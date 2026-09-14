Hyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqda

·0·Avto
Hyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqda

Janubiy Koreyaning Hyundai Motor Group avtomobilsozlik giganti oʻzining avtonom boshqaruv tizimini joriy etish muddatlarini ataylab choʻzmoqda. Ushbu strategik qaror maʼlumotlar toʻplash va mashinada oʻqitish jarayonlariga ustuvor ahamiyat qaratib, besh yil ichida Teslaʼni ortda qoldirish maqsadida qabul qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻzining Atria AI deb nomlangan sunʼiy intellektga asoslangan avtonom boshqaruv tizimi tafsilotlari va rivojlanish muddatlarini oshkor qildi. Mazkur dasturiy taʼminot yoʻldagi xatolarni katologlashtirib, tizimni qayta oʻqitish orqali ularni bartaraf etishga ixtisoslashgan.

Strategik sekinlashuv va Atria AI imkoniyatlari

Pangyo shahrida oʻtkazilgan matbuot anjumanida Hyundai Motor Group ilgʻor avtomobil platformalari boʻlinmasi rahbari va guruhning xududiy 42dot shoʻba korxonasi bosh direktori Pak Min-u kompaniya nega bunday yoʻl tutganini tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, barcha resurslarni jalb qilish orqali jarayonni tezlashtirish mumkin edi, biroq shoshqaloqlik kutilgan natijani bermasligi aniq.

«Agar biz hozir ommaviy ishlab chiqarishga shoshilsak, yakunda real maqsadlarimizga umuman javob bermaydigan oʻrtacha darajadagi 2++ tizimini chiqarib qoʻyishimiz xavfi bor edi», — deya taʼkidladi Pak Min-u.

Maʼlumotlar mahovigi va kelajak rejalari

Yangi Atria AI tizimi kompaniya tomonidan «maʼlumotlar mahovigi» deb nomlangan konsepsiyaga asoslangan. Unga koʻra, yoʻllarga qancha koʻp mashina chiqsa, shuncha koʻp maʼlumot toʻplanadi. Toʻplangan maʼlumotlar esa sunʼiy intellektni mukammallashtirib, avtomobillarning umumiy harakat xususiyatlarini yaxshilab boradi.

Hozirgi kunda Hyundai haydash boʻyicha maʼlumotlar bazasini boyitish maqsadida kuniga 24 soat davomida maxsus jihozlangan 40 ta avtomobil yordamida uzluksiz maʼlumot yigʻish ishlarini amalga oshirmoqda. Ushbu yondashuv koreyalik avtoishlab chiqaruvchiga uzoq muddatli istiqbolda bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritish imkonini berishi kutilmoqda.

HyundaiTeslaAvtopilotSuniy intellektAvtomobilsozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiChery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiKecha, 20:28Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiHonda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiKecha, 18:29Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdi12.09, 13:50Xiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdiXiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdi11.09, 19:52Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiDunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi11.09, 17:42Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaChery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqda11.09, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi