashkil etadi.

Ekran atrofidagi hoshiyalar atigi 1,05 mm qalinlikka ega boʻlib, displey old panelning naqd 96,1 foizini egallaydi. Shuningdek, ekran 120 Hz kadrlar chastotasi, 2160 Hz chastotali ShIMni tartibga solish hamda 6500 nit choʻqqi yorqinligi bilan taʼminlangan. Displey xavfsizligi esa mustahkam Kunlun himoya oynasi orqali kafolatlanadi.

Hosildorlik va ilgʻor kamera imkoniyatlari

Smartfonning apparat qismiga Huawei Kirin 9030S maxsus protsessori asos qilib olingan. Qurilma imkoniyatlari nafaqat quvvati, balki suratga olish tizimi bilan ham eʼtiborga loyiqdir.

  • Asosiy kamera moduli 1/1,28 dyuymli RYYB qatoriga ega 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan.
  • Uni 88 mm EFR obyektiviga ega 50 megapikselli periskop kamera hamda 8 megapikselli oʻta keng burchakli datchik toʻldiradi.
  • Aniq ranglarni aniqlash uchun ikkinchi avlodga mansub maxsus Red Maple kamerasi oʻrnatilgan.
  • Old kamera esa 40 megapikselli aniqlikdagi tasvirlarni taqdim etadi.
Qurilmaning korpusi atigi 6,68 mm qalinlikka ega boʻlishiga qaramay, uning ichiga 7000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyator joylashtirilgan. Smartfon 66 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Shuningdek, korpus IP69 standartiga koʻra suv va changdan ishonchli himoyalangan. Ushbu ilgʻor gadjet eSIM texnologiyasi hamda Xitoyning BeiDou sunʼiy yoʻldosh tizimi orqali ikki tomonlama xabar almashish imkoniyatini ham taqdim etadi.

HuaweiPura X ViewSmartfonTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 15:28Inqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviInqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviBugun, 15:27Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Bugun, 14:00Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiBugun, 13:22Xiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiXiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiBugun, 12:58Ugreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiUgreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi