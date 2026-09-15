Chilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladi

·38·O‘zbekiston
Chilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladi

Chilonzor tumanida Anhor kanali bo‘ylab aholi dam olishi uchun yangi park qurish rejalashtirilmoqda. Yangi istirohat hududi kanalning 1,7 kilometrlik qismida barpo etiladi.

Loyiha doirasida kanal qirg‘oqlari to‘liq ta’mirlanib, mustahkamlanadi. Hududda piyodalar uchun yo‘laklar tashkil etilib, yashil zonalar, o‘rindiqlar, bolalar va sport maydonchalari barpo etiladi. Shuningdek, park zamonaviy yoritish tizimlari bilan jihozlanadi.

Yaqinda Chilonzor tumani hokimi o‘rinbosari Kamol Hamroyev va mas’ullar bo‘lajak park hududini ko‘zdan kechirdi. Loyiha mahallaning yettiligi hamda aholi vakillari bilan muhokama qilindi.

Tashkilotchilar bildirishicha, hududda yashovchilarning taklif va fikrlari loyihani amalga oshirish jarayonida inobatga olinadi.

Chilonzor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiOshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiBugun, 09:46Senator Xusan Ermatov alifbo islohoti bo‘yicha bong urdi: Yagona standart qachon kuchga kiradi?Senator Xusan Ermatov alifbo islohoti bo‘yicha bong urdi: Yagona standart qachon kuchga kiradi?Bugun, 09:45Talabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiTalabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiBugun, 00:47Coca-Cola'dan uchta “nol”ga ega yangi ichimlik: O‘zbekistonda ham sotiladimi?Coca-Cola'dan uchta “nol”ga ega yangi ichimlik: O‘zbekistonda ham sotiladimi?Bugun, 00:44Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandiSeulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandiKecha, 23:48Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandiSeulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandiKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi