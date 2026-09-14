Usmon Dembele Kilian Mbappening soʻzlariga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Usmon Dembele Kilian Mbappening oʻzini "tanlangan" deb hisoblashi haqidagi fikrlariga javoban, oʻzini hech qachon tanlangan boʻlmaganini, balki doim tinimsiz mehnat qilganini taʼkidladi.
- Uning soʻzlariga koʻra, u karyerasi davomida ortiqcha gapirmasdan, qattiq ishlagan va Parij Sen-Jermen safida oʻtgan yili ajoyib mavsum oʻtkazib, buning mevasini tatib koʻrgan.
Parij Sen-Jermen klubi hujumchisi Usmon Dembele jamoadoshi Kilian Mbappening karyera yoʻli va futbol olamidagi maqomi haqidagi bayonotiga oʻziga xos tarzda javob qaytardi. Goal.com xabar berishicha, bu holat futbolchilar oʻrtasidagi individual sovrinlar uchun bahslar qizgʻin tus olayotganidan darak beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mamlakat chempionatida Brest ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabadan soʻng soʻz olgan Usmon Dembele oʻzining taqdir tomonidan tanlangan yulduz boʻlganiga ishonmasligini ochiq aytdi. Ushbu bayonot Real Madrid hujumchisi Kilian Mbappening France Football nashriga bergan intervyusidagi fikrlariga bilvosita javob boʻldi.
Taqlid qilinadigan taqdir va mehnatMbappe oʻz intervyusida ularning oʻsmirlik davridan boshlab jamoatchilik va sport OAV tomonidan turlicha qabul qilinganini taʼkidlagandi. Madridliklar hujumchisi oʻzini doimo «tanlangan» deb bilishganini, Dembele esa shunchaki iqtidorli oʻyinchi sifatida koʻrilganini aytib oʻtgandi.
Bunga javoban Usmon Dembele Liga 1+ telekanaliga bergan intervyusida quyidagilarni taʼkidladi: «Men har doim sinfning oxirgi qatorida boʻlganman va tinimsiz mehnat qilganman. Karyeram davomida ortiqcha gapirmasdan, qattiq ishladim. Hech qachon tanlangan boʻlmaganman, ammo oʻtgan yili Parij Sen-Jermen safida ajoyib mavsum oʻtkazib, buning mevasini tatib koʻrdim».
Parij Sen-Jermen hujum chizigʻidagi oʻzgarishlarMaydondagi bahslar va matbuotdagi muhokamalardan tashqari, Usmon Dembele hozirda yangilangan PSJ hujum chizigʻidagi vazifalariga eʼtibor qaratmoqda. Kilian Mbappe ketganidan keyin jamoa oʻyinida yangi hamkorliklar shakllanmoqda, xususan, fransuz vingeri ispaniyalik hujumchi Ferran Torres bilan yaxshi oʻzaro tushunishga erishgan.
Dembele yangi jamoadoshi haqida iliq fikrlar bildirib, u bilan birga harakat qilish oson ekanini taʼkidladi. «Men uning Barselonada ham biroz oʻynaganidan xursandman. U haqiqiy toʻpurar va qanotda ham harakatlana oladigan toʻqqizinchi raqamli futbolchi. U maydonda juda yaxshi yoʻnalishlarni tanlaydi», deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
Izohlar 0
…