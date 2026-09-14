Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldi

·6·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni avvalgi avlodlar kabi 5 karrali optik zumga ega periskop kamerani saqlab qoladi.
  • Internetda tarqalgan Galaxy S27 Ultra'da keng koʻlamli kamera yangilanishi boʻlishi haqidagi xabarlar insayder Ice Universe tomonidan rad etildi.
  • Qurilma 4 karrali optik zum va 1/1,9 dyuymli sensor oʻrniga 5 karrali optik zum va 1/2,52 dyuymli sensor bilan jihozlanadi.

Kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni oʻzining asosiy optik imkoniyatlarida avvalgi avlod konsepsiyasini saqlab qoladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur flagman qurilma oldingi maʼlumotlarga qaramay, kutilgan yangi periskop kameraga ega boʻlmaydi va bu texnologik bozorda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Insayderlar maʼlumotiga tayanilgan xabarlar

Avtaritetli insayder Ice Universe tarqatgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, internetda tarqalgan Galaxy S27 Ultra flagmanida keng koʻlamli kamera yangilanishi boʻlishi haqidagi xabarlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. Tarmoqda qurilma 4 karrali optik zum va 1/1,9 dyuymli kattaroq sensor olashi haqida xabarlar chiqqan edi.

Biroq, taniqli insayder bu xabarlarni toʻliq rad etib, ularni yolgʻon deb atadi. Uning taʼkidlashicha, ushbu maʼlumotni tarqatgan manba avval ham bir necha bor tasdiqlanmagan va xato maʼlumotlarni eʼlon qilgan.

Texnik xususiyatlar va kelajakdagi rejalar

Ice Universe qoʻlga kiritgan ishonchli maʼlumotlarga koʻra, Samsung oʻzining navbatdagi flagman qurilmasida joriy telefoto kamera konsepsiyasidan voz kechish niyatida emas. Bu shuni anglatadiki, Galaxy S27 Ultra modeli 5 karrali optik zumga ega boʻlgan periskop televizor obyektivi bilan jihozlanishda davom etadi.

Shuningdek, qurilmaning telefoto kamerasi uchun 1/2,52 dyuym oʻlchamdagi sensor ishlatilishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkichlar kompaniya oʻz flagmanlarida sinovdan oʻtgan va oʻzini oqlagan yechimlarga tayanib ish koʻrishni afzal koʻrayotganini koʻrsatadi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv Samsung uchun barqarorlikni taʼminlaydi, chunki kompaniya har yili ham tubdan yangi optik modullarga oʻtishga ehtiyoj sezmayapti. Foydalanuvchilar esa yangi flagmandan barqaror va sifatli suratga olish imkoniyatlarini kutishlari mumkin.

Garchi qurilmaning taqdimotigacha hali vaqt bor boʻlsa-da, insayderlar orqali sizib chiqayotgan bunday maʼlumotlar texnologiya ixlosmandlariga kelgusidagi flagman imkoniyatlari haqida dastlabki tasavvurni beradi. Samsung oʻzining kamerofonlar bozoridagi mavqeini mustahkamlash uchun dasturiy taʼminot va boshqa komponentlarni takomillashtirishga eʼtibor qaratishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonlarTexnologiyalarInsayder
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiXiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiBugun, 12:58Ugreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiUgreen ixcham va ultra yupqa Nexode Air Slim 100W zaryadlovchisini taqdim etdiBugun, 10:51Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)Xitoyda vazifaga qarab shaklini o‘zgartiradigan robot yaratildi (video)Bugun, 09:41Ilon Mask SpaceX va NVIDIA'ning shov-shuvli rejasini e’lon qildiIlon Mask SpaceX va NVIDIA'ning shov-shuvli rejasini e’lon qildiBugun, 08:27«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdiBugun, 08:24Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsKoinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsBugun, 04:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi