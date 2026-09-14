Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi

·31·Sport
Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona yosh yulduzi Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga oʻzi va Kilian Mbappe munosib ekanini bildirdi.
  • U oʻtgan mavsumda Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempionati, Barselona bilan La Liga va Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritdi.
  • Yamal barcha turnirlarda 24 ta gol urib, 18 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
  • U oʻzining jamoaviy sovrinlari va shaxsiy koʻrsatkichlari bu mukofotga asosiy poydevor boʻlishiga ishonadi.

Barselona klubining yosh yulduzi Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp» mukofotini qoʻlga kiritishga haqli ekanini ochiqchasiga maʼlum qildi. Oʻsmir futbolchi oʻtgan mavsumdagi ulkan yutuqlari sababli sayyoramizning eng yaxshi oʻyinchisi maqomiga munosib ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli hujumchi Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempionatida zafar quchdi va Barselona bilan birgalikda La Liga hamda Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritdi. U mavsum davomida barcha turnirlarda 24 ta gol urib, 18 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Universitet Valdano intervyusi va asosiy raqib

Valensiya darvozasiga ikkita gol urgan yorqin oʻyinidan soʻng Universo Valdano nashriga bergan intervyusida Lamin Yamal «Oltin toʻp» haqidagi savolga toʻgʻridan-toʻgʻri javob qaytardi. U mavsumdagi asosiy daʼvogarlar doirasini atigi ikki kishiga qisqartirdi.

Uning fikricha, hozirgi vaqtda dunyoning eng yaxshi oʻyinchilari sifatida faqat ikki nafar futbolchi qolgan: oʻzi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe. Yamal oʻzining erishgan natijalari evaziga bu sovringa boshqalardan koʻra koʻproq loyiq ekanligiga ishonch bildirgan.

Statistika va jamoaviy yutuqlar

Barselona tarbiyalanuvchisi oʻyinlarni kuzatib boradigan har qanday muxlis uning hissasini yaqqol koʻrib turganini qoʻshimcha qildi. Shuningdek, u oʻzining jamoaviy sovrinlari va shaxsiy koʻrsatkichlari bu eʼtirofga asosiy poydevor boʻlishini taʼkidladi.

Taʼkidlash joizki, Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe ham yakunlangan mavsumni sovrinlarsiz yakunlaganiga qaramay, oʻzining individual koʻrsatkichlari bilan ajralib turdi. Xususan, fransuz hujumchisi jahon chempionati yarim finalida Yamalning Ispaniya terma jamoasiga qarshi bahsda magʻlubiyat alamini totib koʻrgan edi.

Lamin YamalOltin toʻpBarselonaKylian MbappeReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele Kilian Mbappening soʻzlariga munosabat bildirdiUsmon Dembele Kilian Mbappening soʻzlariga munosabat bildirdiBugun, 13:35Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiErling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiBugun, 12:18Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Bugun, 09:22Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiBugun, 09:15Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiManchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiBugun, 09:12Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?