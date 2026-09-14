Xiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Air Pump 3 Xitoy bozorida taqdim etildi, bu avtomobil va velosiped egalari uchun mo'ljallangan ixcham va samarali cho'ntak nasosidir.
- Ushbu yangi avlod nasosi 150 psi gacha bosim hosil qila oladi va avvalgi modelga nisbatan 25 foiz tezroq to'ldirish imkoniyatiga ega.
- Qurilma 5000 mA•soat sig'imli akkumulyator bilan ta'minlangan bo'lib, u avtomobil shinalarini 10 martagacha to'ldirishga yetadi.
Xiaomi kompaniyasi oʻzining mashhur portativ nasoslar turkumini yangilab, Xitoy bozorida Mijia Air Pump 3 qurilmasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ixcham va choʻntakbop formatdagi mazkur gadjet oʻzining yuqori unumdorligi hamda texnik imkoniyatlari bilan avtomobil egalari va faol turmush tarzini yoqlovchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod nasosi kuchli motor va diametri 21 millimetrli yuqori aniqlikdagi quyma qotishma silindr bilan jihozlangan. Qurilma 150 psi (taxminan 10 atmosfera) gacha bosim hosil qilish qobiliyatiga ega boʻlib, ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, uning toʻldirish tezligi avvalgi avlod modeliga nisbatan 25 foizga oshgan.
Kengaytirilgan avtonomiya va imkoniyatlarQurilma korpusi ichida har biri 2500 mA•soat sigʻimga ega ikkita litiy akkumulyator jamlangan boʻlib, ularning umumiy quvvati 5000 mA•soatni tashkil etadi. Ushbu zaxira avtomobil shinalarini 10 martagacha, shosse velosipedi gʻildiraklarini 19 martagacha yoki 7-oʻlchamdagi basketbol toʻpini naq 80 marotaba toʻliq toʻldirishga yetarli hisoblanadi.
Nasos korpusida jarayonni va joriy bosimni real vaqt rejimida koʻrsatib turuvchi qulay ekran mavjud. Shuningdek, yangi konstruksiyadagi xavfsizlik klapani bosimni sozlash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.
Aqlli funksiyalar va xavfsizlikMijia Air Pump 3±1 psi gacha aniqlikdagi raqamli datchik bilan taʼminlangan. Qurilma yoqilganda bosimni avtomatik ravishda kalibrlaydi va shu bois baland togʻli sharoitlarda ham oʻz vazifasini bexato bajarishga qodir. Foydalanuvchi kerakli koʻrsatkichni qoʻlda kiritishi yoki tayyor rejimlardan birini tanlashi mumkin — belgilangan qiymatga erishilgach, nasos oʻz-oʻzidan toʻxtaydi.
Qurilmaning qoʻshimcha afzalliklaridan biri sifatida oddiy va favqulodda SOS rejimlariga ega yorqin LED yoritgichining mavjudligini keltirish mumkin. Bu esa qorongʻi vaqtda yoki kutilmagan vaziyatlarda yoʻl boʻyida yordam beradi.
Izohlar 0
…