Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona yosh yulduzi Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga oʻzi va Kilian Mbappe munosib ekanini bildirdi.
- U oʻtgan mavsumda Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempionati, Barselona bilan La Liga va Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritdi.
- Yamal barcha turnirlarda 24 ta gol urib, 18 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
- U oʻzining jamoaviy sovrinlari va shaxsiy koʻrsatkichlari bu mukofotga asosiy poydevor boʻlishiga ishonadi.
Barselona klubining yosh yulduzi Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp» mukofotini qoʻlga kiritishga haqli ekanini ochiqchasiga maʼlum qildi. Oʻsmir futbolchi oʻtgan mavsumdagi ulkan yutuqlari sababli sayyoramizning eng yaxshi oʻyinchisi maqomiga munosib ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli hujumchi Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempionatida zafar quchdi va Barselona bilan birgalikda La Liga hamda Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritdi. U mavsum davomida barcha turnirlarda 24 ta gol urib, 18 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Universitet Valdano intervyusi va asosiy raqibValensiya darvozasiga ikkita gol urgan yorqin oʻyinidan soʻng Universo Valdano nashriga bergan intervyusida Lamin Yamal «Oltin toʻp» haqidagi savolga toʻgʻridan-toʻgʻri javob qaytardi. U mavsumdagi asosiy daʼvogarlar doirasini atigi ikki kishiga qisqartirdi.
Uning fikricha, hozirgi vaqtda dunyoning eng yaxshi oʻyinchilari sifatida faqat ikki nafar futbolchi qolgan: oʻzi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe. Yamal oʻzining erishgan natijalari evaziga bu sovringa boshqalardan koʻra koʻproq loyiq ekanligiga ishonch bildirgan.
Statistika va jamoaviy yutuqlarBarselona tarbiyalanuvchisi oʻyinlarni kuzatib boradigan har qanday muxlis uning hissasini yaqqol koʻrib turganini qoʻshimcha qildi. Shuningdek, u oʻzining jamoaviy sovrinlari va shaxsiy koʻrsatkichlari bu eʼtirofga asosiy poydevor boʻlishini taʼkidladi.
Taʼkidlash joizki, Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe ham yakunlangan mavsumni sovrinlarsiz yakunlaganiga qaramay, oʻzining individual koʻrsatkichlari bilan ajralib turdi. Xususan, fransuz hujumchisi jahon chempionati yarim finalida Yamalning Ispaniya terma jamoasiga qarshi bahsda magʻlubiyat alamini totib koʻrgan edi.
Izohlar 0
…