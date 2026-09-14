Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdi

·24·Sport
Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lamin Yamal jahon chempionatidagi shaxsiy statistikasi, xususan, 8 ta o'yinda 1 ta gol va 0 ta golli uzatmadan norozi bo'lganini bildirdi.
  • Futbolchi o'zining o'ta yuqori talabchanligi va maydonda bajarilgan taktik vazifalarni hisobga olgan holda, o'z natijalaridan qoniqmagan.
  • Uning ta'kidlashicha, jarohat emas, balki o'ziga qo'ygan yuqori talablar uning noroziligiga sabab bo'lgan.

Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal jahon chempionatidagi gʻalabaga qaramay, oʻzining shaxsiy koʻrsatkichlaridan norozi boʻlganini maʼlum qildi. Ushbu holat futbolchining oʻz oldiga qanday yuksak talablar qoʻyishini va jamoaviy muvaffaqiyat uning uchun shaxsiy natijalardan ustun turishini yaqqol koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, oʻsmir hujumchi oʻtgan mavsumda klub safida 24 ta gol urib, 18 ta golli uzatmani amalga oshirgan va La Liga hamda Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritgan edi. Biroq, terma jamoa safidagi mundial uning uchun shaxsiy statistika nuqtai nazaridan unchalik omadli kelmagan.

Mundialdagi shaxsiy statistika va yashirin vazifalar

Ispaniya terma jamoasining jahon chempionligiga ulkan hissa qoʻshganiga qaramay, Lamin Yamal turnirdagi 8 ta uchrashuvda bor-yoʻgʻi bitta gol urdi va birorta ham golli uzatma yozdirib qoʻymadi. Aynan shu raqamlar futbolchining noroziligiga sabab boʻlgan.

Universal Valdano nashriga bergan intervyusida futbolchi turnir davomidagi jismoniy holati va muammolar haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, shaxsiy norozilikka jarohat sabab emas, balki oʻzining oʻta yuqori talabchanligidir.

Maydondagi qora ishlar va kelajakdagi rejalar

Yamal statistikada koʻrinmaydigan taktik vazifalarni ham bajarib, sheriklari uchun qanday boʻshliqlar yaratganini esga oldi. Unga koʻra, raqibning 3 nafar himoyachisini oʻziga jalb eta oladigan futbolchi murabbiy uchun katta topilma hisoblanadi.

Hozirda 19 yoshda boʻlishiga qaramay, Lamin Yamal oʻzining boy sovrinlar kolleksiyasiga Yevropa chempionati, jahon chempionati, uchta La Liga va boshqa sovrinlarni jamlashga ulgurdi. Biroq, bu muvaffaqiyatlar uning keyingi turnirlarda yanada yaxshiroq oʻynashga boʻlgan ishtiyoqini oshirmoqda xolos.

Lamin YamalBarselonaIspaniyaJahon chempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele Kilian Mbappening soʻzlariga munosabat bildirdiUsmon Dembele Kilian Mbappening soʻzlariga munosabat bildirdiBugun, 13:35Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiBugun, 13:17Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiErling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiBugun, 12:18Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Bugun, 09:22Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiBugun, 09:15Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiManchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiBugun, 09:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?