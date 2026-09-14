Xiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosi

·22·Texno
Xiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Air Pump 3 Xitoy bozorida taqdim etildi, bu avtomobil va velosiped egalari uchun mo'ljallangan ixcham va samarali cho'ntak nasosidir.
  • Ushbu yangi avlod nasosi 150 psi gacha bosim hosil qila oladi va avvalgi modelga nisbatan 25 foiz tezroq to'ldirish imkoniyatiga ega.
  • Qurilma 5000 mA•soat sig'imli akkumulyator bilan ta'minlangan bo'lib, u avtomobil shinalarini 10 martagacha to'ldirishga yetadi.

Xiaomi kompaniyasi oʻzining mashhur portativ nasoslar turkumini yangilab, Xitoy bozorida Mijia Air Pump 3 qurilmasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ixcham va choʻntakbop formatdagi mazkur gadjet oʻzining yuqori unumdorligi hamda texnik imkoniyatlari bilan avtomobil egalari va faol turmush tarzini yoqlovchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod nasosi kuchli motor va diametri 21 millimetrli yuqori aniqlikdagi quyma qotishma silindr bilan jihozlangan. Qurilma 150 psi (taxminan 10 atmosfera) gacha bosim hosil qilish qobiliyatiga ega boʻlib, ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, uning toʻldirish tezligi avvalgi avlod modeliga nisbatan 25 foizga oshgan.

Kengaytirilgan avtonomiya va imkoniyatlar

Qurilma korpusi ichida har biri 2500 mA•soat sigʻimga ega ikkita litiy akkumulyator jamlangan boʻlib, ularning umumiy quvvati 5000 mA•soatni tashkil etadi. Ushbu zaxira avtomobil shinalarini 10 martagacha, shosse velosipedi gʻildiraklarini 19 martagacha yoki 7-oʻlchamdagi basketbol toʻpini naq 80 marotaba toʻliq toʻldirishga yetarli hisoblanadi.

Nasos korpusida jarayonni va joriy bosimni real vaqt rejimida koʻrsatib turuvchi qulay ekran mavjud. Shuningdek, yangi konstruksiyadagi xavfsizlik klapani bosimni sozlash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Aqlli funksiyalar va xavfsizlik

Mijia Air Pump 3±1 psi gacha aniqlikdagi raqamli datchik bilan taʼminlangan. Qurilma yoqilganda bosimni avtomatik ravishda kalibrlaydi va shu bois baland togʻli sharoitlarda ham oʻz vazifasini bexato bajarishga qodir. Foydalanuvchi kerakli koʻrsatkichni qoʻlda kiritishi yoki tayyor rejimlardan birini tanlashi mumkin — belgilangan qiymatga erishilgach, nasos oʻz-oʻzidan toʻxtaydi.

Qurilmaning qoʻshimcha afzalliklaridan biri sifatida oddiy va favqulodda SOS rejimlariga ega yorqin LED yoritgichining mavjudligini keltirish mumkin. Bu esa qorongʻi vaqtda yoki kutilmagan vaziyatlarda yoʻl boʻyida yordam beradi.

XiaomiMijia Air Pump 3GadjetlarAvto jihozlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiBugun, 13:22Ugreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiUgreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiBugun, 10:51Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)Bugun, 09:41Ilon Mask SpaceX va NVIDIA'ning shov-shuvli rejasini e’lon qildiIlon Mask SpaceX va NVIDIA'ning shov-shuvli rejasini e’lon qildiBugun, 08:27«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdiBugun, 08:24Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsKoinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsBugun, 04:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi