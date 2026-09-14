Hyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqda
Janubiy Koreyaning Hyundai Motor Group avtomobilsozlik giganti oʻzining avtonom boshqaruv tizimini joriy etish muddatlarini ataylab choʻzmoqda. Ushbu strategik qaror maʼlumotlar toʻplash va mashinada oʻqitish jarayonlariga ustuvor ahamiyat qaratib, besh yil ichida Teslaʼni ortda qoldirish maqsadida qabul qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻzining Atria AI deb nomlangan sunʼiy intellektga asoslangan avtonom boshqaruv tizimi tafsilotlari va rivojlanish muddatlarini oshkor qildi. Mazkur dasturiy taʼminot yoʻldagi xatolarni katologlashtirib, tizimni qayta oʻqitish orqali ularni bartaraf etishga ixtisoslashgan.
Strategik sekinlashuv va Atria AI imkoniyatlariPangyo shahrida oʻtkazilgan matbuot anjumanida Hyundai Motor Group ilgʻor avtomobil platformalari boʻlinmasi rahbari va guruhning xududiy 42dot shoʻba korxonasi bosh direktori Pak Min-u kompaniya nega bunday yoʻl tutganini tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, barcha resurslarni jalb qilish orqali jarayonni tezlashtirish mumkin edi, biroq shoshqaloqlik kutilgan natijani bermasligi aniq.
«Agar biz hozir ommaviy ishlab chiqarishga shoshilsak, yakunda real maqsadlarimizga umuman javob bermaydigan oʻrtacha darajadagi 2++ tizimini chiqarib qoʻyishimiz xavfi bor edi», — deya taʼkidladi Pak Min-u.
Maʼlumotlar mahovigi va kelajak rejalariYangi Atria AI tizimi kompaniya tomonidan «maʼlumotlar mahovigi» deb nomlangan konsepsiyaga asoslangan. Unga koʻra, yoʻllarga qancha koʻp mashina chiqsa, shuncha koʻp maʼlumot toʻplanadi. Toʻplangan maʼlumotlar esa sunʼiy intellektni mukammallashtirib, avtomobillarning umumiy harakat xususiyatlarini yaxshilab boradi.
Hozirgi kunda Hyundai haydash boʻyicha maʼlumotlar bazasini boyitish maqsadida kuniga 24 soat davomida maxsus jihozlangan 40 ta avtomobil yordamida uzluksiz maʼlumot yigʻish ishlarini amalga oshirmoqda. Ushbu yondashuv koreyalik avtoishlab chiqaruvchiga uzoq muddatli istiqbolda bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritish imkonini berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…