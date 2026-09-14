Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni avvalgi avlodlar kabi 5 karrali optik zumga ega periskop kamerani saqlab qoladi.
- Internetda tarqalgan Galaxy S27 Ultra'da keng koʻlamli kamera yangilanishi boʻlishi haqidagi xabarlar insayder Ice Universe tomonidan rad etildi.
- Qurilma 4 karrali optik zum va 1/1,9 dyuymli sensor oʻrniga 5 karrali optik zum va 1/2,52 dyuymli sensor bilan jihozlanadi.
Kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni oʻzining asosiy optik imkoniyatlarida avvalgi avlod konsepsiyasini saqlab qoladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur flagman qurilma oldingi maʼlumotlarga qaramay, kutilgan yangi periskop kameraga ega boʻlmaydi va bu texnologik bozorda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Insayderlar maʼlumotiga tayanilgan xabarlarAvtaritetli insayder Ice Universe tarqatgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, internetda tarqalgan Galaxy S27 Ultra flagmanida keng koʻlamli kamera yangilanishi boʻlishi haqidagi xabarlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. Tarmoqda qurilma 4 karrali optik zum va 1/1,9 dyuymli kattaroq sensor olashi haqida xabarlar chiqqan edi.
Biroq, taniqli insayder bu xabarlarni toʻliq rad etib, ularni yolgʻon deb atadi. Uning taʼkidlashicha, ushbu maʼlumotni tarqatgan manba avval ham bir necha bor tasdiqlanmagan va xato maʼlumotlarni eʼlon qilgan.
Texnik xususiyatlar va kelajakdagi rejalarIce Universe qoʻlga kiritgan ishonchli maʼlumotlarga koʻra, Samsung oʻzining navbatdagi flagman qurilmasida joriy telefoto kamera konsepsiyasidan voz kechish niyatida emas. Bu shuni anglatadiki, Galaxy S27 Ultra modeli 5 karrali optik zumga ega boʻlgan periskop televizor obyektivi bilan jihozlanishda davom etadi.
Shuningdek, qurilmaning telefoto kamerasi uchun 1/2,52 dyuym oʻlchamdagi sensor ishlatilishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkichlar kompaniya oʻz flagmanlarida sinovdan oʻtgan va oʻzini oqlagan yechimlarga tayanib ish koʻrishni afzal koʻrayotganini koʻrsatadi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv Samsung uchun barqarorlikni taʼminlaydi, chunki kompaniya har yili ham tubdan yangi optik modullarga oʻtishga ehtiyoj sezmayapti. Foydalanuvchilar esa yangi flagmandan barqaror va sifatli suratga olish imkoniyatlarini kutishlari mumkin.
Garchi qurilmaning taqdimotigacha hali vaqt bor boʻlsa-da, insayderlar orqali sizib chiqayotgan bunday maʼlumotlar texnologiya ixlosmandlariga kelgusidagi flagman imkoniyatlari haqida dastlabki tasavvurni beradi. Samsung oʻzining kamerofonlar bozoridagi mavqeini mustahkamlash uchun dasturiy taʼminot va boshqa komponentlarni takomillashtirishga eʼtibor qaratishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…