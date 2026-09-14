Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldi

·1·Madaniyat
Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldi

O‘zbekistonlik mashhur xonanda Lolaning qizi Shahina ham san’at olamiga kirib kelmoqda. Yosh xonanda Toshkentda o‘tkazilgan festival doirasida ilk bor katta sahnaga chiqdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Shahina 2024 yil yozida onasining izidan borishga qaror qilgan. U shu yili o‘zining ilk «Paris» nomli musiqiy taronasini taqdim etgan.

Shahina ijodiy faoliyatida Mommy Bless sahna taxallusidan foydalanadi. Hozirda 19 yoshda bo‘lgan yosh xonanda musiqa sohasida o‘z yo‘lini topishga harakat qilmoqda.

Qizig‘i, uning onasi — xonanda Lola ham san’atga juda yoshligidan kirib kelgan. Lola ilk bor 13 yoshida sahnaga qadam qo‘ygan.

Endi esa onasining izidan borayotgan Shahina ham o‘z ijodi bilan muxlislar e’tiborini qozonishga bel bog‘lagan. Yosh xonandaning kelgusi ijodiy ishlari san’at ixlosmandlari tomonidan qiziqish bilan kutilmoqda.

LolaShahinaToshkent festivaliParis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiRuxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiBugun, 02:52G‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarG‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarBugun, 01:56Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)Bugun, 01:24Blogerlar vaynlaridagi g‘oyalarni qayerdan olishini aytdiBlogerlar vaynlaridagi g‘oyalarni qayerdan olishini aytdiBugun, 01:08“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?“Sevishganlar”dagi yosh beva ayol Priti Jangiani: mashhur aktrisa nega Bollivudni tark etdi?Kecha, 23:46“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqda“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqdaKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi