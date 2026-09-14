Usmon Dembele Kilian Mbappening soʻzlariga munosabat bildirdi

·13·Sport
Usmon Dembele Kilian Mbappening soʻzlariga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Usmon Dembele Kilian Mbappening oʻzini "tanlangan" deb hisoblashi haqidagi fikrlariga javoban, oʻzini hech qachon tanlangan boʻlmaganini, balki doim tinimsiz mehnat qilganini taʼkidladi.
  • Uning soʻzlariga koʻra, u karyerasi davomida ortiqcha gapirmasdan, qattiq ishlagan va Parij Sen-Jermen safida oʻtgan yili ajoyib mavsum oʻtkazib, buning mevasini tatib koʻrgan.

Parij Sen-Jermen klubi hujumchisi Usmon Dembele jamoadoshi Kilian Mbappening karyera yoʻli va futbol olamidagi maqomi haqidagi bayonotiga oʻziga xos tarzda javob qaytardi. Goal.com xabar berishicha, bu holat futbolchilar oʻrtasidagi individual sovrinlar uchun bahslar qizgʻin tus olayotganidan darak beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mamlakat chempionatida Brest ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabadan soʻng soʻz olgan Usmon Dembele oʻzining taqdir tomonidan tanlangan yulduz boʻlganiga ishonmasligini ochiq aytdi. Ushbu bayonot Real Madrid hujumchisi Kilian Mbappening France Football nashriga bergan intervyusidagi fikrlariga bilvosita javob boʻldi.

Taqlid qilinadigan taqdir va mehnat

Mbappe oʻz intervyusida ularning oʻsmirlik davridan boshlab jamoatchilik va sport OAV tomonidan turlicha qabul qilinganini taʼkidlagandi. Madridliklar hujumchisi oʻzini doimo «tanlangan» deb bilishganini, Dembele esa shunchaki iqtidorli oʻyinchi sifatida koʻrilganini aytib oʻtgandi.

Bunga javoban Usmon Dembele Liga 1+ telekanaliga bergan intervyusida quyidagilarni taʼkidladi: «Men har doim sinfning oxirgi qatorida boʻlganman va tinimsiz mehnat qilganman. Karyeram davomida ortiqcha gapirmasdan, qattiq ishladim. Hech qachon tanlangan boʻlmaganman, ammo oʻtgan yili Parij Sen-Jermen safida ajoyib mavsum oʻtkazib, buning mevasini tatib koʻrdim».

Parij Sen-Jermen hujum chizigʻidagi oʻzgarishlar

Maydondagi bahslar va matbuotdagi muhokamalardan tashqari, Usmon Dembele hozirda yangilangan PSJ hujum chizigʻidagi vazifalariga eʼtibor qaratmoqda. Kilian Mbappe ketganidan keyin jamoa oʻyinida yangi hamkorliklar shakllanmoqda, xususan, fransuz vingeri ispaniyalik hujumchi Ferran Torres bilan yaxshi oʻzaro tushunishga erishgan.

Dembele yangi jamoadoshi haqida iliq fikrlar bildirib, u bilan birga harakat qilish oson ekanini taʼkidladi. «Men uning Barselonada ham biroz oʻynaganidan xursandman. U haqiqiy toʻpurar va qanotda ham harakatlana oladigan toʻqqizinchi raqamli futbolchi. U maydonda juda yaxshi yoʻnalishlarni tanlaydi», deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Usmon DembeleKilian MbappeParij Sen-JermenReal MadridFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiBugun, 13:17Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiErling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiBugun, 12:18Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Bugun, 09:22Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiBugun, 09:15Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiManchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiBugun, 09:12Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiBugun, 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?