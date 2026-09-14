Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lamin Yamal jahon chempionatidagi shaxsiy statistikasi, xususan, 8 ta o'yinda 1 ta gol va 0 ta golli uzatmadan norozi bo'lganini bildirdi.
- Futbolchi o'zining o'ta yuqori talabchanligi va maydonda bajarilgan taktik vazifalarni hisobga olgan holda, o'z natijalaridan qoniqmagan.
- Uning ta'kidlashicha, jarohat emas, balki o'ziga qo'ygan yuqori talablar uning noroziligiga sabab bo'lgan.
Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal jahon chempionatidagi gʻalabaga qaramay, oʻzining shaxsiy koʻrsatkichlaridan norozi boʻlganini maʼlum qildi. Ushbu holat futbolchining oʻz oldiga qanday yuksak talablar qoʻyishini va jamoaviy muvaffaqiyat uning uchun shaxsiy natijalardan ustun turishini yaqqol koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, oʻsmir hujumchi oʻtgan mavsumda klub safida 24 ta gol urib, 18 ta golli uzatmani amalga oshirgan va La Liga hamda Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritgan edi. Biroq, terma jamoa safidagi mundial uning uchun shaxsiy statistika nuqtai nazaridan unchalik omadli kelmagan.
Mundialdagi shaxsiy statistika va yashirin vazifalarIspaniya terma jamoasining jahon chempionligiga ulkan hissa qoʻshganiga qaramay, Lamin Yamal turnirdagi 8 ta uchrashuvda bor-yoʻgʻi bitta gol urdi va birorta ham golli uzatma yozdirib qoʻymadi. Aynan shu raqamlar futbolchining noroziligiga sabab boʻlgan.
Universal Valdano nashriga bergan intervyusida futbolchi turnir davomidagi jismoniy holati va muammolar haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, shaxsiy norozilikka jarohat sabab emas, balki oʻzining oʻta yuqori talabchanligidir.
Maydondagi qora ishlar va kelajakdagi rejalarYamal statistikada koʻrinmaydigan taktik vazifalarni ham bajarib, sheriklari uchun qanday boʻshliqlar yaratganini esga oldi. Unga koʻra, raqibning 3 nafar himoyachisini oʻziga jalb eta oladigan futbolchi murabbiy uchun katta topilma hisoblanadi.
Hozirda 19 yoshda boʻlishiga qaramay, Lamin Yamal oʻzining boy sovrinlar kolleksiyasiga Yevropa chempionati, jahon chempionati, uchta La Liga va boshqa sovrinlarni jamlashga ulgurdi. Biroq, bu muvaffaqiyatlar uning keyingi turnirlarda yanada yaxshiroq oʻynashga boʻlgan ishtiyoqini oshirmoqda xolos.
Izohlar 0
…